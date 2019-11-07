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Долгая дорога в НАТО: когда Украина станет членом альянса (Апостроф, Украина)

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Военнослужащие Национальной гвардии Украины во время обучения по методике НАТО на полигоне в Золочевском районе Львовской области
Военнослужащие Национальной гвардии Украины во время обучения по методике НАТО на полигоне в Золочевском районе Львовской области.
Источник изображения: © РИА Новости, Стрингер

Украина будет повторно просить НАТО предоставить ей статус участника "программы расширенных возможностей", позволяющей улучшить практическое взаимодействие с альянсом. Такая попытка была предпринята в 2016 году, но спустя два года альянс отказал Украине в присоединении к этой программе. Вместе с тем, даже если вторая попытка окажется успешной — это никак не приблизит Украину к членству в НАТО. "Апостроф" разбирался, почему.

За последние 11 лет Украина почти не приблизилась к членству в НАТО

1 ноября вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина обратилась к НАТО с просьбой предоставить ей статус участника Программы расширенных возможностей (Enhanced Opportunities Programme).

"Во время визита Североатлантического совета, Украина обратилась с просьбой перейти на новый уровень сотрудничества и предоставить нам статус участника партнерства расширенных возможностей. Эта программа в первую очередь предусматривает расширение практического операционного взаимодействия", - сказал Кулеба.

Стоит отметить, что инициатива о присоединение Украины к ЕОР впервые была озвучена президентом Владимиром Зеленским 31 октября во время заседания комиссии Украина-НАТО: "Предлагаем предметно рассмотреть присоединение Украины к Программе расширенных возможностей НАТО. Уверен, что Украина готова к переходу па этот новый уровень".

Украина уже подавала заявку на присоединение к ЕОР в марте 2016 года. Документы, на заседании Североатлантического совета на уровне постоянных представителей, передавал нынешний глава МИД Вадим Пристайко, на тот момент занимавший должность заместитель министра иностранных дел. В 2018 году генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что альянс еще не готов удовлетворить просьбу украинской стороны.

Программа усиленных возможностей (Enhanced Opportunities Programme) предусматривает регулярные политические консультации по вопросам безопасности, в том числе, на министерском уровне, расширенный доступ к программам и учениям по оперативно-тактическому взаимодействию сил союзников альянса, а также обмен информацией и более тесное сотрудничество для преодоления кризисов. В 2014 году к программе присоединились Австралия, Финляндия, Грузия, Иордания и Швеция.

Присоединение к ЕОР не приближает Украину к членству в альянсе. Шагом в этом направлении может стать лишь предоставление нам ПДЧ - Плана действий относительно членства в альянса. Со слов Кулебы, украинская сторона уже подавала заявку на получение ПДЧ в 2008 году перед саммитом в Бухаресте. Решение о предоставлении ПДЧ принимается на основе консенсуса всех стран-членов Альянса. На Бухарестском саммите 2008 года вопрос предоставления ПДЧ Украине (а вместе с ней и Грузии) стал предметом обширных дискуссий. Несмотря на активную поддержку со стороны США, украинская инициатива в 2008 году была сорвана, главным образом из-за активных действий российских дипломатов, сумевших убедить Францию и Германию проголосовать против предоставления ПДЧ Украине и Грузии.

В то же время, в Бухаресте Украина получила политические заверения в том, что наша страна обязательно станет членом НАТО, правда, без указания конкретных сроков, когда это произойдет.

В апреле 1999 года, на Вашингтонском саммите, НАТО приняла программу, предназначенную для помощи странам, которые планируют стать членами организации - ПДЧ. В том же году к программе присоединились Болгария, Эстония, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Словения, которые стали членами НАТО уже в 2004 году. Албания, получившая ПДЧ в 1999 году, стала членом организации в 2009 году, а бывшая югославская Республика Македония - в 2019 году. Программа предусматривает получение странами-кандидатами обратной связи по поводу их действий, связанных с подготовкой к членству в НАТО и соблюдением стандартов Альянса по основным направлениям. Теоретически, участие в ПДЧ не гарантирует будущего членства в НАТО, однако все страны, получавшие ПДЧ, рано или поздно вступали в организацию.

Как видим, спустя 11 лет, несмотря на обещания 2008 года, российское военное вторжение, а также конкретные шаги в сторону соблюдения требований альянса, Украина ни на шаг не приблизилась к членству в НАТО. Тем не менее, президент Владимир Зеленский уточнил, что ПДЧ должно оставаться в повестке дня отношений с НАТО. Однако со слов Кулебы, Украина пока не планирует подавать повторную заявку на предоставление ПДЧ.

