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Naked Science

В шаге от полета: первый марсианский вертолет полностью разложился и готов к отделению от Perseverance

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Источник изображения: naked-science.ru

Новейший марсоход Perseverance прислал на Землю фотографии полностью разложенного вертолета Ingenuity. Компактный дрон по-прежнему находится под днищем ровера и все еще прикреплен к нему, но перешел из транспортной конфигурации в рабочую. Ему осталось в последний раз зарядиться от «большого брата» перед самостоятельным спуском на поверхность Марса методом свободного падения с высоты примерно в 13 сантиметров.

Как видно на снимке, сделанном камерой SHERLOC из набора инструментов WATSON на роботизированной руке-манипуляторе марсохода, вертолет прошел почти все этапы подготовки к самостоятельной деятельности. Подробнее о них мы писали ранее. Сейчас у Ingenuity разложены все четыре ножки-опоры, он принял вертикальное положение. С Perseverance его соединяют один разрушаемый болт и пара дюжин проводов, по которым осуществляется связь между роботизированными марсианскими исследователями, а также зарядка батарей дрона.

Ни Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA), ни разработчик и оператор обоих роботов — Лаборатория реактивного движения (JPL) — пока не уточняли, все ли в порядке. Если никаких нареканий у инженеров не будет, вертолет упадет на грунт уже сегодня-завтра, а ровер после этого должен сразу отъехать на несколько метров назад.

Как только Perseverance и Ingenuity разделятся, последний потеряет возможность получать энергию от бортовой сети марсохода, источником электричества в которой служит мощный радиоизотопный термический генератор (РИТЭГ). В распоряжении вертолета останутся только свои небольшие аккумуляторы, заряжаемые при помощи компактных солнечных батарей. Так что роверу необходимо как можно быстрее открыть небо дрону — если не для полетов, то хотя бы для питания.

А пока мы ждем подтверждения успешного разделения двух сложнейших роботов, остается лишь наслаждаться занимательной анимацией, которую опубликовала JPL в своем Twitter-аккаунте. Она составлена из снимков каждого этапа раскладывания Ingenuity, кроме самого последнего, когда он разложил уже все ножки (по нему еще нет полного набора фотографий, чтобы составить панораму).


Ingenuity поэтапно переходит из транспортного в рабочее положение / ©JPL-Caltech, Twitter

Напомним, первый управляемый полет в атмосфере другого небесного тела запланирован на 8 апреля. Несмотря на то что Ingenuity окажется на марсианском грунте в ближайшие пару солов (суток на Марсе), инженерам предстоит провести несколько проверок. В частности, они оценят, насколько хорошо заряжаются аккумуляторы вертолета и все ли его системы работают как должны.

С момента отделения от Perseverance у Ingenuity будет 30 солов на выполнение своей единственной задачи — взлететь на десяток метров, провести в воздухе несколько секунд и сесть. Именно на такой срок самостоятельной работы рассчитан вертолет. Если получится использовать его в научных целях, можно ожидать, что команда ЦУП не преминет воспользоваться такой возможностью. Например, с его помощью можно осматривать путь гораздо дальше, чем «видят» камеры марсохода.

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