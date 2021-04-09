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Интерфакс-АВН

Замминистра обороны США и ее коллеги из ряда стран НАТО подтвердили поддержку Украины -Пентагон

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Пентагон
Пентагон.
Источник изображения: CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light /

Вашингтон. 8 апреля. ИНТЕРФАКС - Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Великобритании в ходе виртуальной встречи обсудили ситуацию вокруг Украины, сообщил Пентагон.

"Лидеры подтвердили свою непоколебимую поддержку суверенитета, территориальной целостности и евроатлантических устремлений Украины, а также выразили обеспокоенность ростом российской военной активности в регионе", - говорится в сообщении.

В нем также говорится, что "дестабилизирующие действия России подрывают деэскалацию напряженности, достигнутую благодаря соглашению при посредничестве ОБСЕ от 27 июля 2020 года".

Участники встречи "подтвердили свою приверженность обеспечению подготовки и поддержки вооруженных сил Украины для наращивания ее потенциала, направленного на сохранение территориальной целостности страны и дальнейшего прогресса в направлении оперативной совместимости с НАТО", отметил Пентагон.

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