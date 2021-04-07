Пять дней до полета: марсианский вертолет прислал первый снимок со своей камеры после отделения от марсохода

Ingenuity, который совсем скоро должен стать первым вертолетом, взлетевшим в атмосфере другого небесного тела, наконец вошел в полностью самостоятельный этап миссии. Он окончательно отделился от Perseverance, марсоход от него отъехал, и теперь дрон получает энергию только от собственной солнечной батареи. Он уже пережил суровую марсианскую ночь и прислал снимок с собственной камеры.

Маленькому экспериментальному вертолету — соответствующие достижения. Что не умаляет их значимости, конечно. Напомним, Ingenuity уготована роль лишь демонстратора технологий, поэтому требования к его миссии в первую очередь чисто инженерные и он не несет на борту научных инструментов. Так что успешно пережитая ночь на Марсе — уже значимый результат. Вертолет сделан с широким применением коммерчески доступных деталей, так что сопротивляемость низким температурам (до минус 90°C) у них не самая впечатляющая.

Как пишет Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) на своем сайте, отделение Ingenuity от марсохода произошло 3 апреля. Тогда же, пока ровер не отъехал, автоматика вертолета сделала первый снимок на свою камеру. Изображение цветное, но для экономии ресурсов системы связи пока доступна только версия в низком разрешении.

Первый снимок с вертолета Ingenuity после его отделения от марсохода Perseverance (увеличенная копия). Источник: Ingenuity

Первый снимок с вертолета Ingenuity после его отделения от марсохода Perseverance (оригинал на черном фоне). Источник: Ingenuity

Первый марсианский вертолет, как его видела задняя левая камера определения препятствий Persevarance (одна из HazCam, размещена сзади снизу корпуса марсохода) на 43 сол миссии (4 апреля), то есть через сутки после разделения роботов. Очевидно, ровер уже вовсю занимается своими делами и успел развернуться после того, как отъехал в сторону. Источник: Ingenuity

Опубликует ли NASA полноразмерную версию фотографии или она была снята только в таком виде, не уточняется. В каталоге «сырых» изображений миссии Perseverance этого снимка нет. Помимо фото, инженеры получили набор телеметрии с вертолета.

Его системы работают штатно, нагреватели выполняют свою функцию, а электроника в порядке. Значит, как минимум в первые местные сутки (сол) у Ingenuity не возникло никаких проблем. Следующий важнейший этап миссии — оценить, насколько эффективно работает солнечная панель дрона. Она размещена над винтами, и ее площадь сильно ограничена, поэтому такого же запаса по эффективности, как у марсоходов Spirit и Opportunity, у нее нет. Не говоря уже о посадочной платформе InSight, которая в результате загрязнения пылью может существенно потерять в мощности относительно первоначальных показателей без серьезного ущерба для миссии.

После посадки на Марс 18 февраля Ingenuity провел под «пузом» у марсохода больше трех недель. Теперь он может рассчитывать только на свои силы — и это весьма трудная задача. Его аккумуляторы — обычные доступные любому желающему в интернет-магазинах литиевые «банки» Sony. А в качестве центрального процессора используется чип Qualcomm Snapdragon 801, который широко применялся в смартфонах. Такой выбор «начинки» обусловлен простотой целей миссии и необходимостью сделать дрон максимально дешевым. Но подобные компоненты не отличаются морозостойкостью, так что их характеристики накладывают серьезные ограничения на функционирование вертолета.

Например, на обогрев электроники и аккумуляторных ячеек зарезервировано до 75% емкости батареи. Из этого следует, что на полет Ingenuity может потратить всего четверть доступной энергии. Поэтому и время нахождения в воздухе будет ограничено — максимум 90 секунд. Срок выполнения тестового взлета тоже довольно жесткий: вертолету отведено 30 солов на эту задачу. Программа минимум — подняться в тонкой атмосфере Марса хотя бы на пару метров. Идеальный вариант — еще и сесть безопасно, а потом повторить процедуру через несколько дней.

Первые тесты винтов Ingenuity пройдут в ближайшие дни. Инженеры Лаборатории реактивного движения NASA (JPL) отправят вертолету команду раскрутить лопасти. Частота вращения будет недостаточной для отрыва от поверхности, но работоспособность механизма уже можно понять. За процессом будет наблюдать Perseverance с помощью своих камер. Когда система питания и двигатель Ingenuity продемонстрируют функциональность, произойдет решающая операция — первый управляемый полет аппарата с двигателем в атмосфере другого небесного тела. Пока предварительной датой назначили 11 апреля, а данные о результатах этого эксперимента мы получим в День космонавтики.