Непризнанные республики наметили направление главного удара

Переименование Киевом «антитеррористической операции» в «операцию объединенных сил» исключает реализацию Минских соглашений. Президент Владимир Зеленский на передовой проведения ООС в Донбассе в феврале 2021 года. Фото с сайта www.president.gov.ua.

Будущее Украины в представлении интеграционного форума «Русский Донбасс»

В январе Верховная рада Украины приняла закон, утвердивший решение Владимира Зеленского о допуске подразделений иностранных вооруженных сил на территорию Украины в 2021 году для участия в многонациональных учениях. Под вывеской учений натовские военные уже давно обучают украинские армейские и добровольческие подразделения ведению боевых действий против непризнанных Донецкой и Луганской народных республик. В этот раз на Украину слетится на тысячу «учителей» больше, чем в прошлом году: из США – до 2 тыс. военнослужащих и столько же из других стран НАТО. Обучение будет проводиться с марта по декабрь. Курс подготовки одного подразделения с американскими инструкторами рассчитан в среднем на 25 суток, с польскими – на три цикла по 15 суток, с британскими – на 14 суток.

Американские, британские и канадские солдаты одно время стали частыми гостями во львовских кафе. В город они приезжали с Яворовского полигона, где, кажется, обосновались всерьез и надолго. Военная инфраструктура НАТО создается также в Одесской, Николаевской и Запорожской областях. В случае обострения военной обстановки казармы, аэродромы, причалы готовы будут принять иностранный воинский контингент. Его почти постоянное присутствие на Украине, особенно вблизи границы с вероятным противником, делает военное сотрудничество поистине бесценным.

Но почему киевским стратегам кажется, что обстановка непременно обострится? Недавно у них был серьезный повод задуматься над такой перспективой.

Юго-восток дрейфует на север

Интеграционный форум «Русский Донбасс», прошедший в конце января в Донецке с участием медийных лиц – депутатов Госдумы РФ, известных политиков и журналистов, – не вызвал ажиотажа ни по одну из сторон внутриукраинского кризиса. Это могло произойти по двум причинам. Возможно, форум посчитали дежурным мероприятием, носившим декларативный характер. Не исключено, что в Киеве не восприняли всерьез исходящие из Донецка сигналы с предложением вырваться из стремнины затянувшегося военно-политического конфликта и пристать к какому-то берегу. А жаль, Донбасс сделал серьезную заявку на выход из Минского процесса. Но обо всем по порядку.

На интеграционном форуме был представлен проект доктрины «Русский Донбасс». Ее целью и задачей является «способствовать… укреплению государственности Донецкой и Луганской Народных Республик как русских национальных государств» и «вернуть Донбасс в качестве субъекта в сферу русского исторического пространства».

Но пространство историческое не всегда совпадает с государственно-территориальным. Поэтому те, кто услышал в этих планах стремление ДНР и ЛНР войти в состав Российской Федерации, явно поторопились с выводами, выдавая желаемое за действительное. Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в Минской контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила: «Принятие доктрины «Русский Донбасс», отражающей желание Донбасса присоединиться к РФ, не противоречит Минским соглашениям».

Действительно, присоединиться – не значит стать частью целого. Такое присоединение отражает подчас лишь общность интересов и целей единого русского народа и не более того.

«Такого вопроса на повестке дня не стоит», – заявил и Дмитрий Песков. При этом отметил, что Россия продолжит защищать интересы русскоязычного населения Донбасса.

Кажется, все точки над «i» расставлены, ни у кого не должно вызывать сомнений, что ДНР и ЛНР – это Украина. Но противоречивость ситуации тем не менее сохраняется.

Велика и обильна, а порядка в ней нет

Конечно, Киев не смирится с потерей территорий в рамках существующего государственного устройства. И тут возникает главный вопрос: какое государство на форуме в Донецке подразумевали под названием «Украина»?

Несмотря на глубокие отличия в ментальности населяющих страну народов, Украина остается единой и неделимой. А в Донецке ее пытаются представить в ближайшей перспективе разделенной и слабой. Только при таких условиях планы воюющего юго-востока – «прекращение военных действий» и «установление контроля ДНР и ЛНР над всеми территориями бывших Донецкой и Луганской областей» – можно назвать реалистичными. В существующих условиях у ДНР и ЛНР для этого нет ни материальных сил, ни людских ресурсов. На что же надеются идеологи доктрины?

Ответ содержится в самом документе. «Цель Республик Донбасса – обеспечение гармоничного развития русского национального государства и последующее воссоединение с другими русскими территориями». Эти территории находятся на Украине. ДНР и ЛНР считают себя наследницами идеи Новороссии и историческими преемницами своей предшественницы и прообраза – Донецко-Криворожской республики (ДКР). А это еще три области, крупнейших не только по территориям, но прежде всего по индустриальному потенциалу.

С 1917 по 1920 год на территории Украины в разное время было 16 самопровозглашенных политических образований. Все они очень быстро прекратили свое существование в связи с оккупацией, начавшейся после подписания Центральной радой в Бресте договора с Германией и Австро-Венгрией, которым разрешался ввод австро-германских войск на территорию Украины. После изгнания оккупантов Красной армией ни о какой ДКР, просуществовавшей дольше всех, речь уже не шла. Сталин и Ленин выступили за объединение в интересах интернационализма, чтобы разбавить пролетарским элементом Донбасса мелкобуржуазную Украину.

