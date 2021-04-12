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Интерфакс-АВН

Министр обороны Германии призвала Москву объяснить цель перемещения войск на границе с Украиной

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Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр
Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.
Источник изображения: © AP Photo / Michael Sohn

Берлин/Вашингтон. 11 апреля. ИНТЕРФАКС - Глава министерства обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Россия должна обнародовать причины перемещения своих войск в районе российско-украинской границы.

"Если бы России нечего было скрывать, она могла бы легко объяснить, какие войска, куда и с какой целью перебрасываются", - написала она в твиттере.

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонную беседу с министром иностранных дел Великобритании Домиником Раабом. Как сообщил американский госдепартамент, стороны "подтвердили свою поддержку Украины перед лицом российских провокаций".

"Они подчеркнули необходимость немедленного прекращения Москвой военного наращивания и подстрекательской риторики".

Ранее Блинкен в телефонных беседах с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом и главой МИД ФРГ Хайко Маасом обсудил необходимость прекращения исходящих от России, по мнению Запада, "односторонних провокаций" на востоке Украины.

"Госсекретарь Энтони Блинкен поговорил с французским министром иностранных дел Жан-Ивом Ле Дрианом. (...) Они обсудили необходимость того, чтобы Россия положила конец опасной и безответственной риторике, наращиванию военной мощи в оккупированном Крыму и вдоль границ Украины, а также односторонним российским провокациям вдоль линии контакта на востоке Украины", - информировал Госдеп США.

По его данным, также состоялся аналогичный телефонный разговор Блинкена с Маасом. Лидеры обсудили "важность поддержки Украины против односторонних провокаций России вдоль линии контакта в восточной Украине, оккупированном Крыму и вдоль границ Украины".

По сообщению агентства Bloomberg, которое ссылалось на информированные источники, Блинкен собирается на следующей неделе посетить Брюссель и обсудить с официальными лицами НАТО растущую обеспокоенность передвижениями российских войск в районе границы.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки ранее также заявила, что Россия в настоящий момент сосредоточила на границе с Украиной больше войск, чем когда бы то ни было с 2014 года, и это беспокоит Вашингтон.

Она отметила, что Вашингтон обсуждает рост напряженности в регионе, в том числе, с партнерами по НАТО. В то же время Псаки сказала, что у нее нет в распоряжении деталей взаимодействия Вашингтона и Москвы по этой проблеме.

Ранее сообщалось, что американские ракетные эсминцы Donald Cook ("Дональд Кук") и Roosevelt ("Рузвельт"), пройдя пролив Гибралтар, вошли в акваторию Средиземного море. Они вышли с военно-морской базы Рота в Испании, направляясь в Черное море.

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3 комментария
№1
12.04.2021 11:43
Вот уж кому мы не должны ничего объяснять - так это Германии.
0
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№2
12.04.2021 13:22
Пусть расскажет, с какой целью по своей квартире каждый вечер ходит.
+2
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№3
12.04.2021 14:53
а эта фемка не хочет попросить  министра обороны 404 объяснить цель перемещения какловойск на границе с Донбассом ?
0
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