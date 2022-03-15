ЦГС: Запад не знает замыслов России и боится

ЦГС (Сербия): Россия на защите чести и свободы современного мира

Ненависть, которую испытывает Запад к России, будет иметь самые серьезные последствия для мира и безопасности Европы, пишет сербский ЦГС. США и Великобритания рассчитывали сильно измотать Россию через Украину. Однако сейчас в НАТО царит большой страх - там до сих пор не знают замыслов России, считает автор статьи. Кризис на Украине он называет продуктом агрессивной стратегии НАТО.

США и Великобритания — главные покровители, инициаторы и создатели украинского кризиса, начиная с 2007 года, переворота на Майдане в 2014 году и вплоть до событий 2022 года. Параллельно эти государства поставили НАТО и ЕС на службу себе, чтобы те ревностно и безусловно выполняли их стратегические распоряжения о группировке сил на востоке Европы. Они постепенно накапливали их на востоке, подстрекали власти Украины к "военному решению проблемы" и оккупации Донецкой и Луганской областей. Мало-помалу они склоняли других членов НАТО к участию в субсидировании, финансовой помощи и обучении вооруженных сил Украины. США вкладывали в вооружение Украины миллиарды долларов и давили на Европейский Союз, чтобы тот выделил полмиллиарда евро на вооружение. Тем самым США заложили основу для начала военных действий. Многие европейские государства подверглись шантажу: их заставили подарить разные виды оружия, боеприпасов и даже боевые самолеты. Так США подтвердили свою заинтересованность в том, чтобы конфликт на Украине затянулся как можно дольше.

Стратегия Соединенных Штатов и Великобритании, нацеленная на разжигание конфликта в Европе, к сожалению, увенчалась успехом. За прошедшие 20 лет современные "военные пироманы" сумели сменить власть на Украине, провести мощную нацификацию и посеять русофобию в народе. Нацификацией и распространением русофобии занималось на стратегическом уровне государственное руководство Украины с опорой на силы с Западной Украины, которая является рассадником нацистских ценностей. Программа реализовывалась, начиная с детских садов, школ, университетов и заканчивая всеми уровнями власти на местном и региональном уровне.

Граждане Украины, которые считали себя русскими и осознавали свое национальное происхождение, подвергались гонениям, прессингу, террору со стороны нацистских банд, которым полностью развязали руки. Власть помогала им, и они создали свои военизированные формирования под покровительством государства. Террор вооруженных сил Украины и нацистских формирований на Донбассе в 2014 году стал невыносимым. К сожалению, Европа, НАТО, а особенно США и Великобритания, как и их СМИ, не видели этого террора и страданий гражданского населения.

Теперь лицемерный Евросоюз обливается слезами из-за страданий гражданского населения в вооруженном конфликте на Украине и не помнит о более чем 14 тысячах жертв на Донбассе. Все это говорит о ложных нравственных дилеммах и ценностях Запада, о его жадности и истеричной русофобии. Власти многих государств Европы, по-видимому, никогда не излечатся от этой болезни. Они находятся под тотальным контролем американской администрации. Европейский Союз продемонстрировал полную неготовность и незрелость при решении насущных проблем, а точнее, не сумел возразить Соединенным Штатам и Великобритании, подрывающим евросоюзную безопасность. Кампания в СМИ, отправка добровольцев, массированные санкции, которые ЕС вводит даже себе в ущерб, запрет на полеты, деньги и вооружение для Украины — все это проявление иррациональной ненависти к России, и так Европа переходит в состояние войны с непредсказуемыми последствиями. В этом и заключается цель США и Великобритании. Они спокойно взирают на потоки крови в сердце Европы. Однако та ненависть, которую испытывает Запад к России и русскому народу, будет иметь самые серьезные последствия для мира и безопасности Европы. Нет сомнений, что для США будет идеально, если ЕС и Российская Федерация истощат друг друга на Украине.

Угроза европейской безопасности

По мнению правящих элит США и Великобритании, военные действия на Украине чрезвычайно полезны и соответствуют их национальным интересам.

Они истощают Европу и Россию. Они проводят и закрепляют линию раздела между Германией и восточноевропейскими государствами, с одной стороны, и Россией, с другой.

