Jutarnji list (Хорватия): как Вучич превратил Сербию в пешку в руках Запада и России

Слова Макрона о расширении ЕС в Сербии приняли близко к сердцу, ведь там лелеют планы вступить в ЕС. Но если Европа или НАТО отступят, это откроет путь России, и Сербия будет или слабой, или пророссийской, уверены эксперты с Балкан. В итоге страна рискует превратиться в мелкого участника большой геополитической игры.

"Если Сербия не войдет в ЕС, она будет или слабой, или пророссийской"

Недавно французский президент Эммануэль Макрон поставил вопрос об эффективности НАТО, воспрепятствовал расширению Европейского Союза и призвал к новым "стратегическим отношениям" с Россией.

У многих стран есть причины внимательно следить за его дипломатическими попытками "сотрясти" систему, но мало кто из них принял слова Макрона так же близко к сердцу, как Сербия.

Если Европа или НАТО отступят, то это может открыть путь России. Она быстро займет освободившееся в Сербии "место", особенно учитывая близкие политические, военные и экономические отношения, которые Москва поддерживает с этой партнерской, славянской и православной страной.

Это может стать поводом для беспокойства лидеров НАТО, которые встретятся в Великобритании на следующей неделе, чтобы поговорить о будущем альянса, поскольку Балканы, как и Прибалтику, можно рассматривать как щит, защищающий от растущего влияния Москвы.

"НАТО работает над укреплением стабильности, безопасности и сотрудничества на Западных Балканах, - заявил один из представителей НАТО. - Любое вмешательство извне во внутренние демократические процессы неприемлемо. Мы призываем Россию отказаться от подобных действий".

Недавний пример якобы внешнего вмешательства - материалы, полученные сербскими спецслужбами и свидетельствующие о том, что российские шпионы контактировали с бывшими военнослужащими сербской армии.

МИД России опроверг эту информацию, назвав ее "провокацией". Сербский президент Александр Вучич, в свою очередь, заявил, что эта история не испортит отношений между двумя странами, и добавил, что уверен: российский президент Владимир Путин "ничего не знал об этом".

За пределами НАТО

Первый удар набата прозвучал, когда в середине ноября Макрон не согласился с намерением ЕС начать переговоры с Албанией и Северной Македонией о вступлении в Европейский Союз.

Макрон все более сдержанно относится к расширению Европейского Союза, утверждая, что 28 государств-членов сначала должны подумать о том, что за последние 15 лет ЕС вырос почти вдвое. По мнению Макрона, необходимо также оценить последствия выхода Великобритании из состава Евросоюза и пересмотреть критерии для вступления новых членов.

Сербия уже начала переговоры о вступлении в ЕС, но после слов Макрона, отказавшегося открыть двери союза для тех, кто в них стучится, Сербию словно обдали холодной водой,

Также почти все страны региона, окружающие Сербию, уже вошли или вот-вот вступят в НАТО, а Сербия по-прежнему остается вне альянса и сохраняет нейтралитет, поскольку там еще хорошо помнят натовские бомбардировки сербской территории во время войны с Косово в 1999 году.

Правда, Сербия участвует в программе НАТО "Партнерство во имя мира" и в натовских учениях, но сербские вооруженные силы также поддерживают связь с Россией. Москва поставила Сербии технологии и оказывает покровительство. Так, недавно россияне доставили в Сербию на учения свои зенитные ракетные комплексы С-400. Кроме того, Россия продает сербам свои самолеты, ракеты класса "земля-воздух" и другое оружие.

Важность газопровода

В ЕС полагают, как отмечают аналитики, что большую проблему в Сербии представляет слабое верховенство права. "ЕС беспокоит не столько Россия, сколько обстоятельства, позволяющие России оказывать свое влияние: отсутствие верховенства права, отсутствие ответственности, олигархическая гегемония в государстве и коррупция", - говорит Димитар Бечев из "Атлантического совета", специалист по российскому влиянию в регионе. "Все это местные феномены, но Россия умеет ориентироваться в подобной обстановке, что делает ее позицию сильнее", - отмечает эксперт.

Не так давно Брюссель дал оценку тому, как Сербия выполняет критерии для вступления в Европейский Союз. Евросоюзные чиновники отметили, что обеспокоены коррупцией и тем, что Белград не желает следовать линии ЕС в том, что касается антироссийских санкций.

Хотя у Москвы нет столько денег, как у Китая или Европейского Союза, чтобы тратить и вкладывать в регионе, она пользуется большим влиянием. "Турецкий поток", газопровод, по которому российский газ будет доставляться в Европу в обход Украины, должен пройти через Болгарию и Сербию, чтобы затем достичь Венгрии, Германии, Австрии и других стран.

Поэтому Сербия является ключевым звеном в европейской энергетической цепочке, играя роль аналогичную той, которую играла Украина в транспортировке газа в ЕС до ссоры с Москвой.

Милан Карагаца, бывший военный дипломат и сотрудник белградского Центра внешней политики не считает, что Россия строит масштабные планы и хочет стратегически воспользоваться Сербией. Тем не менее эксперт полагает, что Сербии уготована роль "пешки в большой игре с Западом".

Балансирование

Задача Сербии - сохранить хорошие отношения с Москвой, убедить Брюссель в том, что она должна стать членом Европейского Союза, и избежать похолодания в отношениях с НАТО.

Анонимный член правительства заявил, что Сербия собирается и впредь балансировать между Россией и Западом. "Ни одна страна или международное объединение не могут утверждать, что сегодня мы входим в их сферу влияния", - сказал он.

Каким бы ни был исход, Сербия рискует в итоге превратиться в мелкого участника большой геополитической игры, которая стала более напряженной после того, как Макрон раскритиковал НАТО и поставил под вопрос возможности Европы.

"Если Запад покинет регион, то у России появится возможность воспользоваться ситуацией", - говорит Бечев. Если Сербия не войдет в Евросоюз, то, по словам Бечева, она может стать похожей на Кипр или Венгрию. Эти два члена Европейского Союза известны своими близкими отношениями с Москвой. "Если Сербия не станет частью ЕС, она будет слабой или пророссийской, а для России это не так уж плохо", - утверждает эксперт.

Хина (Hina)