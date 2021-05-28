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Интерфакс-АВН

Следствие по делу о сбитом в Донбассе "Боинге" сосредоточилось на вопросе о том, кто нажал на кнопку запуска ракеты

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МН17
Крушение самолета рейса МН17.
Источник изображения: Maxim Zmeyev/Reuters

Хилзе-Рэйен (Нидерланды). 26 мая. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Руководитель следственной группы в деле о сбитом в 2014 году в небе над Донбассом рейсе МН17 Малазийских авиалиний Дигна ван Бутзелар сообщила, что в настоящее время следствие работает над тем, чтобы установить тех, кто распорядился доставить зенитный ракетный комплекс (ЗРК) "Бук" в Украину и тех, кто непосредственно "нажал на кнопку".

"Расследование продолжается. Сейчас в центре внимания те, кто нажимал на кнопку, а также более высокое звено - кто был ответственен за то, что "Бук" был доставлен в Украину. Это очень сложное расследование. Это (расследование, в результате которого обвинения были выдвинуты Олегу Пулатову, Игорю Гиркину (Стрелкову), Сергею Дубинскому и Леониду Харченко), было достаточно сложным, но то, которое ведется сейчас, еще более сложное", - сказала ван Бутзелар агентству "Интерфакс-Украина" в среду на военной авиабазе Хилзе-Рейе в рамках выездного судебного заседания, которое проводилось с целью осмотра реконструкции сбитого МН17.

Отвечая на вопрос, есть ли новые подозреваемые, ван Бутзелар сказала: "Я не могу говорить о подозреваемых. Когда мы будем готовы, мы об этом скажем. Сейчас же мы работаем".

Аналогично руководитель следственной группы ответила на вопрос, если ли лица, в которых заинтересовано следствие: "Ответ тот же - мы расследуем, и пока идет следствие, мы не скажем о том, что представляет для нас интерес".

Говоря о временных рамках ведения следствия, ван Бутзелар заявила, что следствие будет продолжаться до тех пор, пока в деле будет прогресс.

"Мы работаем над этим до тех пор, пока мы достигаем прогресса. И мы все еще достигаем прогресса - маленькими шажками, но мы все-таки продвигаемся вперед. Конечно, может настать момент, когда мы должны будем остановиться, но состоянием на сейчас мы продвигаемся. Да, у нас есть прогресс в расследовании", - заверила она.

Судебный процесс в деле о сбитом МН17 начался 9 марта 2020 года.

Самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года, в то время, когда там была активная фаза вооруженного конфликта. Все находившиеся на борту 298 человек погибли. Две трети пассажиров - подданные Нидерландов.

Расследование причин катастрофы ведет Международная следственная группа (ССГ), в которую вошли представители правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии.

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Украина
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