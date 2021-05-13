Компания Helicentro Peru SAC передала ВВС Перу вертолет Ми-17МТ, модифицированный в версию Ми-17-1В

ЦАМТО, 12 мая. Компания Helicentro Peru SAC передала ВВС Перу транспортно-боевой вертолет Ми-17МТ, который, помимо длившегося несколько месяцев капремонта, с разрешения и сертификации "Вертолетов России" был модифицирован в версию Ми-17-1В.

Как сообщает Defensa.com, вертолет с регистрационным номером FAP636 после комплекса испытаний на земле и в воздухе, которые проводились на авиабазе "Лас-Пальмас", передан 3-й авиагруппе ВВС Перу и уже приступил к выполнению задач по предназначению.

Вертолет Ми-17МТ, первоначально приобретенный в Никарагуа в 1992 году, на первом этапе прошел полную разборку, включая основные и второстепенные компоненты, с полным их осмотром для проведения ремонта или замены. Процесс включал, в дополнение к ряду процедур контроля качества и испытаний на усталость, ремонт всех компонентов топливной, электрической и гидравлической систем, а также бортовой авионики и систем радиосвязи. Модификация вертолета к версии Ми-17-1В предполагала, в том числе, замену двигателей ТВ3-117МТ на ТВ3-117ВМ.

Гарантийный срок службы после проведения ремонтных работ составляет не менее 2000 летных часов или 8 лет эксплуатации. Кроме того, улучшены эксплуатационные характеристики вертолета, в том числе обеспечена возможность безопасно выполнять полеты на больших высотах.

Helicentro Peru SAC – перуанская компания, которая с 2005 года сертифицирована Главным управлением гражданской авиации Перу (DGAC) в качестве уполномоченной организации по техническому обслуживанию вертолетной техники, которая, помимо большого опыта работы с техникой российского производства, имеет соответствующие сертификаты и разрешения АО "Вертолеты России".

В настоящее время компания работает на основании соглашения о техническом сотрудничестве, подписанном в декабре 2016 года между Службой технического обслуживания (SEMAN PERU SAC) и "Вертолетами России", которое предусматривает ремонт и техническое обслуживание гражданских и военных вертолетов российского производства на мощностях в г.Лас-Пальмас. В целях обеспечения более комфортных работ на этом объекте Helicentro Peru SAC отреставрировала два ангара, которые были введены в эксплуатацию 10 декабря 2018 года.

В 2019 году в рамках данного соглашения были проведены работы по ремонту пяти вертолетов Ми-17-1В (4 вертолета из состава ВВС Перу и один – Национальной полиции), в 2020 году – еще двух Ми-17-1В, которые были переданы ВВС Перу в декабре прошлого года.