Они ставят под угрозу энергетическую безопасность Европы.

Можно разместить стратегические военные системы: ПРО, радары, наступательные ракеты с ядерными боеголовками, биологические лаборатории, чтобы тем самым напрямую угрожать безопасности Российской Федерации.

НАТО может обзавестись новым членом, который по своему положению, ресурсам, размерам и численности населения стратегически важен для того, чтобы попытаться создать военную угрозу для Российской Федерации и раздробить ее на несколько государств.

После этого США и Великобритания сделали бы с помощью Украины все, чтобы посредством нового нескончаемого кризиса вокруг Крыма спровоцировать Россию и потребовать возвращения этого стратегического полуострова в состав Украины; потом там разместили бы базы НАТО, и Россия потеряла бы контроль над Черным морем.

Стратегические концепции и интересы США и Великобритании закреплены прямо в статьях конституции и законах Украины и отражались в ее нападках на Россию. США и Великобритания рассчитывали, что таким образом сильно измотают Россию, дискредитируют ее в политическом и медиа-отношении в мире и ограничат ее влияние в международных отношениях. Для этого провели бы ряд операций против России в духе гибридной войны. Так дестабилизировалась бы ситуация внутри РФ, провоцировались бы беспорядки и раздоры. Расчет был на то, чтобы развалить это мощное государство, которое встало на пути дальнейшей глобализации на евразийском пространстве. Таким образом, украинский кризис не возник сам по себе из-за внутренних противоречий. Нет, это продукт агрессивной стратегии НАТО. У России в таких условиях не оставалось выбора. Чтобы устоять, она должна или победить на Украине и реализовать там свои стратегические национальные интересы, или умереть под ударами непрерывной гибридной войны Запада, которую ведут и вдохновляют Соединенные Штаты.

Раздувание украинского кризиса

Когда Российская Федерация столкнулась с крайне недружественными планами, прежде всего Соединенных Штатов и Великобритании, ей пришлось действовать превентивно, чтобы отвратить угрозу, исходящую от Украины и НАТО.

Руководителей в штаб-квартире НАТО все больше беспокоят мрачные сценарии, при которых Россия будет угрожать безопасности Европы, пользуясь украинским кризисом как инструментом. НАТО старается добиться военного превосходства над Российской Федерацией, истощить ее постоянно ужесточающимися санкциями и провоцированием вооруженных конфликтов на так называемом постсоветском пространстве вдоль устоявшейся линии раздела.

Россия долго старалась с помощью переговоров донести до США и НАТО, что они преступили многие красные линии и что необходимо снизить напряженность в отношениях, убрать войска и объекты НАТО в восточноевропейских государствах, а также отказаться от принятия новых членов в НАТО из числа бывших советских республик. НАТО под влиянием Соединенных Штатов упирает на формальный аргумент о том, что у любой страны есть право выбирать свой путь и что этот "основной принцип" лежит в основе европейской безопасности. При этом Запад забывает о данном когда-то после роспуска Варшавского договора обещании не расширять НАТО на восток и на постсоветском пространстве. Все обещания НАТО нарушила, и это вероломство привело его к непреодолимой преграде, поскольку она подошла к границам Российской Федерации.

США и Великобритания, как носители глобализации, готовили Украину к наступлению на Донбасс. Помимо огромных финансовых средств, которые США передали Украине, они поделились с ней также оружием, современным военным оборудованием и боеприпасами. К тому же Вашингтон мотивирует и склоняет других членов альянса, в том числе даже нейтральные государства. Помимо так называемой военной помощи, члены НАТО обязаны отправлять своих военнослужащих, самолеты и корабли в прибалтийские республики: Литву, Латвию и Эстонию, а также в Польшу, Румынию и Болгарию. Великобритания, Латвия, Дания и Польша, нарушив международное право, поддержали отправку добровольцев на Украину. Их примеру, без сомнений, последуют и некоторые другие государства в Европе. В рядах этих "псов войны" на Украину, вероятно, отправятся сотрудники спецслужб и специальных сил. Дополнительно осложнить ситуацию может отправка Украине военных самолетов и разрешение на использование инфраструктуры Польши. Так может начаться региональная война, последствия которой труднопредсказуемы.

