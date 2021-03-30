Войти
ИноСМИ

После 4 апреля: подальше от Москвы или плавный поворот к России? (Факти, Болгария)

520
0
0
Празднование 140-летия освобождения Болгарии от османского ига
Празднование 140-летия освобождения Болгарии от османского ига.
Источник изображения: © РИА Новости, Алексей Витвицкий

В Болгарии 4 апреля должны состояться парламентские выборы. Политолог Петар Чолаков описывает четыре сценария дальнейшего развития отношений между Москвой и Софией. Он рассматривает четыре варианта. Главный из них, по его мнению, состоит в том, что Болгария продолжит искать форму уродливого баланса между НАТО и Россией.

Вариант 1: "Лицемерный шпагат". Если ничего не изменится и ГЕРБ так и будет правящей партией, Болгария продолжит тренировать шпагат: несмотря на то, что премьер-министр Бойко Борисов публично придерживается евроатлантических ценностей, он не отказывается от российско-болгарских проектов. С начала 2019 года Вашингтон усилил свое дипломатическое давление, чтобы заставить Софию выполнять свои обязательства перед НАТО. С тех пор Бойко Борисов стал периодически ловить для Альянса "русских шпионов". Однако в то же время его правительство не сделало ничего, чтобы обуздать коррупцию и российское влияние в судебной системе.

Вариант 2: "Мы, конечно, в НАТО, но плавно разворачиваемся в сторону России". Болгарские социалисты призывают балансировать между НАТО и Россией, сохраняя хорошие отношения с последней. Они будут стремиться отменить антироссийские санкции ЕС, возобновить строительство АЭС "Белене" и поддерживать газовые коридоры с Россией. "Энергетическая диверсификация" вряд ли будет в приоритете. Если председатель БСП г-жа Нинова решится на "открытый дрейф к Москве", это может угрожать отношениям Софии с Вашингтоном (но не с Брюсселем - ряд европейских стран, в том числе и Германия, не отказываются от российских энергетических проектов).

Вариант 3: "Есть такая неизвестная". Как развернутся события, если победу одержит партия "Есть такой народ" шоумена Трифонова, предсказать сложно. С одной стороны, партия заявляет о поддержке общих проектов с ЕС и НАТО, с другой - считает необходимым возобновление отношений со стратегически важными странами за пределами ЕС (напрямую о России не говорится). Члены партии вряд ли симпатизируют Владимиру Путину, но фанаты Трифонова наверняка бы расстроились, если его правительство обострит отношения с Россией. Если шоу должно будет продолжаться любой ценой, возможно, будут предприняты попытки сохранить подобие баланса во внешней политике, но, скорее всего, Трифонов станет первой жертвой жажды популярности и политической неопытности.

Вариант 4: "Поближе к НАТО, подальше от России". Этот сценарий ждет нас, если победу одержит партия "Демократичная Болгария". Самостоятельно эта партия вряд ли сможет диктовать правила; если ее будут поддерживать болгарские социалисты или "Есть такой народ", непонятно, как будут сочетаться их внешнеполитические приоритеты.

Резюмируя, автор считает наиболее вероятным следующий сценарий: Болгария или продолжит искать некую форму уродливого баланса между НАТО и Россией, что для члена НАТО, мягко говоря, странно, или просто "сядет в самолет до Домодедово".

***

Комментарии

Майна

Единственно правильный путь Болгарии - с Россией!

Един българин

Чем дальше от Москвы, тем лучше для Болгарии.

Димов

А вот были бы мы большой и сильной страной, сами бы строили свое будущее. Но мы, к сожалению, вынуждены выбирать, за кого прятаться и кому кланяться. До каких пор?

КгБ

Солнце всегда встает на востоке и садится на западе… сколько мечтаний уже так "село".

Sieg

Болгария прежде всего должна привести себя в порядок. А с союзниками все понятно, нужно выбирать Россию. Во-первых, она близко, а во-вторых - вы не думали, что США наплевать на Болгарию? Что нам дали США? Неспроектированные самолеты за кучу денег, а вот Россия Сербии многое подарила. Мне непонятно, какая нам выгода от США и ЕС, мы просто от них зависим. Они постоянно вмешиваются в политику Болгарии, никто не сможет это отрицать. Какие-то гендеры, расы, всякий мусор, а что с нашим уровнем жизни? Что обещал ЕС и что он реально сделал. А что насчет суверенитета государств? Нас просто используют, именно поэтому Венгрия возмущается. Жалкое зрелище.

