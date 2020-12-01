Россия на грани: разоблачен план Москвы по завоеванию мира, Путину «есть от чего занервничать» (Daily Express, Великобритания)

Создатель ютуб-канала, посвященного в том числе вопросам геополитики, Джозеф Пизенти рассуждает о сложившейся ситуации в противостоянии России и НАТО. По его мнению, хотя Россия и окружена противниками практически по всему периметру, у нее есть возможность выйти из неблагоприятной для нее ситуации.

Россия окружена союзниками по НАТО, и президенту Владимиру Путину "есть от чего занервничать", но Кремлю бросили спасательный круг.

Говорят, у 68-летнего Путина обнаружились симптомы болезни Паркинсона, и он в скором времени уйдет в отставку. Однако Кремль яростно опроверг эти слухи, назвав их "абсолютной ерундой". Ранее Путин лично разработал законопроект, по которому бывшие президенты России получат пожизненный иммунитет от уголовного преследования. Пересуды, говорит ли это о желании Путина уйти на покой, затмили другой закон, тоже принятый в этом году, - по нему президент сможет править еще 12 лет после окончания своего четвертого срока в 2024 году.

На фоне этой неопределенности автор Джозеф Пизенти (Joseph Pisenti) рассказал на своем канале RealLifeLore в YouTube, как изменилась Россия за эти годы.

"Еще в начале 20-го века Российская империя была одной из могущественнейших держав на планете, - говорит он. - Россия занимала 17 процентов суши, и в ней жило 8 процентов населения Земли.

Но перенесемся через век бедствий - мировую войну, гражданскую, еще одну мировую войну, холодную войну и распад Советского Союза - и вы окажетесь в нынешней ситуации.

Чтобы обезопасить себя от предполагаемой угрозы третьего вторжения со стороны союзников по НАТО, СССР создал буферные государства - своего рода систему безопасности на пути нападающей стороны.

Однако в начале 90-х годов этот пояс безопасности начал рассыпаться - Восточная Германия, Польша, Чехословакия, Венгрия, Румыния и Болгария - все некогда лояльные члены восточного блока перешли на другую сторону".

Пизенти объяснил, почему он считает, что Россия окружена: "Хуже того, бывшие советские республики Литва, Латвия и Эстония тоже перешли на сторону противника, и Санкт-Петербург оказался в пределах 134 км от территории НАТО. Греция и Турция тоже входят в НАТО и могут перекрыть российским кораблям доступ к Средиземному морю.

У США имеется военное присутствие на юге - в Афганистане, прямо на границе бывшего СССР. Япония и Южная Корея тоже верные союзники и, если потребуется, закроют путь в Тихий океан.

Будь вы главой российского правительства, памятуя, чем закончился 20-й век для вашей страны, вы бы небось не просто немного нервничали".

Что примечательно, Пизенти обнаружил российскую книгу, где "четко излагается, что надо делать": "Книга называется "Основы геополитики". Написал ее Александр Дугин. Это пошаговая инструкция по выходу из сложившейся рискованной ситуации, и она весьма популярна в определенных политических кругах.

Во-первых, книга рекомендует приложить максимум усилий, чтобы создать союз с Германией - а взамен предложить российский эксклав Калининград.

Надо предложить Германии уникальную возможность господства над протестантскими и католическими государствами Центральной и Восточной Европы - Чехословакией, Австрией и Польшей.

Как только Германия будет у вас в кармане, надо постараться переманить на свою сторону Францию - любой ценой. А вот Великобритания вряд ли присоединится.

Захват Финляндии в прошлый раз не удался, но на этот раз все может сложиться иначе - они не члены НАТО, но входят в ЕС, и это действительно усложняет ситуацию".

В своем ролике Пизенти объяснил, какая часть Европы и Азии вскоре может оказаться под контролем России.

Он продолжил: "Польшу либо разделят Россия и Германия, либо она получит какой-то особый статус, а Румыния, Македония, Сербия и Греция объединятся и отойдут к России. Ключевым союзником нового российского правительства должен быть Иран - они не любят США. Можно будет вдвоем вторгнуться в Азербайджан и поделить его.

В Турции надо разжигать геополитические потрясения, чтобы отвлекать их от геополитических маневров. Бывшие советские республики Средней Азии снова объединятся.

Если разыграть карты правильно, бóльшая часть Западной и Средней Азии будет вашей, как и Европа".

Но реализовать эти планы будет нелегко, поскольку о российской экспансии наверняка забеспокоятся Китай и США.

В годы холодной войны Вашингтон и Москва находились на волоске от Третьей мировой, и теперь по всему миру в состоянии боевой готовности по всему миру находится свыше 1 тысячи 800 единиц ядерного оружия.

Выход ситуации из-под контроля предотвращает гарантированное взаимное уничтожение.

Эта военная доктрина подразумевает, что в случае применения ядерных вооружений противники уничтожат друг друга целиком.

Перспективы уничтожения сводят на нет преимущества от нападения первым.

Но страны все равно продолжают вооружаться, чтобы не отставать от остальных.

Кэллум Хор (Callum Hoare)