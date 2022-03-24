Влияние российской специальной военной операции на инвестиции в ВПК

Начало российской специальной военной операции на Украине заставило институциональных инвесторов и правительства многих стран переосмыслить свой подход к поддержке оборонной промышленности. Эта область была запретной для инвесторов, заботящихся об экологическом, социальном и корпоративном управлении (ESG), в последние годы многие стремились избавиться от активов оружейных компаний в своих портфелях, и сейчас эта ситуация усугубилась. Об этом пишет София Карадима (Sofia Karadima) в материале для веб-ресурса Army Technology.

Украинские военнослужащие с американским противобункерным гранатометом М141 BDM (c) Pavlo Palamarchuk / SOPA Images / LightRocket via Getty Images

В ноябре 2021 года норвежский пенсионный фонд KLP объявил, что больше не будет иметь дело с компаниями, производящими определенные виды оружия "высокой разрушительной силы" (highly destructive weapons). Это привело к тому, что KLP продал свои активы в 14 компаниях: Babcock International, China Shipbuilding Industry, Dassault Aviation, Elbit Systems, General Dynamics, KBR, L3Harris Technologies, Larsen & Toubro, Leidos Holdings, Leidos, Leonardo, Raytheon, Rolls Royce и Thales.

Согласно опросу, проведенному ресурсом Swissinfo.ch, большинство пенсионных фондов Швейцарии также избегают инвестиций в оружейный бизнес. Из 11 пенсионных фондов, принявших участие в анонимном опросе, восемь заявили, что не инвестируют в производителей "спорного оружия, к которому относятся кассетные бомбы, противопехотные мины и оружие массового поражения", а остальные три фонда не предоставили никакой информации по этому вопросу.

Пенсионные фонды США в последние несколько лет также были вынуждены пересматривать свои портфели и продавать активы в оборонной промышленности, часто это происходило после массовых расстрелов, имевших место в стране.

Полный или частичный уход?

Шведский инвестиционный фонд SEB Investment Management решил изменить свою политику в области устойчивого развития и разрешить инвестировать часть средств в оборонные предприятия. В частности, некоторые фонды, приобретающие акции и корпоративные облигации, смогут инвестировать в оборонную промышленность, при этом по-прежнему будут исключены инвестиции в компании, которые производят, разрабатывают или продают оружие, нарушающее международные конвенции, а также участвуют в разработке ядерных оружейных программ.

Однако не только инвестиционное сообщество изменило свое отношение к оборонной промышленности за последний месяц, но и некоторые страны.

Германия изменила свою политику в области поставок вооружений в конфликтные регионы, а канцлер Олаф Шольц подтвердил, что страна будет поставлять продукцию военного назначения на Украину. Он также сказал, что Германия будет больше инвестировать в свою оборону и военный сектор, объявив о планах увеличить военный бюджет до более чем 2 % от ВВП.

Швеция также изменила свой подход к поставкам оружия в зоны конфликтов, отправив на Украину полевые пайки, каски, бронежилеты и одноразовые ручные противотанковые гранатометы. Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон заявила, что это был первый случай, когда Швеция отправила оружие стране, находящейся в состоянии вооруженного конфликта, с тех пор, как Советский Союз напал на Финляндию в 1939 году.

Основные направления прямых иностранных инвестиций в ОПК

В связи с растущими во всем мире проблемами безопасности инвестиции в оборонную промышленность всегда остаются на повестке дня инвестора. База данных по прямым иностранным инвестициям (ПИИ) GlobalData показывает, что в 2019 и 2020 годах было анонсировано или запущено 68 оборонных проектов.

Страны, привлекающие наибольшее количество ПИИ в обороный сектор, - это США, Великобритания, Австралия, Германия, Турция, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Пакистан, Украина, Финляндия, Индия, Бельгия, Польша и Нидерланды.

Данные показывают, что большая часть иностранных инвестиций в оборонную промышленность пришлась на категорию "прочие космические и оборонные проекты" - их привлекали Австралия, Бельгия, Канада, Финляндия, Германия, Индия, Кения, Нидерланды, Пакистан, Испания, ОАЭ, Украина, Великобритания и США. За ней следует категория "боевые машины, оружие и боеприпасы", и здесь речь идет о таких странах, как Австралия, Чили, Финляндия, Франция, Германия, Индонезия, Малайзия, Пакистан, Филиппины, Румыния, Шри-Ланка, Турция, ОАЭ, Великобритания, США и Вьетнам.

Начало российской специальной военной операции на Украине изменило правила игры, заставив инвесторов переосмыслить свою политику в отношении оборонного сектора. Тем не менее, это также принесло изменения в сферу ESG и этических инвестиций. Пока неизвестно, как инвесторы собираются осуществлять свою деятельность в оборонном секторе после завершения этой операции, и приведет ли это к дальнейшим изменениям в их географическом и отраслевом охвате.