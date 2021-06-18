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Второй самолет Бе-200ПС для Морской авиации ВМФ России

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Как сообщают, 16 июня 2021 года в Таганроге с заводского аэродрома ПАО "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г.М. Бериева" (ТАНТК; входит в состав ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" - ОАК) состоялся первый полет второго построенного для Министерства обороны Российской Федерации самолета-амфибии в исполнении специализированного поисково-спасательного самолета Бе-200ПС (фактически это самолет Бе-200ЧС без функции пожаротушения). Самолет имеет бортовой номер "23 желтый", регистрационный номер RF-88457 и серийный номер 356.

Первый построенный ПАО "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г.М. Бериева" для Министерства обороны Российской Федерации поисково-спасательный самолет-амфибия Бе-200ПС (бортовой номер "23 желтый", регистрационный номер RF-88457 и серийный номер 356) в первом полете. Таганрог, 16.06.2021 (с) bonsai / russianplanes.net ( cсылка )

Напомним, что ранее в мае 2013 года Министерство обороны России подписало с ТАНТК им. Г.М. Бериева Государственный контракт на поставку Морской авиации ВМФ России шести самолетов-амфибий Бе-200 - двух самолетов Бе-200ЧС и четырех модифицированных поисково-спасательных самолетов Бе-200ПС (без функции пожаротушения) - общей стоимостью 8,4 млрд рублей. Поставка должна была быть произведена по условиям контракта в 2014-2016 годах, однако строительство самолетов по данному контракту (серийные номера 309, 310 и с 351 по 354) на ТАНТК превратилось в долгострой и фактически, по известным данным, не продвинулось далее начальной стадии. В 2017 году Министерство обороны расторгло данный контракт. В августе 2017 года Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Министерства обороны России о взыскании с ПАО "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г.М.Бериева" более 6,726 млрд рублей в качестве неотработанного аванса по данному контракту.

В 2018 году Министерство обороны России подписало с ОАК новый контракт на поставку Морской авиации ВМФ уже только трех самолетов Бе-200 - одного в варианте Бе-200ЧС и двух в варианте Бе-200ПС (фактически Бе-200ЧС без функции пожаротушения), первый из которых должен был быть поставлен в 2019 году.

Первый самолет в исполнении Бе-200ЧС по этому контракту (бортовой номер "20 желтый", регистрационный номер RF-88450, серийный номер 311, название "Александр Мамкин"), построенный на ТАНТК, совершил первый полет в Таганроге 14 февраля 2020 года, и 14 июля 2020 года был передан в состав 190-го учебного смешанного авиационного полка 859-го Центра боевой подготовки и переучивания летного состава Морской авиации ВМФ России в Ейске.

10 ноября 2020 года в Таганроге совершил первый полет первый построенный для Министерства обороны Российской Федерации по этому контракту самолет в исполнении Бе-200ПС (Бе-200ЧС без функции пожаротушения) с бортовым номером "21 желтый", регистрационным номером RF-88456 и серийным номером 355. По известной информации, в начале 2021 года самолет был формально передан Министерству обороны России, но пока что остается на ТАНТК.

Поднятый в воздух теперь самолет Бе-200ПС с сериным номером 356 стал третьим бортом по данному контракту с Министерством обороны и вторым построенным Бе-200 в поисково-спасательном исполнении Бе-200ПС. Визуально модификацию Бе-200ПС можно отличить от Бе-200ЧС по отсутствию створок водяных баков и наличию иллюминаторов на месте переливных отверстий.

Это девятый серийный самолет Бе-200 таганрогского производства. Ранее в 2016-2018 годах ТАНТК построил шесть Бе-200ЧС (серийные номера с 303 по 308) для Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС) России по контракту МЧС с ОАК от мая 2011 года.

До того, в свою очередь, было построено девять самолетов Бе-200 - два летных опытных образца на ТАНТК (Бе-200 в 1998 году и Бе-200ЧС в 2002 году) и семь серийных Бе-200ЧС на Иркутском авиационном заводе (сданы с 2003 по 2011 годы), из которых шесть поставлены МЧС России и один - МЧС Азербайджана. Таким образом, поднятый теперь в воздух самолет Бе-200ПС для Министерства обороны стал 18-м летным экземпляром Бе-200.

В декабре 2020 года МЧС России подписало с ТАНТК контракт на изготовление и поставку ещё двух самолётов-амфибий Бе-200ЧС общей стоимостью 5,7 млрд рублей, с поставкой до 1 декабря 2022 года.

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