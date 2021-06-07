Рогозин заявил, что не будет участвовать в соревнованиях по "прыганью в мешках" на Луну

По словам главы Роскосмоса, Россия должна сосредоточиться на том, что приносит пользу стране, а не "участвовать в тупых соревнованиях"

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что соревнований по тому, кто первый полетит на Луну, нет, а если есть, то он в них участвовать не будет.

"Нет никакого соревнования, а если оно есть, я в нем участвовать не буду, потому что я буду беречь деньги народные, чтобы сделать то, что полезно для страны", - сказал Рогозин в интервью радио "Коммерсант FM" на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021).

По словам главы Роскосмоса, РФ должна сосредоточиться на том, что приносит пользу стране, а не "участвовать в тупых соревнованиях прыганья в мешках в сторону Луны". Он также допустил, что на естественный спутник Земли первыми могут долететь Китай или РФ.

ПМЭФ, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.