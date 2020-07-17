Морская авиация ВМФ России получила первый самолет-амфибию Бе-200ЧС

Как сообщил веб-ресурс AviaPressPhoto , 14 июля 2020 года в Ейске в 190-м учебном смешанном авиационном полку на базе 859-го Центра боевой подготовки и переучивания летного состава Морской авиации ВМФ России прошла встреча первого построенного "ПАО Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г.М. Бериева" самолета-амфибии Бе-200ЧС для Министерства обороны Российской Федерации.

Первый полученный морской авиацией ВМФ России самолет-амфибия Бе-200ЧС (предположительный серийный номер 311, бортовой номер "20 желтый", имя собственное "Александр Мамкин"). Ейск, 14.07.2020 (с) aviapressphoto.com

Самолет назван в честь советского гражданского летчика Александра Мамкина, принимавшего участие в операции "Звездочка", задача которой состояла в эвакуации воспитанников Полоцкого детского дома №1. В конце марта - начале апреля 1944 года летчики 105-го отдельного гвардейского авиаполка по воздуху доставили в советский тыл около 200 воспитателей и сирот.

Со стороны bmpd укажем, что данный самолет является первым, построенным по пересмотренному контракту, подписанному в 2018 году Министерством обороны России с ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) на поставку Морской авиации ВМФ трех самолетов Бе-200ЧС, заявленных как "поисково-спасательные (с функцией пожаротушения)". Данный первый борт Бе-200ЧС (предположительный серийный номер 311) совершил первый полет 14 февраля 2020 года в Тагангроге с заводского аэродрома ПАО "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г.М. Бериева" (ТАНТК; входит в состав ПАО "ОАК"). Самолет имеет бортовой номер "20 желтый" и теперь получил имя собственное "Александр Мамкин".

Заявлено, что два других самолета по данному контракту должны быть сданы ВМФ до конца 2020 года, хотя это вызывает определенные сомнения.

Ранее в мае 2013 года Министерство обороны России подписало с ТАНТК им. Г.М. Бериева Государственный контракт на поставку Морской авиации ВМФ России шести самолетов-амфибий Бе-200 - двух самолетов Бе-200ЧС и четырех модифицированных самолетов Бе-200ПС (без функции пожаротушения) - общей стоимостью 8,4 млрд рублей. Поставка должна была быть произведена по условиям контракта в 2014-2016 годах, однако строительство самолетов по данному контракту (серийные номера 309, 310 и с 351 по 354) на ТАНТК превратилось в долгострой и фактически, по известным данным, не продвинулось далее начальной стадии. В 2017 году Министерство обороны расторгло данный контракт. В августе 2017 года Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Министерства обороны России о взыскании с ТАНТК им. Г.М. Бериева более 6,726 млрд рублей в качестве неотработанного аванса по данному контракту. В результате в 2018 году контракт был перезаключен уже только на три самолета Бе-200ЧС.

Переданный теперь ВМФ России первый самолет Бе-200ЧС по данному контракту стал первым Бе-200, построенным на ТАНТК с декабря 2018 года и седьмым серийным самолетом этого типа таганрогского производства. Ранее в 2016-2018 годах ТАНТК построил шесть Бе-200ЧС (серийные номера с 303 по 308) для Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС) России по контракту МЧС с ОАК от мая 2011 года.

До того, в свою очередь, было построено девять самолетов Бе-200 - два летных опытных образца на ТАНТК (Бе-200 в 1998 году и Бе-200ЧС в 2002 году) и семь серийных Бе-200ЧС на Иркутском авиационном заводе (сданы с 2003 по 2011 годы), из которых шесть поставлены МЧС России и один - МЧС Азербайджана. Таким образом, всего построено 16 летных экземпляров Бе-200.

Первый полученный морской авиацией ВМФ России самолет-амфибия Бе-200ЧС (предположительный серийный номер 311, бортовой номер "20 желтый", имя собственное "Александр Мамкин"). Ейск, 14.07.2020 (с) aviapressphoto.com