Столкнувшись с агрессивными планами НАТО, Российская Федерация вовремя сконцентрировала часть вооруженных сил на украинской границе, снабдив их разными системами вооружений. Угроза интервенции Украины в Донецк и Луганск была вполне реальной, и тогда масштабных разрушений и страданий мирного населения было бы не избежать. В этот момент в Россию хлынул поток беженцев.

США прекрасно знали, когда планируются операции вооруженных сил Украины против Донбасса и Луганска. США и Великобритания постарались через СМИ убедить мировую общественность в так называемой русской угрозе, чтобы прикрыть таким образом свои агрессивные намерения. Россия внимательно следила и за день начала операцию с амбициозными целями. Ей удалось достичь эффекта стратегической неожиданности. Запад и сейчас не знает замыслы России.

Внутри НАТО царит большой страх: там боятся, что высоко боеспособная российская армия воспользуется своим расширенным присутствием на Украине, в Средиземноморье, на Ближнем Востоке, в Северной Атлантике и Арктике для того, чтобы нанести удар по отдельным целям на широком фронте и некоторым государствам НАТО, если те вмешаются в конфликт. Поэтому США и Великобритания искренне боятся напрямую участвовать в военных действиях на Украине. Это крайне удивило украинские власти, которые восприняли это как предательство. Их бросили на произвол судьбы, чтобы они сами разбирались с последствиями лживой натовской обработки и нацификации страны.

На Украине гремят пушки, но не менее заметны и другие средства, которыми Америка, Великобритания и ЕС воюют против Российской Федерации. Поэтому западные СМИ подчеркивают, что операция России на Украине — это "агрессия России", но не говорят, какие средства использовались до и используются против нее на международном, экономическом, информационном, спортивном фронтах. Учитывая истинную суть, можно сказать, что война Запада против России началась уже давно вместе с санкциями, экономическими, финансовыми и энергетическими кампаниями и операциями, интенсивной разведдеятельностью, а также медиа-кампаниями, ложью, вероломством и обманом Запада.

Информационный аспект кризиса на Украине

В западных СМИ постоянно распространяется ложь о "подразделениях Вооруженных сил РФ, их положении и потерях". Якобы их поражение — "только вопрос времени". Все это часть гибридной войны, которую Запад упорно ведет против России, стараясь скомпрометировать ее и ее высшее руководство. Ведущие государства НАТО стараются выставить государственных руководителей преступниками, коррупционерами, которые виноваты во всех происходящих бедах. Той же политической и информационной модели Запад придерживался в случае Ирака, Ирана, Северной Кореи, Венесуэлы, Ливии, Сербии, Республики Сербской. Теперь пришла очередь России и Белоруссии. Попытка предъявить обвинения в Международном суде в Гааге — очередной вид давления на политическое и военное руководство Российской Федерации по образцу Югославии и Сербии. Победа в военной операции — вот лучшее средство от обвинений и заговора, который Запад устроил против России.

США, Великобритания и Германия создали в Европе свои СМИ, организовали множество политических партий, неправительственных организаций, а также привлекли многих влиятельных людей, чтобы расширить влияние на граждан и сформировать общественное мнение. Так очень быстро проводится кампания по всей Европе. Западу очень важно, что думает международная общественность. Согласно всем так называемым "независимым анализам", Россия "виновата", так как ставила под угрозу безопасность Украины. Никто не говорит об истинных причинах кризиса, который на самом деле устроил НАТО, в первую очередь США и Великобритания. Их роль скрыта в "серой зоне" конфликта, которая должна оставаться вне поля зрения международной общественности. Так скрывается правдивая информация о природе и сути конфликта.

С каждым днем Соединенные Штаты Америки все усиливают антирусскую кампанию, используя ЕС, ООН и другие международные организации, начиная с экономических и заканчивая спортивными. Для распространения лжи в Европе и мире США и Великобритания используют ресурсы дипломатических представительств. Для Запада это позор. Он наконец показал свое лицо.

