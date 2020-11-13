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Первый самолет Бе-200ПС для Морской авиации ВМФ России

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Как сообщают, 10 ноября 2020 года в Тагангроге с заводского аэродрома ПАО "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г.М. Бериева" (ТАНТК; входит в состав ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация") состоялся первый полет первого построенного для Министерства обороны Российской Федерации самолета-амфибии в исполнении специализированного поисково-спасательного самолета Бе-200ПС. Самолет имеет бортовой номер "21 желтый", регистрационный номер RF-88456 и серийный номер 355.

Первый построенный ПАО "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г.М. Бериева" для Министерства обороны Российской Федерации поисково-спасательный самолет-амфибия Бе-200ПС (бортовой номер "21 желтый", регистрационный номер RF-88456 и серийный номер 355.). Таганрог, 10.11.2020 (с) bonsai / russianplanes.net ( cсылка )

Напомним, что в мае 2013 года Министерство обороны России подписало с ТАНТК им. Г.М. Бериева Государственный контракт на поставку Морской авиации ВМФ России шести самолетов-амфибий Бе-200 - двух самолетов Бе-200ЧС и четырех модифицированных поисково-спасетльных самолетов Бе-200ПС (без функции пожаротушения) - общей стоимостью 8,4 млрд рублей. Поставка должна была быть произведена по условиям контракта в 2014-2016 годах, однако строительство самолетов по данному контракту (серийные номера 309, 310 и с 351 по 354) на ТАНТК превратилось в долгострой и фактически, по известным данным, не продвинулось далее начальной стадии. В 2017 году Министерство обороны расторгло данный контракт. В августе 2017 года Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Министерства обороны России о взыскании с ПАО "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г.М.Бериева" более 6,726 млрд рублей в качестве неотработанного аванса по данному контракту.

В 2018 году Министерство обороны России подписало с ОАК новый контракт на поставку Морской авиации ВМФ уже только трех самолетов Бе-200 - одного в варианте Бе-200ЧС и двух в варианте Бе-200ПС, первый из которых должен был быть поставлен в 2019 году.

Первый самолет в исполнении Бе-200ЧС по этому контракту (бортовой номер "20 желтый", серийный номер 311), построенный на ТАНТК, совершил первый полет в Таганроге 14 февраля 2020 года, и 14 июля был передан в состав 190-го учебного смешанного авиационного полка 859-го Центра боевой подготовки и переучивания летного состава Морской авиации ВМФ России в Ейске.

Поднятый в воздух теперь самолет Бе-200ПС стал вторым бортом по данному контракту с Министерством обороны, и одновременно первым построенным Бе-200 в поисково-спасательном исполнении Бе-200ПС. Визуально модификацию Бе-200ПС можно отличить от Бе-200ЧС по отсутствию створок водяных баков и наличию иллюминаторов на месте переливных отверстий.

Это восьмой серийный самолет Бе-200 таганрогского производства. Ранее в 2016-2018 годах ТАНТК построил шесть Бе-200ЧС (серийные номера с 303 по 308) для Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС) России по контракту МЧС с ОАК от мая 2011 года.

До того, в свою очередь, было построено девять самолетов Бе-200 - два летных опытных образца на ТАНТК (Бе-200 в 1998 году и Бе-200ЧС в 2002 году) и семь серийных Бе-200ЧС на Иркутском авиационном заводе (сданы с 2003 по 2011 годы), из которых шесть поставлены МЧС России и один - МЧС Азербайджана. Таким образом, поднятый теперь в воздух самолет Бе-200ПС для Министерства обороны стал 17-м летным экземпляром Бе-200.

Сообщается, что на ТАНТК продолжается строительство и второго Бе-200ПС (серийный номер 356) по указанному контракту с Министерством обороны.

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Бе-200
Бе-200ЧС
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