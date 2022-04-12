Где в Беларуси разместят российские военные базы?

Специальная военная операция на Украине, о проведении которой 24 февраля объявил президент Российской Федерации Владимир Путин, послужила триггером, запустившим процесс сбрасывания личин, долгое время скрывавших звериные оскалы «наших западных партнеров».

Примечательно, что наиболее злобный характер проявился у ближайших соседей России и Беларуси. От шакальего тявканья со стороны холодного моря и полного ненависти подвывания «гиены Европы» с западной стороны иногда закладывает уши, но, как говорят, нет худа без добра. Перестав скрывать свою подлинную сущность, коллективный Запад не прячет и свое истинное отношение к нам, и свои реальные цели.

Для англосаксов мы, славяне (русские, белорусы, украинцы, венгры, словаки, бывшие югославы и даже поляки) – люди второго сорта из стран третьего мира (вспомнили, чья это идеология?). Мы существуем для того, чтобы их «золотой миллиард» жил ни в чем себе не отказывая за наш счет, чтобы никто даже усомниться не мог в правильности установленного ими мирового порядка и безусловности англосаксонской гегемонии.

Отсюда исходят все целевые установки для США, Великобритании и их вассалов в отношении славян. И если большинство вышеперечисленных народов им удалось «поставить в стойло», то с Россией и Беларусью – проблема. И для решения этой проблемы используются все средства и способы, во всех сферах жизнедеятельности.

Небольшой экскурс в историю. Вы знаете, какую дату сами англосаксы считают началом «холодной войны» против СССР? Нет, не 5 марта 1946 года, когда экс-премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль произнёс знаменитую «фултонскую речь» в США. Эту дату лучше назвать началом переписывания истории и итогов Второй мировой войны, чем началом «холодного» противостояния. В этой речи Черчилль рассказал, что после Второй мировой войны именно Америка стала главным мировым лидером, светочем демократии, в то время как Советский Союз за счёт социалистической риторики пытается достичь тоталитарного контроля над другими государствами, перекрывая железным занавесом половину Европы. А вот «холодную войну» против СССР «союзники» развязали раньше. Это подтверждается задокументированными фактами. В 2011 году правительство США разрешило выпуск медали «За победу в холодной войне». На оборотной стороне американской медали указаны даты: «2 сентября 1945 — 26 декабря 1991». То есть для них дата окончания Второй мировой войны является датой начала новой, уже «холодной» войны!

Кстати, это не единственная медаль за развал Советского Союза. В Великобритании существует аналогичная, но менее известная награда, которая вручается британским солдатам и офицерам. На лицевой стороне медали так же выполнена надпись «Холодная война. 1945-1991» и изображены три флага: в центре – советский, стиснутый сверху и снизу британским и американским флагами. На обороте – крепостная стена с оскалившимся медведем. Медведь агрессивен и держит в лапах ракету. Слева на него нападает лев, а сверху орел. Все символично и очевидно.

Скрытно начать необъявленную войну против вчерашних союзников – это очень по-американски, и по-британски тоже.

Для Великобритании, чьи имперские амбиции уходят вглубь веков, и для ее производной – США такой подход абсолютно логичен. Наличие в мире еще какого-то государства с военным и экономическим потенциалами, сопоставимыми с их возможностями, а тем более превосходящими, англосаксами всегда расценивалось как угроза собственному существованию. Разумеется, существованию в том мироустройстве, которое устраивает только их страны, остальные не в счет.

Поэтому ничего нет удивительного в той ностальгии, которую испытывают США и Британия по девяностым годам прошлого века. Развал СССР сделал Америку сильнейшей державой мира в плане экономики, дипломатии, военной силы и геополитики. Для американского истеблишмента однополярный мир стал не только необходимым условием для жизни, но и сформировал у него убежденность в исключительности США, веру в то, что они могут устанавливать собственные правила для всего мира, диктовать их другим странам и менять их, когда захочется.

Очевидно, что подъём России, быстрое развитие Китая и других государств, возвращение соперничества великих держав вновь сформировало в сознании англосаксонских элит угрозу существованию однополярного мира и сохранению контроля США над созданным ими военно-политическим и финансово-экономическим порядком.

