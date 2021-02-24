Первый внеземной вертолет успешно пережил посадку на Марс и отправил отчет о своем состоянии в ЦУП

Операторы в Лаборатории реактивного движения NASA получили первый сигнал с Марса от революционного демонстратора технологий — первого вертолета, созданного для полетов на другом небесном теле. Дрон Ingenuity пока еще не отделился от марсохода Perseverance, но уже отчитался о том, что всего его ключевые системы работают, как и задумано.

До первых полетов еще далеко: по плану миниатюрный вертолет проведет в «пристегнутом» виде от 30 до 60 дней. Только когда инженеры Лаборатории реактивного движения (Jet Propulsion Laboratory, JPL) убедятся, что дрон функционирует нормально, его отсоединят от ровера. Основная интрига этого эксперимента — как в марсианских условиях поведут себя совершенно «гражданские» электронные компоненты. Поскольку Ingenuity является не столько научным инструментом, сколько инженерным демонстратором, его конструкцию старались максимально удешевить и использовали массово доступные детали. Например, аккумуляторы на внеземном вертолете — шесть обычных литий-ионных «банок» Sony.

Согласно официальному пресс-релизу Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA), сигнал от Ingenuity операторы получили через несколько часов после посадки. С марсианским вертолетом инженеры JPL связывались и ранее, но это было во время перелета от Земли. Теперь же удалось получить подтверждение, что дрон пережил все этапы снижения в атмосфере и штатно функционирует на своем месте под «пузом» Perseverance. Также исправно работает и «базовая станция» вертолета — блок электроники, который в полете и до разделения роботов питает Ingenuity от систем марсохода. Через нее пока что идет и обмен данными.

До своего отделения от ровера вертолету предстоит много работы. На протяжении следующих нескольких недель инженеры будут включать Ingenuity и «базовую станцию», чтобы они зарядили батареи летающего дрона. Сначала до 30%, потом до 35% и так далее, пока ячейки не покажут, что в экстремальных условиях работают исправно. Этот момент очень важен, поскольку у Ingenuity есть только электрические обогреватели для электроники. Если на них не хватит энергии, техника может быстро выйти из строя. Их работу также будут проверять во время каждого сеанса связи.

Марсианский вертолет Ingenuity («Изобретательность») — первый в истории аппарат, предназначенный для управляемого полета в атмосфере другого небесного тела. Полученные в результате его испытаний данные будут невероятно полезны в будущих миссиях, как на Марс, так и на прочие объекты Солнечной системы, обладающие газовой оболочкой. Основная сложность при создании летающего дрона для Красной планеты — очень малая плотность атмосферы. Лопасти сделанного инженерами JPL вертолета имеют особую форму с большим углом атаки (при включении на Земле их может просто разорвать) и вращаются со скоростью 2,5-3 тысячи оборотов в минуту.

После отделения от марсохода Perseverance у дрона Ingenuity останется только один источник энергии — солнечный свет. Поверх его винтов установлена небольшая солнечная панель, которая заряжает аккумуляторы. Чтобы совершить полет длительностью 90 секунд (полторы минуты), вертолету придется ждать несколько солов (марсианских суток) для полной зарядки батарей. Интересен выбор компонентов при создании Ingenuity. Об аккумуляторах сказано выше, а вот центральный процессор дрона удивляет еще больше: это старый добрый Qualcomm Snapdragon 801, знакомый многим владельцам флагманских смартфонов пятилетней давности. Первоочередная задача вертолета заключается в совершении хотя бы одного полета в течение 30 солов после отделения от марсохода. Если техника не подведет, в дальнейшем его можно будет использовать для разведки маршрута Perseverance.