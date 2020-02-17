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Первый самолет Бе-200ЧС для Министерства обороны России

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Как сообщило ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК), 14 февраля 2020 года в Тагангроге с заводского аэродрома ПАО "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г.М. Бериева" (ТАНТК; входит в состав ПАО "ОАК") состоялся первый полет первого построенного для Министерства обороны Российской Федерации самолета-амфибии Бе-200ЧС. Самолет, который заявлен как "поисково-спасательный (с функцией пожаротушения)" имеет бортовой номер "20 желтый" (предположительный серийный номер 309).

Первый построенный ПАО "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г.М. Бериева" для Министерства обороны Российской Федерации самолета-амфибия Бе-200ЧС (бортовой номер "20 желтый") в первом полете. Таганрог, 14.02.2020 (с) ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация"

Со стороны bmpd напомним, что в мае 2013 года Министерство обороны России подписало с ТАНТК им. Г.М. Бериева Государственный контракт на поставку Морской авиации ВМФ России шести самолетов-амфибий Бе-200 - двух самолетов Бе-200ЧС и четырех модифицированных самолетов Бе-200ПС (без функции пожаротушения) - общей стоимостью 8,4 млрд рублей. Поставка должна была быть произведена по условиям контракта в 2014-2016 годах, однако строительство самолетов по данному контракту (серийные номера 309, 310 и с 351 по 354) на ТАНТК превратилось в долгострой и фактически, по известным данным, не продвинулось далее начальной стадии. В 2017 году Министерство обороны расторгло данный контракт. В августе 2017 года Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Министерства обороны России о взыскании с ПАО "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г.М.Бериева" более 6,726 млрд рублей в качестве неотработанного аванса по данному контракту.

В 2018 году, по известным данным, Министерство обороны России подписало с ОАК новый контракт на поставку Морской авиации ВМФ уже только трех самолетов Бе-200ПС(ЧС), первый из которых должен был быть поставлен в 2019 году.

Поднятый в воздух теперь первый самолет Бе-200ЧС по данному контракту с Министерством обороны стал первым Бе-200, построенным на ТАНТК с декабря 2018 года и седьмым серийным самолетом этого типа таганрогского производства. Ранее в 2016-2018 годах ТАНТК построил шесть Бе-200ЧС (серийные номера с 303 по 308) для Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС) России по контракту МЧС с ОАК от мая 2011 года.

До того, в свою очередь, было построено девять самолетов Бе-200 - два летных опытных образца на ТАНТК (Бе-200 в 1998 году и Бе-200ЧС в 2002 году) и семь серийных Бе-200ЧС на Иркутском авиационном заводе (сданы с 2003 по 2011 годы), из которых шесть поставлены МЧС России и один - МЧС Азербайджана. Таким образом, поднятый теперь в воздух самолет для Министерства обороны стал 16-м летным экземпляром Бе-200.

Первый построенный ПАО "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г.М. Бериева" для Министерства обороны Российской Федерации самолета-амфибия Бе-200ЧС (бортовой номер "20 желтый"). Таганрог, 14.02.2020 (с) ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация"

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  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Россия
Продукция
Бе-200
Бе-200ЧС
Компании
ИАЗ
Минoбороны РФ
МЧС
ОАК
ТАНТК им. Бериева
Проекты
2020-й год
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