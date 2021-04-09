США и группа стран обсудили «рост военной деятельности РФ» у границ Украины

Исполняющий обязанности замминистра обороны США по политическим делам Аманда Дори приняла участие в онлайн-встрече с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом и коллегами по НАТО из Канады, Литвы и Польши, в ходе которой стороны обсудили ситуацию вокруг Украины. Об этом в среду, 7 апреля, сообщила пресс-служба Пентагона.

По ее информации, участники совещания обсудили вопросы, касающиеся усиления военной активности России в приграничных с Украиной районах.

Отмечается, что представители военных ведомств «подтвердили свою решительную поддержку суверенитету Украины, ее территориальной целостности и евроатлантическим устремлениям».

«Дестабилизирующие действия России подрывают деэскалацию напряженности, которая была достигнута соглашением при посредничестве ОБСЕ 27 июля 2020 года», — говорится в пресс-релизе.

6 апреля пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби призвал Россию более четко обозначить свои намерения в связи с перемещениями сил на границе с Украиной.

Ранее в тот же день заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков сообщил, что Россия и США провели переговоры по ситуации на юго-востоке Украины. По его словам, Москва указала Вашингтону на последствия, которые будет иметь провокационная политика Киева в Донбассе.

29 марта главнокомандующий ВС Украины Руслан Хомчак заявил, что Россия якобы наращивает войска около украинских границ. По его словам, это создает угрозу военной безопасности страны.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия имеет право перемещать войска на своей территории по своему усмотрению, это не несет угрозы для других государств и не должно никого беспокоить.