Пропаганду США в ЕС и Сербии передают многие СМИ с общегосударственным вещанием, а также сайты и печатные СМИ, которые находятся под американским влиянием или принадлежат американцам. США и Великобритания, обвиняя Россию, точно так же ополчились и на Сербию, поскольку продолжают считать нас "младшими русскими".

На Западных Балканах британские интересы максимально связаны с сербским этническим пространством. Британцы понимают, что это центр Балкан, без контроля над которым они не могут продвигаться дальше на Восток. Некоторые партии и НПО в Сербии не выжили бы без денег Великобритании и США, и они с готовностью выполняют свою роль — борются с "вредным влиянием" России. Многие политики и СМИ на Западе говорят о том, что конфликт на Украине может распространиться на территории Западных Балкан. Конечно, в этом якобы виноват сербский народ. Давление, оказываемое на Сербию в этой связи, даже сильнее, чем в случае с санкциями против России.

НАТО готовит своих членов к послушанию

США и Великобритания хотят еще больше обострить украинский кризис и выставить Россию агрессором. Поэтому многие западные СМИ фабрикуют преступления и страдания мирного населения.

Начало специальной вооруженной операции России на Украине мировой общественности преподнесли как акт агрессии, чтобы тем самым мотивировать европейские государства отправить свои военные контингенты и согласиться на навязанные тяжелейших санкций против России. Так же Германия готовилась к нападению на Советский Союз и включила в свои силы 22 нации. Гитлеру была необходима международная поддержка и многонациональные силы. Точно так же сегодня к этому стремятся Соединенные Штаты и Великобритания при участии Германии. Она быстро позабыла о Второй мировой войне. Германия отправляет оружие и деньги Украине, увеличивает расходы на оборону почти до ста миллиардов евро. На этот раз тоже все делается для того, чтобы никому не казалось, что воюют только британцы, поляки, румыны и американцы. Нужно, чтобы все члены НАТО вносили вклад в расширение контингентов и отправляли технику.

Печально, что США и Великобритании с успехом подстрекают к войне целую Европу. Такие маленькие государства, как Северная Македония, Черногория, Босния и Герцеговина, Албания, Хорватия, Словакия, Болгария, Чехия и квазигосударство Косово, предлагают не только отправить свои контингенты, но и прямо участвовать в конфликте на Украине. Подобные решения принимают режимы, не опираясь на волю народа и демонстрируя недальновидность и непонимание ситуации. Пока исключение составляет Венгрия, которая не участвует в вооружении Украины.

Америка и Великобритания тесно сотрудничают друг с другом при достижении своих стратегических интересов в Европе, начиная с создания организаций в области безопасности вплоть до превращения Европейского Союза в подсистему НАТО. При этом они мешают любой попытке создания особых объединенных вооруженных сил Европейского Союза. В критических точках в Европе США и Великобритания разместили свои вооруженные силы, прежде всего в Германии, которую удерживают в качестве "заложника" со времен Второй мировой войны. Эти две державы использовали НАТО как военно-политическую организацию, чтобы провести линию раздела от Балтики до Ближнего Востока.

Опасность агрессивной политики США и Великобритании для Европы и мира вообще уже скоро подтвердит русофобия, которая проникает во все сферы жизни как нацизм во время Второй мировой войны. Со временем ей воспротивятся многие европейские государства, которые не хотят страдать ради чужих безумных амбиций.

В Европе появится больше шансов на мир и безопасность, когда США и Великобритания займутся наконец собой, когда военные силы, прежде всего ядерные, покинут старый континент и когда эти страны перестанут навязывать демократию и защиту прав человека и свобод".

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что "русофобия — первый шаг к геноциду". Конечно, Россия не позволит этого, потому что русский народ самый многострадальный в мире, который всегда боролся за свободу человечества от оккупантов и тирании. Выступления Путина, касающиеся признания Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики как повода для специальной военной операции, войдут в историю как глас разума и борьбы за более справедливый мир без террора глобалистских центров власти на Западе. В его выступлениях четко изложены причины и цели, которые поставила перед собой Россия.

Митар Ковач – профессор, генерал-майор в отставке