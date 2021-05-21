Berlingske (Дания): гренландский политик заговорил о своей американской мечте. Россия сделала Дании резкое предупреждение

Россия резко отреагировала на предложение Гренландии расширить присутствие США на острове. «В Арктике нет места НАТО и ее вооружениям», — заявил российский посол в Дании. А бывший контр-адмирал датских вооруженных сил и вовсе назвал американские мечты гренландца «невежливыми, бестактными и опасными».

Россия резко отреагировала на предложение Гренландии расширить присутствие США на острове. Это может резко поднять уровень напряженности в Арктике, предостерегает посол России в Копенгагене. По мнению эксперта, высказывания Гренландии «невежливы, бестактны и опасны»

В четверг в Исландии встречаются арктические страны.

Арктическая сверхдержава Россия решила вмешаться в дебаты между датскими и гренландскими политиками. И начала она с недвусмысленного предостережения.

Если американцам позволят разместить дополнительные силы в Гренландии и Арктике, это будет означать, что Дания отказывается "нести свою долю ответственности за сохранение в Арктике зоны низкого напряжения". Так говорит посол России в Копенгагене Владимир Барбин.

"В Арктике нет места НАТО и ее вооружениям", - сказал российский посол в письменном комментарии.

Такая реакция свидетельствует, что Россия тоже обратила внимание на заявления премьер-министра Дании, а также недавно вступившего в должность министра иностранных дел Гренландии Пеле Броберга (Pele Broberg).

В преддверии визита американцев в Копенгаген Пеле Броберг озвучил идею об "исландской модели" обороны Гренландии. У Исландии имеется двусторонний договор с США по гарантиям военной безопасности.

Член гренландского правительства, который выступает за скорейшее отделение Гренландии от Дании, одновременно с этим выразил желание сократить датское военное присутствие в Гренландии.

"Мы с удовольствием воспользовались бы исландской моделью. У Исландии есть береговая охрана, но, если понадобится, она может позвать американцев на стратегически важные позиции", - сказал Пеле Бруберг в воскресенье в интервью "Датскому радио".

Премьер-министр Метте Фредериксен в понедельник также упомянула о роли альянса НАТО в Арктике во время визита американского госсекретаря Энтони Блинкена (Antony Blinken). Оба выразили тревогу в связи с тем, что Россия значительно наращивает вооружения на севере.

В тот же день российский министр иностранных дел выступил с заявлением, что вышеупомянутые арктические районы - это российская земля.

Таким образом в преддверии встречи Арктического совета, которая состоится в исландском Рейкьявике в четверг, были четко обозначены линии фронта. Там встретятся лицом к лицу Сергей Лавров, Энтони Блинкен и датский министр иностранных дел Йеппе Кофод (Jeppe Kofod).

Угроза ядерного оружия

В этой напряженной ситуации высказался и посол России в Копенгагене. Он отрицает, что Россия виновата в милитаризации Арктики.

"Россию обвиняют в милитаризации Арктики, ссылаясь на то, что она развивает старые базы и строит новые. Однако вся эта деятельность осуществляется в пределах государственных границ России", - подчеркнул Владимир Барбин, который утверждает, что Россия "никогда не претендовала и не будет претендовать на всю Арктику".

Зато посол высказал критику в связи с участившимися военными учениями НАТО в Арктике, в том числе на севере Норвегии.

"Размещение вблизи российской арктической границы иностранных вооруженных сил, которые могут нанести по России стратегический удар, в том числе ядерным оружием, едва ли можно счесть вкладом в стабильность в Арктике", - говорит Владимир Барбин.

Расширение присутствия НАТО в Арктике "означает отказ от концепции лидерства арктических государств в регионе и от ответственности за сохранение в Арктике зоны низкого напряжения", - предостерегает он.

Неудивительно, что Россия остро реагирует на возможное изменение баланса сил в Гренландии и Арктике. Так говорит Йоханнес Рибер (Johannes Riber), изучающий ситуацию в Арктике в Академии обороны.

"Если Гренландия станет независимой и напрямую получит американские вооружения, если США станут гарантом безопасности Гренландии, построив там новые базы и так далее, - это будет совсем не в интересах России. Ей это совершенно не понравилось бы", - говорит Йоханнес Рибер.

Кроме того, Москва опасается, что США начнут больше контролировать стратегически важный выход из Гренландского моря в Атлантику.

"Вот почему Россия скорее заинтересована в такой конструкции, как Объединенное королевство, при которой американцам приходится заключать договоры с Данией и Гренландией одновременно", - говорит Йоханнес Рибер.

Бывший контр-адмирал датских вооруженных сил Торбен Эртинг Йоргенсен (Torben Ørting Jørgensen) более прямолинеен. Он называет высказывание Пеле Броберга об "исландской модели" "невежливым, бестактным и опасным".

"В худшем случае подобные заявления могут заставить Россию действовать оппортунистически. А в этом россияне - чемпионы мира", - говорит Торбен Эртинг Йоргенсен.

Эти резкие высказывания также могут стать горячей темой для дебатов в гренландском правительстве, считает публицист и писатель Науя Люнге (Nauja Lynge).

Правительство формирует партия Пеле Броберга "Точка ориентации" в коалиции с партией левого фланга "Народное сообщество", чей председатель Муте Эгеде (Mute B. Egede) занимает пост главы гренландского правительства. Его партия традиционно скептически настроена в отношении американского влияния в Гренландии.

"Думаю, что Муте Эгеде придется проявить характер и заявить, что хватит уже", - говорит Науя Люнге.

В то же время она критикует датское правительство за отсутствие однозначной реакции на заявления Пеле Броберга.

"Пока Дания остается гарантом позиции Объединенного королевства, россияне будут держаться в рамках. Но как только этого не станет, они начнут эскалацию. Это может нанести Дании огромный вред, так что совершенно не понятно, почему датское правительство не решается выступить против подобных заявлений", - говорит Науя Люнге.

Российские самолеты могут долететь до Гренландии

Премьер-министр Метте Фредериксен также высказалась о роли НАТО и США в Арктике после встречи с американским госсекретарем Энтони Блинкеном. Она заявила, что "крайне важно сделать так, чтобы решающую роль в Арктике играли Объединенное королевство Дания, США и НАТО".

По мнению ряда западных стран, последние учения НАТО - необходимая реакция на многолетнее наращивание российских вооружений в Арктике. Служба военной разведки предостерегла, что новая авиабаза на Земле Франца-Иосифа позволяет российским истребителям добраться до базы Туле в Гренландии.

Berlingske попыталась получить комментарий главы гренландского правительства по поводу высказываний Пеле Броберга, но безрезультатно.

Аая Хемниц Ларсен (Aaja Chemnitz Larsen), член датского парламента от партии "Народное сообщество", не считает, что эти заявления имеют какой-то вес.

"Я думаю, они могут иметь значение разве что в далеком будущем. Прямо сейчас оборону и суверенитет Гренландии обеспечивают датские вооруженные силы, и, по моему мнению, так будет еще долгие годы", - говорит Аая Хемниц Ларсен.

Berlingske: Вас не тревожит, что из-за этих высказываний в Арктике может повыситься уровень напряженности?

Аая Хемниц Ларсен: Для начала мы должны увидеть что-то конкретное. Пока ничего такого нет, следует опираться на нынешнюю действительность. Нужно быть поспокойнее.

После заседания Арктического совета в четверг Йеппе Кофод и американский госсекретарь смогут задать Гренландии вопросы о ее курсе в этой области. Они полетят на встречу с главой гренландского правительства Муте Эгеде в гренландский город Кангерлуссуак.

Симон Крусе (Simon Kruse)