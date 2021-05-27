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Интерфакс-АВН

Экипаж фрегата "Адмирал Григорович" отразил ракетную атаку в ходе учения в Черном море

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Фрегат "Адмирал Григорович"
Корабль Черноморского флота фрегат "Адмирал Григорович".
Источник изображения: Александр Карпушкин/ТАСС

Москва. 26 мая. ИНТЕРФАКС - Экипаж фрегата "Адмирал Григорович" выполнил стрельбы зенитным ракетным комплексом "Штиль" в ходе совместного учения с противокорабельными ракетными комплексами "Утёс" и "Бал", сообщает в среду ЧФ.

"По замыслу учения боевым расчётам береговых ракетных комплексов была поставлена задача: осуществить поиск надводного корабля и после обнаружения выполнить по морской цели ракетные стрельбы несколькими ракетами "Прогресс" и "Уран", - говорится в сообщении.

"В свою очередь экипаж фрегата обнаружил воздушные цели, взял на сопровождение и успешно их поразил на безопасной для корабля дистанции и высоте, применив зенитный ракетный комплекс "Штиль", - говорится в прес-релизе.

В нем отмечается, что боевые стрельбы проведены в несколько этапов, в ходе которых было выполнено более 10 ракетных пусков с борта корабля и береговых комплексов.

Результаты выполнения ракетных стрельб были зафиксированы беспилотными летательными аппаратами морской авиации и ПВО Черноморского флота.

Учение проведено в акватории Чёрного моря в соответствии с планом боевой подготовки Черноморского флота, сообщает штаб ЧФ.

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1135 Буревестник
БПЛА
Военные учения
ЧФ
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