USA

Россия - раковая опухоль на лице Земли, которую нужно удалить

Рязък

Поворот к России, на евротрансгендеров мы уже 32 года смотрим, хватит.

Има сделка

После выборов в Болгарии пройдет референдум о выходе из ЕС, который, скорее всего, будет успешен. Болгария выйдет из ЕС и все препятствия Северной Македонии будут устранены!

Никога повече Бсп (БКП) на власт

Русские нас ненавидят. Болгария должна немедленно прекратить все двусторонние проекты с Россией.

Гост

Они (русские) нас так сильно ненавидят, что именно благодаря им мы появились на карте Европы. И благодаря им у нас есть электростанции, которые вырабатывают электричество, которым вы пользуетесь

Гришата

Если мы отдалимся от России и будем с США, Болгария как государство перестанет существовать. Очевидно, что США готовятся к войне с Россией, и Болгария будет театром военных действий. Если народ будет так глуп, что опять выберет ту же коалицию, нас ждет очередная национальная катастрофа - к сожалению, последняя для Болгарии.

ежко

А почему бы нам не вести дела с Россией? Германия ведет, а мы нет! Почему? Санкции против России? Они не работают! Как раз наоборот - они объединяют россиян и те поддерживают свое правительство! На Кубе уже 70 лет эмбарго - и чего добились американцы? Свергли кубинскую коммунистическую партию? Добились ли хоть чего-нибудь американцы своими санкциями? Нет! Как повлияет отмена санкций на кубинскую эмиграцию во Флориду? Никак! У всех ущербы, но санкции сохраняются.

Масква Масква

Подальше от хаоса и бедности 4 апреля. А значит, никто из ныне правящих не должен остаться у власти. На них мы уже насмотрелись.

Искрен

Обидно, что русские относятся к нам с отвращением, особенно после того, как в годы войны мы должны были воевать против них, но отказались. А они вместо благодарности объявили нам войну и оккупировали Болгарию, навязали нам свою концепцию развития страны, которая, в свою очередь, оказалась провальной.

Един

Вам это не понравится, но США на другом конце света, а мы прямо под носом у России! Ну что… куда мы будем "поворачивать"?

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Болгария
Венгрия
Германия
Куба
Македония
Россия
Сербия
США
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
Евросоюз
Похожие новости
13.01.2021
НАТО против России: кто кого переиграет в 2021 году? (Polityka, Польша)
01.12.2020
Россия на грани: разоблачен план Москвы по завоеванию мира, Путину «есть от чего занервничать» (Daily Express, Великобритания)
07.04.2017
Черногорская шахматная партия НАТО — Россия (Видовдан, Сербия)
29.03.2017
Нужна ли Черногория НАТО? (The National Interest, США)
04.07.2016
Как испортить Путину праздник Брексита (The Wall Street Journal, США)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.03 12:46
  • 16
Огонь батареям: для «Прометеев» могут сформировать новые полки
  • 30.03 12:01
  • 1
Египтянам понравились российские пассажирские вагоны
  • 30.03 11:55
  • 1
Британцы готовили ядерный удар по Ближнему Востоку в случае войны с СССР
  • 30.03 11:46
  • 1
Посол Польши в РФ: Меня направили в Москву искать равноправный диалог с Россией
  • 30.03 11:08
  • 60
Запад ведет информационную подготовку к захвату Калининграда
  • 30.03 08:01
  • 2
Турция построила субмарину с анаэробным двигателем
  • 30.03 07:53
  • 2
Норвегия заблокировала покупку «Трансмашхолдингом» завода у Rolls-Royce
  • 30.03 07:40
  • 13
В России создадут новый многоразовый орбитальный корабль
  • 30.03 06:24
  • 2
СМИ: второй полет Ил-112В запланировали на 30 марта
  • 30.03 00:05
  • 4
Polityka (Польша): бумажное супероружие Путина
  • 29.03 19:31
  • 1
Защитим любой ценой
  • 29.03 15:46
  • 1
Бывшие советские Т-80БВ - лучшие танки украинской армии. Почему их так мало
  • 29.03 15:42
  • 1
Российский адмирал назвал учения атомных подлодок сигналом для США
  • 29.03 13:14
  • 119
Путин: США придётся считаться с интересами РФ
  • 29.03 13:08
  • 29
САУ "Малка" применили как высокоточное оружие на максимальную дальность в ходе учения в Амурской области