Один без защиты: что засекретили по делу MH17

Следствие засекретило личности 13 свидетелей по делу о крушении MH17

Следователи решили засекретить личности 13 свидетелей, проходящих по делу о крушении малазийского Boeing в 2014 году на Украине. При этом одному из свидетелей отказали в анонимности, хотя признали, что он может чувствовать себя в опасности, как и другие.

Личности 13 свидетелей, которые проходят по делу о крушении Boeing 17 июля 2014 года в районе Донбасса, останутся в тайне, сообщила голландская телевизионная программа Nieuwsuur.

"Судебный следователь постановил, что они имеют право на защиту, поскольку они могут чувствовать себя в опасности или может существовать угроза их здоровью или безопасности", - пояснили журналисты со ссылкой на имеющиеся у них в распоряжении документы.

Для нуждающихся в конфиденциальности в списке обозначен знак X. Они также идут под номерами с буквой V. Их значение телеканал не поясняет, но, как уточнили в минюсте, нумерация не связана с количеством свидетелей.

По данным Nieuwsuur, одному из свидетелей отказали в сохранении личности в тайне.

Судебные следователи признают, что он может чувствовать себя в опасности, но гарантировать его анонимность практически невозможно. Как передает телеканал, большинство свидетелей, которые получат защиту, давали свои показания в 2019 году.

В документах также уточнили, что подозреваемым предъявили обвинения в убийстве и непреднамеренном убийстве, поскольку они, по версии следствия, «сознательно подвергли опасности самолет». Как утверждает прокуратура, злоумышленники предоставили координаты лайнера командованию, использовавшему ЗРК «Бук», который, как предполагается, и сбил его. Нидерландские прокуроры убеждены, что подозреваемые, помимо прочего, скрывали «Бук». Согласно документам, повестки о вызове в суд прокуратура направила всем четырем подозреваемым 2 октября 2019 года.

Как заявил несколькими днями ранее в программе телеканала CBS News глава Национальной прокуратуры Нидерландов, который изначально занимался расследованием дела, Фред Вестербеке, нет сомнений, что Boeing 777 «Малайзийских авиалиний» (рейс MH17) был сбит ракетой ЗРК «Бук». Он утверждает, что комплекс транспортировали из 53-й зенитной ракетной бригады в Курске одного из формирований российских войск ПВО.

По словам Вестербеке, Нидерланды не знают, кто именно нажал на кнопку, но есть свидетели этого запуска.

На уточняющий вопрос ведущего о том, был ли это один человек или их было несколько, прокурор не ответил. При этом он обратил внимание, что Москва якобы отказывалась оказать помощь в расследовании в течение пяти лет.

«Из показаний: «Иду я как-то по лесу. Бук, тополь, ясень...» Противно. Из трагедии устроили балаган», - прокомментировала заявление Вестербеке официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в своем Facebook.

Boeing 777 потерпел крушение 17 июля 2014 года в небе над самопровозглашенной Донецкой народной республикой (ДНР). Погибли все 298 человек, находившихся на борту. В самолете были граждане Нидерландов, Бельгии, Австралии, Украины и Малайзии.

Официальные итоги расследования Совместная следственная группа (JIT) представила только в июне прошлого года. Всех подозреваемых объявили в международный розыск.

Российский МИД называл обвинения в адрес россиян голословными и дискредитирующими Россию «в глазах международной общественности». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что в докладе JIT нет никаких доказательств. Российский лидер Владимир Путин также отмечал, что у Москвы нет основания доверять результатам расследования следственной группы.

В ДНР подчеркнули, что на момент катастрофы у ополченцев не было на вооружении ЗРК «Бук». Республика обвинила в причастности к крушению самолета Украину.

В июне прошлого года JIT назвала подозреваемых по делу о крушении самолета, среди которых оказались бывший глава минобороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков), Леонид Харченко, Олег Пулатов и Сергей Дубинский. Гиркин, Пулатов и Дубинский - россияне, а Харченко гражданин Украины.

Суд над подозреваемыми назначили на 9 марта 2020 года в Гааге. Нидерландские прокуроры заявили CBS News, что продолжат расследовать это дело и после суда. Они надеются привлечь новых подозреваемых.

Кристина Сизова