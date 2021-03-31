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ЦАМТО

Lockheed Martin поставит СВ США партию РС GMLRS на сумму 2,765 млрд. долларов

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Пуски ракет РСЗО GMLRS
Пуски ракет РСЗО GMLRS.
Источник изображения: фото Lockheed Martin

ЦАМТО, 30 марта. Минобороны США объявило о заключении командованием СВ США с корпорацией Lockheed Martin контракта, предусматривающего поставку высокоточных управляемых реактивных боеприпасов GMLRS (Guided Multiple Launch Rocket System) для СВ США.

Стоимость контракта оценивается в 2,765 млрд. долл. Соглашение предусматривает поставку Сухопутным войскам США неназванного количества контейнеров с управляемыми РС GMLRS с альтернативной боевой частью, РС с унитарной боевой частью, а также учебными РС уменьшенной дальности, обеспечение кибербезопасности и обслуживание поставленных боеприпасов. Место выполнения работ и количество заказанных боеприпасов будут определяться в рамках отдельных заказов. Полностью поставки должны быть завершены до 31 октября 2024 года.

УР GMLRS – это управляемый высокоточный реактивный снаряд большой дальности, предназначенный для поражения в любое время суток и сложных метеоусловиях ключевых объектов противника, размещенных на удалении 70 км и более в полевых и городских условиях.

Разработка GMLRS была выполнена в рамках международной программы с участием США, Франции, Германии, Италии и Великобритании. Зарубежными заказчиками GMLRS на текущий момент являются ВС Японии, Бахрейна, Финляндии, Израиля, Иордании, Сингапура и Объединенных Арабских Эмиратов. Lockheed Martin произвела более 30 тыс. ед. GMLRS. Коэффициент надежности применения GMLRS в боевой обстановке составляет 98 проц.

Размещенные в пусковых контейнерах РС GMLRS могут применяться стандартными установками РСЗО M270 MLRS и HIMARS. В каждом контейнере находится шесть РС GMLRS.

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