Полиция Перу приняла на вооружение отремонтированный вертолет Ми-17-1В

ЦАМТО, 25 декабря. Полиция Перу приняла на вооружение многоцелевой транспортный вертолет Ми-17-1В, отремонтированный в сертифицированном АО "Вертолеты России" центре Helicentro Peru SAC.

Как сообщает Infodefensa.com, вертолет Ми-17 с регистрационным номером PNP-503 в новой окраске (в сером основном и черном вторичном цветах) после завершения структурно-ремонтных работ и функциональных испытаний был принят на вооружение Авиационного управления Национальной полиции Перу (DIRAVPOL) 30 ноября 2023 года.

Вертолет был изготовлен в 1992 году на мощностях АО "Казанский вертолетный завод". DIRAVPOL приобрело его в 1996 году. В ходе очередного полета экипажу вертолета PNP-503 пришлось совершить вынужденную посадку 19 сентября 2023 года в районе города Пангоа (Сатипо, Перу). Экипаж не пострадал.

С 2001 года DIRAVPOL испытывает проблемы с получением достаточного финансирования для регулярного поддержания в рабочем состоянии своего небольшого вертолетного парка. В середине ноября управление заключило контракт на сумму 15,444 млн. солей (около 4,1 млн. долл.) с консорциумом, образованным компаниями Global Aerotec E.IR.L. и HBR Aviacao S.A., для ремонта узлов пяти вертолетов EC-145 (PNP-127, PNP-128, PNP-129, PNP-130 y PNP-131).

Helicentro Peru SAC – перуанская компания, которая с 2005 года сертифицирована Главным управлением гражданской авиации Перу (DGAC) в качестве уполномоченной организации по техническому обслуживанию вертолетной техники, которая, помимо большого опыта работы с техникой российского производства, имеет соответствующие сертификаты и разрешения АО "Вертолеты России".

В настоящее время компания работает на основании соглашения о техническом сотрудничестве, подписанном в декабре 2016 года между Службой технического обслуживания (SEMAN PERU SAC) и "Вертолетами России", которое предусматривает ремонт и техническое обслуживание гражданских и военных вертолетов российского производства на мощностях в г.Лас-Пальмас. В целях обеспечения более комфортных работ на этом объекте Helicentro Peru SAC отреставрировала два ангара, которые были введены в эксплуатацию 10 декабря 2018 года. Один из ангаров компании также находится в дополнительном стационарном пункте (UFA) армейской авиации в Кальяо.

За последние пять лет компания Helicentro Peru SAC выполнила текущий и капитальный ремонт более 40 вертолетов российского производства, из них в 2019 году – четыре Ми-17-1В для ВВС и один для Национальной полиции, в 2020 году – три Ми-17-1В для ВВС.

Кроме того, проведено значительное количество работ по текущему ремонту вертолетов Ми-17-1В и Ми-171Ш/Ш-П в связи с пулевыми пробоинами, полученными в ходе противодиверсионных операций в долинах рек Апуримак, Эне и Мантаро (так называемый регион VRAEM).

На данный момент компания выполняет капитальный ремонт Ми-8МТВ-1, Ми-17-1В и двух Ми-171Ш 3-й авиагруппы, расположенной на авиабазе "Армандо Ревредо Иглесиас" (международный аэропорт имени Хорхе Чавеса), а также ремонт четырех транспортных Ми-8МТВ-1 перуанской армейской авиации.