Опрошенные "Апострофом" эксперты прогнозируют, что решение о предоставление ПДЧ для Украины в краткосрочной перспективе не будет подниматься НАТО. Это связано с отсутствием единогласной поддержки этого шага в самом альянсе. А также нерешенным военным конфликтом на Донбассе.

Бывший глава миссии Украины при НАТО (2000 - 2005 годы) Владимир Хандогий отмечает, что в Альянсе нет единого консенсуса в вопросе предоставления ПДЧ. Хотя заявления о том, что решение Бухарестского саммита 2008 года остается в силе, а "двери НАТО" остаются открытыми, стоит воспринимать как позитивные для Украины сигналы.

"В НАТО есть своя группа государств, которые не поддерживают процесс предоставления ПДЧ для Украины. Например, Германия и Франция, хоть и не открыто блокируют, но делают все, чтобы затянуть процессы. Венгрия блокирует прямо. Нет смысла поднимать вопрос, если у него нет поддержки. Нам нужно принять, то что процесс предоставления ПДЧ не будет быстрым. Но об этом нужно постоянно напоминать и говорить. Думаю, не будет лишним, если новая власть примет заявление о стремлении получить ПДЧ. Подчеркну, не заявку, а политическое заявление", - говорит он "Апострофу".

Дипломат Андрей Веселовский считает, кроме так называемого, "антиукраинского лобби" в НАТО, на предоставление ПДЧ влияет проблема оккупированных территорий на Донбассе. В сложившейся ситуации страны-члены НАТО будут поддерживать миротворческие инициативы в регионе, а не интеграцию Украины.

"Появилась надежда, что в ближайшем времени может пройти встреча в нормандском формате. Хочу напомнить истину, что процесс забывается, если он длительный период находится в затишье. Любое принятое НАТО решение по Украине даст Путину козыри, для отказа в этой встрече. Мы видели, как Венгрия ветировала общее заявление Комиссии Украина-НАТО, в те дни, когда российский президент был с визитом в Будапеште. Еще один пример, когда представители Альянса в последний момент отказались от встречи с освобожденными моряками. Это все может указывать на то, что мы сейчас в такой ситуации, когда все внешнеполитические движения, должны делаться так, чтобы не навредить внутреннему процессу. Военные и политики сейчас могут гарантировать его стабильность, дальше - надежда на дипломатов", - говорит он изданию.

По словам Веселовского, теоретически отказ Киева от оккупированных территорий может ускорить процесс получения ПДЧ. Но такое решение никогда не будет одобрено внутри страны и на международном уровне.

Председатель парламентского подкомитета по вопросам законодательного обеспечения реализации стратегического курса на приобретение полноправного членства в ЕС и НАТО Мария Ионова (Европейская солидарность) заявила "Апострофу", что считает необходимым принятие Верховной радой официального заявления относительно ПДЧ. По ее словам, у нынешнего созыва парламента есть потенциал принять все необходимые законы, на которые указывает НАТО для продвижения в вопросе интеграции.

На основании всего сказанного, можно сделать вывод, что ситуация с продвижением Украины в Альянс, по сравнению с 2008 годом не только не улучшилась, но стала еще хуже. Например, куда более значительным стало влияние российского фактора, помешавшего Украине получить ПДЧ в 2008 году. На том же Вашингтонском саммите в 1999 году был принят список обязательств, которые должен выполнить кандидат в члены НАТО. Среди них - разрешение международных споров, а также этнических, территориальных и политических конфликтов. Примером таких споров в отношении Украины является непризнание российской аннексии Крыма, а также тлеющий военный конфликт в Донбассе. Теоретически, невыполнение этих обязательств не является критическим препятствием на пути в НАТО, но только не в случае с нашей страной, поскольку генератором этих проблем стала именно Россия, стремящаяся не допустить Украину в НАТО.

Спустя 11 лет остался неизменным и пул противников полной интеграции Украины в Альянс. Это, прежде всего, Франция и Германия, не желающие до конца разрывать экономические отношения с Россией. Лагерь противников дополнила еще Венгрия. Таким образом в среднесрочной перспективе вряд ли стоит ожидать какого-либо серьезного продвижения Украины в сторону альянса, даже если наша страна получит ЕОР. Впрочем, и с ЕОР совершенно нет никаких гарантий. Во всяком случае, председатель общественной лиги "Украина - НАТО" Сергей Джердж прогнозирует, что на ближайшем декабрьском саммите НАТО в Лондоне не будут приняты существенные решения в отношении Украины.


Максим Мухин

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