Естественной реакцией США и их ближайших союзников на неблагоприятные тенденции стала организация смены не устраивающих Запад режимов в ходе «арабской весны». По сути, ряд арабских государств и их лидеры публично были наказаны за отказ подчиниться требованиям США – в назидание другим.

После Мюнхенской речи, произнесённой президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на конференции по безопасности в феврале 2007 года, англосаксы приступили к реализации жестких мер уже в отношении России – для возвращения ее на то место, которое они же ей и определили.

Дальнейшие события – Грузино-югоосетинский конфликт 2008 года, антиконституционный государственный переворот на Украине в 2014 году, попытка подобного переворота в Беларуси в августе 2020 года, волна протестных акций «сторонников» Навального в 2021 году в России, специальная военная операция на Украине в 2022 году – это все поводы, создаваемые Соединенными Штатами для решения конкретных задач в своих интересах.

Одна из них заключалась в том, чтобы подчинить себе Евросоюз, лидеры которого стали говорить о необходимости превращения европейского сообщества в самостоятельную мировую силу. И это американцам удалось, что подтвердили последовавшие один за другим саммиты Евросоюза и НАТО.

Практически без всяких возражений Европа снова признала главенствующую роль США, и согласилась поддержать англосаксов в их деятельности по усилению противостояния с Россией. Евросоюз и ряд международных организаций, созданных для обеспечения международной безопасности (например, ООН и ОБСЕ), а также военный блок НАТО превратились фактически в набор инструментов для США.

Еще одна задача, которую ставили перед собой Соединенные Штаты, это значительно ослабить Россию, а в случае успеха – разрушить её государственность. Как мы видим, это задача решается и в данный момент. Но Украина – это всего лишь одна из шахматных досок, на которой США разыгрывают очередную партию.

Простейший анализ военно-политической обстановки в Восточно-европейском регионе позволяет утверждать, что в качестве таких же шахматных досок американцы рассматривают страны Балтии, Польшу и Беларусь. Очевидно, что неудавшийся блицкриг в Беларуси после президентских выборов никоим образом не смутил лидеров коллективного Запада. Иначе для чего продолжается милитаризация прибалтийских и польских территорий?

В рамках операции ОВС НАТО «Усиленное передовое присутствие» во всех сопредельных с Беларусью странах Евросоюза уже давно развернуты «оборонительные» многонациональные батальонные тактические группы НАТО (МБТГ) под командованием: США – в Польше (10,5 тыс.), Канады – в Латвии (1,7 тыс.), Германии – в Литве (4 тыс.) со штатным вооружением и техникой тех подразделений, которые формируют данные группы. И это не считая американских войск, размещенных в указанных странах в рамках операции США «Атлантическая решимость».

Наращивание ударной группировки (а иначе это и не назовешь) в Восточной Европе происходит перманентно, можно сказать, начиная с 1999 года, когда с принятием в Североатлантический альянс Польши, Венгрии и Чехии были нарушены все договоренности с западными лидерами «о нерасширении НАТО на восток», достигнутые еще руководством СССР, а затем и России.

В данный момент процессу придали ускорение. Как сообщило Командование ВВС США в Европе, 5 апреля на авиабазу в польском городе Ласк прибыла эскадрилья американских истребителей-бомбардировщиков F/A-18C «Hornet». Истребители из состава 2-го авиакрыла Корпуса морской пехоты переброшены в Польшу с континентальной части США с авиабазы Бофорт (штат Южная Каролина). Туда также прибыли самолеты-заправщики KC-130J «Hercules».

Пользуясь украинским кризисом, англосаксы теперь больше не утруждают себя привязкой к какой-либо «операции», чтобы обосновать набирающую обороты переброску войск к границам Союзного государства России и Беларуси. Как было уже сказано, маски сброшены. Представляется, что теперь всем стала понятна причина, по которой Россия не получила в январе текущего года никаких, тем более письменных, гарантий своей безопасности. Никто и никогда не собирался их предоставлять. Вопрос был решен еще в сентябре 1945 года (об этом уже написано).

Какие могут быть гарантии безопасности объекту, выбранному для уничтожения? США не дают гарантий даже своим вассалам. В данном контексте представляет интерес недавнее заявление, которое сделал в интервью немецкой газете «Welt am Sonntag» заместитель премьер-министра Польши Ярослав Качиньский.

