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ЦАМТО

Helicentro Peru SAC завершила капремонт четырех вертолетов Ми-8МТВ-1 СВ Перу

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Ми-8АМТШ
Транспортно-боевой вертолет Ми-171 (Ми-8АМТШ) ВВС Перу.
Источник изображения: defensa.pe

ЦАМТО, 12 апреля. Компания Helicentro Peru SAC передала командованию армейской авиации Сухопутных войск Перу четыре транспортных вертолета Ми-8МТВ-1 после проведения капитального ремонта.

Как сообщает Defensa.com, вертолеты с регистрационными номерами EP-643, EP-650, EP-660 и P-662 были приняты в конце прошлой недели в штабе армейской авиации, расположенном рядом с международным аэропортом имени Хорхе Чавеса, и на авиабазе "Лас-Пальмас" после проведения соответствующих испытательных и проверочных полетов.

Контракт на структурный и капитальный ремонт, оценивающийся примерно в 25,5 млн. долл. и рассчитанный на 8 месяцев, предусматривал продление ресурса вертолетов на 2000 летных часов или 8 лет эксплуатации.

Напомним, что заместитель министра обороны по материальным ресурсам Ниноска Москейра Корнехо в сентябре 2023 года проконтролировала ход выполнения работ по капитальному ремонту вертолетов российского производства компанией Helicentro Peru SAC на авиабазе "Лас-Пальмас".

На тот момент компания выполняла капитальный ремонт Ми-8МТВ-1, Ми-17-1В и двух Ми-171Ш 3-й авиагруппы, расположенной на авиабазе "Армандо Ревредо Иглесиас" (международный аэропорт имени Хорхе Чавеса). Как было доложено заместителю министра, работы выполняются по графику согласно контракту стоимостью около 49,9 млн. долл. по указу №067-2023-EF от 20 апреля 2023 года.

Предприятие также выполняло ремонт четырех транспортных Ми-8МТВ-1 перуанской армейской авиации. Заказ на тот момент был выполнен на 42%.

За последние 5 лет компания Helicentro Peru SAC выполнила текущий и капитальный ремонт более 40 вертолетов российского производства, из них в 2019 году – четыре Ми-17-1В для ВВС и один для Нацполиции, в 2020 году – три Ми-17-1В для ВВС.

Кроме того, проведено значительное количество работ по текущему ремонту вертолетов Ми-17-1В и Ми-171Ш/Ш-П в связи с пулевыми попаданиями, полученными в ходе противодиверсионных операций в долинах рек Апуримак, Эне и Мантаро (так называемый регион VRAEM).

Helicentro Peru SAC – перуанская компания, которая с 2005 года сертифицирована Главным управлением гражданской авиации Перу (DGAC) в качестве уполномоченной организации по техническому обслуживанию вертолетной техники, которая, помимо большого опыта работы с техникой российского производства, имеет соответствующие сертификаты и разрешения АО "Вертолеты России".

В настоящее время компания работает на основании соглашения о техническом сотрудничестве, подписанном в декабре 2016 года между Службой технического обслуживания (SEMAN PERU SAC) и "Вертолетами России", которое предусматривает ремонт и техническое обслуживание гражданских и военных вертолетов российского производства на мощностях в г.Лас-Пальмас. В целях обеспечения более комфортных работ на этом объекте Helicentro Peru SAC отреставрировала два ангара, которые были введены в эксплуатацию 10 декабря 2018 года. Один из ангаров компании также находится в дополнительном стационарном пункте (UFA) армейской авиации в Кальяо.

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