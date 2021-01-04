МЧС России заказало еще два самолёта-амфибии Бе-200ЧС

Как сообщило 29 декабря 2020 года информационное агенство "Интерфакс", Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий заказало ещё два самолёта-амфибии Бе-200ЧС для тушения пожаров общей стоимостью 5,7 млрд рублей, следует из договора на госзакупках.

Cамолет-амфибия Бе-200ЧС авиации МЧС России (регистрационный номер RF-31370, заводской номер 76820002602, серийный номер 02-02 название "Евгений Преображенский", машина иркутской постройки 2006 года) во время практической тренировки на Командорских островах, 06.08.2020 (с) МЧС России

Согласно опубликованному документу, Центральная база измерительной техники (ЦБИТ) МЧС России и Таганрогский авиационный научно-технический комплекс (ТАНТК) им. Бериева (входит в АО "Объединенная авиастроительная корпорация" - ОАК) заключили контракт на поставку двух самолётов-амфибий Бе-200ЧС.

В договоре указано, что самолёты должны быть поставлены в базовом (пожарном) варианте и иметь возможность конвертации в спасательный, грузовой или пассажирский.

Срок поставки двух самолётов стоимостью 2 млрд 850 млн рублей каждый - до 1 декабря 2022 года, говорится в документе.

Бе-200 - многоцелевой самолёт-амфибия, предназначенный для пожаротушения, оказания экстренной помощи в районах чрезвычайных бедствий, поиска и спасения на воде, санитарных и грузовых перевозок, а также мониторинга окружающей среды. Бе-200ЧС может взять на борт 12 тонн воды. За одну заправку топливом самолёт способен сбросить на очаг пожара до 270 тонн воды.

К настоящему моменту МЧС России получило 12 самолётов-амфибий Бе-200ЧС. В феврале 2019 года министерству был передан последний самолёт этого типа по госконтракту от 2011 года на 6 машин.

По словам главы "Ростеха" Сергея Чемезова, из 12 находящихся на балансе МЧС самолётов Бе-200 "на крыле" только 7.

Комментарий bmpd. Таким образом, ЦБИТ МЧС России 25 декабря 2020 года заключила контракт с ПАО "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г.М. Бериева" (ТАНТК; входит в состав ПАО "ОАК") на поставку двух дополнительных самолетов Бе-200ЧС на сумму 5,7 млрд рублей. Сообщается, что для исполнения этого контракта до конца 2020 года завод должен был получить из федерального бюджета аванс в размере. 1,6 млрд руб. В 2021 году намечается выделить 2,6 млрд руб. и в 2022 году - 1,6 млрд руб.

Ранее МЧС России получило 12 самолетов Бе-200ЧС, в том числе шесть первых серийных Бе-200ЧС, построенных на Иркутском авиационном заводе (ПАО "Корпорация "Иркут"), которые были переданы с 2003 по 2011 годы; и шесть Бе-200ЧС (серийные номера с 303 по 308), построенных на ТАНТК им. Г.М. Бериева по Государственному контракту 2011 года и переданных с января 2017 и по февраль 2019 года. В 2017-2018 годах появлялись сообщения, что МЧС России ведет переговоры о возможности заказа еще шести самолетов Бе-200ЧС постройки ТАНТК им. Г.М. Бериева (видимо, имелась в виду реализация МЧС шести недостроенных самолетов аннулированного заказа Министерства обороны), однако в итоге пока что дело ограничилось заказом только двух дополнительных машин.

Сейчас ТАНТК им. Г.М. Бериева выполняет подписанный в 2018 году Министерством обороны России с ОАК контракт на поставку Морской авиации ВМФ России трех самолетов Бе-200 - одного в варианте Бе-200ЧС и двух в варианте Бе-200ПС. Первый из этих самолетов Бе-200ЧС (серийный номер 311) был поставлен в июле 2020 года, второй в исполнении Бе-200ПС (серийный номер 355) совершил первый полет в Таганроге 10 ноября 2020 года.