«Если американцы нас бы попросили разместить в Польше атомное оружие, мы были бы открыты для этого. Это существенно бы усилило сдерживание Москвы», — полагает Ярослав Качиньский. Кроме того, он призвал создать в Польше новый командный центр НАТО. «Мы хотели бы иметь в Польше большой оперативный командный штаб НАТО, как, например, в Брюнсюме (Нидерланды), где планируются и откуда проводятся совместные операции НАТО. Это было бы ясным сигналом Москве о том, что руководящий уровень НАТО сейчас есть и на востоке», — сказал он.

По-другому, кроме как проявление «стокгольмского синдрома» у представителей польского высшего руководства, подобные демарши назвать сложно.

В то же время эти откровенные заявления можно расценивать, как «подтверждение вассальной клятвы» и выражение готовности Варшавы (как, впрочем, и Вильнюса, Риги и Таллинна) поддержать абсолютно любые инициативы НАТО и США, касающиеся милитаризации Польши (стран Балтии), не считаясь с мнением своего народа. О каких-либо переживаниях по поводу сохранения суверенитета даже речи не идет. В западном информационном поле это называется «усиление восточного фланга НАТО», в отличие от потенциально возможного размещения российских баз на территории Республики Беларусь. Эту тему западные СМИ называют «скрытая оккупация». Кстати, так же они называли все мероприятия оперативной подготовки на белорусской территории с участием российской части региональной группировки войск Беларуси и России.

Но, повторюсь, нет худа без добра. Теперь России и Беларуси уже все равно, что скажут западные политики и такие же СМИ. Сейчас, помимо спецоперации на Украине, необходимо уделить особое внимание укреплению западных рубежей Союзного государства, напротив которых англосаксы формируют бронированный кулак из своих сателлитов (или вы думаете, что американцы и британцы будут в первых рядах и шеренгах?).

На первый взгляд порядок прикрытия «белорусского балкона» объединенного государства проработан, то есть существует единая региональная группировка войск Беларуси и России. Есть планы по ее применению и обеспечению функционирования. Не единожды в ходе многих совместных учений отработаны все элементы ее применения. Да, все это есть. Нет только уверенности в том, что при текущих реалиях, когда возникнет необходимость, группировка успеет развернуться – передовые части «армии вторжения» НАТО находятся в считанных километрах от государственной границы Республики Беларусь.

Поэтому вопрос размещения российских баз на территории Беларуси из разряда «потенциально возможного» автоматически переходит в разряд «необходимого». Наличие трех-четырех батальонных тактических групп вооруженных сил Российской Федерации в западных и северо-западных областях Беларуси представляется вполне адекватной ответной мерой. Конечно же, при условии, что боевой потенциал российских МБТГ обеспечит выполнение совместно с вооруженными силами Республики Беларусь задач по отражению наступления группировок войск НАТО на указанных направлениях. То есть, МБТГ должны быть «разнопрофильными» и оснащенными теми образцами вооружения, которых нет или не достаточно в белорусской армии. Это значит, что в российских воинских формированиях должны присутствовать зенитно-ракетные системы С-400, оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер», новейшие типы РСЗО (например, «Торнадо»), противотанковые и другие боевые системы.

Примечательно, что сложность развивающейся вокруг Союзного государства обстановки, одновременно предоставляет и широкие возможности. Например, организована и эффективно функционирует система переброски войск, техники и грузов из России в Беларусь и обратно. Другими словами, от принятия политического решения до появления МБТГ в Беларуси пройдет минимально возможное время. И лучше, чтобы это произошло как можно раньше. Потому как уже упоминавшийся Качиньский в своем интервью «Radio Plus» 8 апреля снова предложил провести миротворческую операцию НАТО на территории Украины. Напомню, что не далее как 24 марта президент Беларуси Александр Лукашенко, после того, как Качиньский 15 марта впервые озвучил эту идею, эмоционально высказался об «очумевших поляках».

«Вы понимаете, что это Третья мировая война? И вы что, думаете, мы в стороне останемся беленькими и пушистенькими?» — задал риторические вопросы белорусский лидер.

Что еще можно сказать про Качиньского? – Деревня без дурака не деревня, как говорят в народе. Но мы же знаем, что англосаксы используют любые поводы, особенно те, которые сами и создают.

Владимир Вуячич