Сегодня наивно думать о децентрализации, федерализации и какой-либо другой форме раздела Украины. Тем не менее фраза «как бы ни складывались отношения ДНР и ЛНР с государственными образованиями на территории Украины» указывает на то, что в Донецке не исключают превращения унитарного государства в децентрализованное.

Объективности ради надо признать, что Украина – самодостаточное государство, у нее отсутствуют внутренние причины для формирования неких «государственных образований», да и соседи не позволят этого сделать. Самым последовательным сторонником единой Украины с 1917 года объективно выступает Россия. Исходя из своей принципиальной позиции, Россия отказывалась признать ДНР и ЛНР в качестве государств, как это было в отношении Абхазии и Южной Осетии в августе 2008 года с последующим образованием единого оборонного пространства и формированием объединенных российских военных баз на их территориях.

На что же рассчитывают Донецк и Луганск? Их интеграционный форум – это, выражаясь языком боевого устава, подготовка перехода армии в наступление из второго эшелона фронта.

Донецкая «зрада»

Опубликованная на сайте Русского центра доктрина «Русский Донбасс» в своих главных положениях противоречит документам, подписанным в начале сентября 2014 года в Минске (Минск-1): Протоколу и Меморандуму об исполнении положений Протокола по итогам консультаций трехсторонней контактной группы. Оба документа подписали посол Хайди Тальявини (ОБСЕ), второй президент Украины Леонид Кучма, посол РФ в Украине Михаил Зурабов, а также Александр Захарченко (ДНР) и Игорь Плотницкий (ЛНР).

Второй пункт меморандума гласит: «Остановка подразделений и воинских формирований сторон на линии их соприкосновения по состоянию на 19 сентября 2014 года». В Киеве на разных уровнях многократно заявляли, что эти документы не стоят той бумаги, на которой написаны. Действительно, линия соприкосновения менялась не один раз. Развести враждующие стороны как минимум на 15 км тоже не получилось.

Но ни в одном документе не зафиксировано, что границы ДНР и ЛНР совпадают с административными границами Донецкой и Луганских областей. Наоборот, везде речь идет об «отдельных районах» этих областей. Эта формулировка повторяется в пакете документов Минск-2: О мерах по выполнению Минских соглашений, подписанному главами самопровозглашенных ДНР и ЛНР, представителями России и Украины и представителем от ОБСЕ, и Декларации глав России, Украины, Франции и Германии в поддержку комплекса этих мер, принятой 12 февраля 2015 года. Более того, 17 февраля 2015 года Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию в поддержку Комплекса мер по выполнению Минских соглашений, подписанных 12 февраля, и призвал все стороны в полной мере соблюдать режим прекращения огня на Украине.

Таким образом, в проект доктрины «Русский Донбасс» на первый взгляд вольно или невольно вкралась мысль о невыполнении резолюции Совбеза ООН от 17 февраля 2017 года. Это подводит пока чисто гипотетическое теоретическое обоснование под дальнейшее обострение кризиса, переходящего в интенсивные боевые действия с применением всех видов вооружения и возможной интервенции иностранных вооруженных сил под лозунгом проведения миротворческой операции.

Но война никому не нужна. В Евросоюзе и без того немало нерешенных проблем. В США, как выяснилось в ходе президентских выборов, их не меньше. Три полка литовско-польско-украинской бригады (LITPOLUKRBRIG), предназначенной для миротворческих и гуманитарных операций, проводимых под эгидой НАТО, не пошлют воевать на юго-восток. В сентябре 2014 года бригаду создали для поддержки Украины. Но поддержать – еще не значит умереть за Украину.

Обострение кризиса не выгодно официальному Киеву – генератору безмерного военного бахвальства. Война не нужна украинским олигархам, успешно руководящим страной через купленных «народных» депутатов и преумножающим свои капиталы, как это сделали Порошенко, Яценюк и другие майдановские выскочки.

«Мирные переговоры считают безальтернативными и поддерживают и в Брюсселе, и в Вашингтоне, и в Москве. Скажу больше: Минские соглашения утверждены резолюцией Совета Безопасности ООН, а это значит, что они получили статус международно-правового акта. Украина взяла на себя определенные обязательства и (простите за тавтологию) обязана их выполнить», – высказался по этому вопросу в 2017 году глава политсовета партии «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктор Медведчук.

Председатель комитета Госдумы по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников считает, что случайностей в конфликтах на постсоветском пространстве нет: «На границах нашей страны стреляют, там рвутся бомбы. Нас стараются вовлечь в эти процессы весьма активно». Четыре года назад, в марте 2017 года, он заявил, что признание Россией ДНР и ЛНР может произойти если эскалация конфликта в Донбассе продолжится, а Украина перейдет к активным боевым действиям. «Если украинская власть и дальше будет отказываться от выполнения Минских соглашений, будет морить людей голодом и холодом, то со стороны России возможны любые варианты», – сказал тогда парламентарий.

Президент России на пресс-конференции 17 декабря 2020 года напомнил: «А Россия как поддерживала Донбасс, так и будет поддерживать. Мы даже будем наращивать нашу поддержку Донбасса».

Владимир Гундаров

Владимир Александрович Гундаров – военный обозреватель.