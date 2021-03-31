Чжунго цзюньван (Китай): Россия хочет провести пробные пуски крылатых ракет с ядерной установкой на Северном полюсе

Кажется, у России появился новый козырь в игре с Западом, пишет «Чжунго цзюньван». Она разместила в Арктике ракету с передовыми технологиями, которая позволит усилить влияние. В настоящее время ни у одной страны нет системы противовоздушной обороны, способной противостоять ее удару, отмечается в статье.

Как сообщается, Россия разместила пусковую установку крылатых ракет с ядерной установкой "Буревестник" на острове Новая Земля в Арктике и планирует провести соответствующие испытательные запуски. Эта крылатая ракета с ядерной энергетической установкой прошла почти 20 лет от исследований и разработок до испытаний, и с 2018 года она вошла в "скоростную режим" исследовательских и конструкторских испытаний. Российские эксперты отметили, что по мере улучшений характеристик "Буревестника", ракета постепенно становится ближе к тому, чтобы быть принятой на вооружение. В стратегических играх России и Запада у первой появится новый козырь.

Обеспечение скрытности пробных пусков

Согласно сообщениям, НАТО во главе с США всегда уделяла пристальное внимание процессу разработки и испытаний "Буревестника". ​​Некоторые западные СМИ рассматривают его как "решающий козырь" России - будущее главное оружие российских стратегических войск устрашения против Запада. Исследования и разработки ракеты начались в 2003 году. В корпусе ракеты используются самые передовые стелс-технологии и материалы, она способна нести ядерную боеголовку, а максимальная бомбовая нагрузка составляет 250 килограмм.

В марте 2018 года президент России Владимир Путин лично представил выдающиеся характеристики ракеты "Буревестник" и объявил в феврале 2019 года, что ракета "достигла проектных показателей, технологичность материалов и конструкция корпуса ракеты спроектированы так, чтобы соответствовать мировому уровню, а во время прохождения пусковых испытаний была продемонстрирована сверхбоевая способность ракеты к практически неограниченной дальности полета". По данным Минобороны РФ и российских СМИ, проект "Буревестник" помимо самих боевых снарядов включает в себя боевые командные пункты, ракетные пусковые установки и спецтехнику. На сей раз в российских медиа появилась информация о том, что пусковая установка была размещена в Арктике. Пусковая установка имеет возможность запускать две ракеты, после они могут лететь на высоте 7 метров над поверхностью, подниматься до 6000 метров и иметь скорость около 0,8 Маха. Это обеспечит "потенциальное пространство" для будущего перехода от пусковых установок наземного базирования к космическим мобильным запускам.

Аналитики считают, что появление пусковой установки для "Буревестника" в арктическом регионе указывает на то, что Россия намерена воспользоваться особыми геопространственными преимуществами полярного региона, чтобы скрыть пробные запуски во время испытаний "Буревестника" и еще больше усилить свое ядерное сдерживающее влияние.

Добавление козыря в переговоры по контролю над вооружениями

Российские СМИ утверждали, что "Буревестник" - это не только одно из важных достижений российских разработок в области ядерного оружия, но и порождение игры по контролю над вооружениями между Россией и НАТО. В 2002 году Соединенные Штаты в одностороннем порядке объявили о своем выходе из "Договора об ограничении систем противоракетной обороны", а в следующем году российские военные приступили к НИОКР по проекту "Буревестник". В 2018 году Соединенные Штаты пригрозили выйти из ряда договоров о контроле над вооружениями и приняли серию мер по укреплению своего ядерного статуса, таких как доклад "Обзор ядерной политики США". Тогда Путин объявил в своем послании президента Федеральному Собранию, что "Буревестник" имеет начальные боевые возможности. В 2019 году США официально приостановили выполнение "Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности", а Путин обратился к внешнему миру с посланием об успехе испытаний "Буревестника" и заявил, что в настоящее время в мире ни у одной страны нет системы противовоздушной обороны, способной противостоять удару ракеты. Во второй половине прошлого года Соединенные Штаты и Россия проводили переговоры о "продлении на пять лет" договора о контроле над вооружениями. После успешного завершения переговоров Россия обнародовала часть информации об испытаниях "Буревестника", с умыслом увеличивая число будущих козырей в своем рукаве. Заместитель министра иностранных дел России по контролю над вооружениями Сергей Рябков недавно заявил, что выдающаяся скрытность, внезапность нападения и современный технический уровень "Буревестника" могут эффективно противостоять Западу.

Некоторые аналитики также считают, что, хотя Россия возлагает большие надежды на "Буревестник", из-за использования передовых технологий и необходимости большой финансовой поддержки до завершения разработки и полного приведения в боеспособность крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой еще потребуется время. Согласно практике, новые модели современных ракет российской армии должны пройти не менее 15 испытаний различных типов, прежде чем они будут официально приняты на вооружение. В настоящее время Россия объявила лишь об ограниченном количестве испытаний, и следующим шагом, как ожидается, станут интенсивные сопутствующие испытания. Учитывая, что во время одного из испытаний произошла авария, это может повлиять на ход проведения последующих испытаний. Кроме того, Россия и США включили гиперзвуковое оружие "Авангард" в список переговоров по контролю над вооружениями, поэтому до сих пор неизвестно, сможет ли "Буревестник" получить "легальный статус" в будущем.

Ши Вэнь (石文)