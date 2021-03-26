Столтенберг об отношениях с Россией: двадцать месяцев без официальных контактов (VG, Норвегия)

Официальные встречи представителей России и НАТО не проводятся вот уже два года. Вина за это лежит целиком и полностью на России, уверен генсек НАТО Йенс Столтенберг. Россия действует в серой зоне между войной и миром, заявляет Столтенберг в беседе с VG и пользуется случаем, чтобы потребовать освобождения Навального.

Вот уже почти два года нет возможности проводить официальные встречи между НАТО и Россией. По словам главы НАТО Йенса Столтенберга (Jens Stoltenberg), очень жаль, что стороны не могут наладить диалог. Ответственность за это он целиком и полностью возлагает на Россию.

"НАТО неоднократно выступала с инициативами по созыву заседания Совета Россия-НАТО. Но Россия встречаться не пожелала. Это прискорбно. В трудные времена диалог особенно важен", - сказал Столтенберг VG.

Отношения России и НАТО сейчас настолько сложны, что министры иностранных дел НАТО даже провели по этой теме отдельную встречу.

"Министры иностранных дел стран НАТО единодушно заявили, что очень обеспокоены поведением России. Россия подавляет демократические силы в собственной стране, а за ее пределами совершает агрессивные действия в отношении других государств", - сказал Столтенберг после заседания НАТО.

Когда Россия аннексировала Крым в 2014 году, НАТО заморозила военное сотрудничество. Прошло два года, прежде чем Совет Россия-НАТО начал собираться снова - всего состоялось десять встреч, последнее заседание прошло 5 июля 2019 года.

Столтенберг видит в сложившейся ситуации лишь один положительный момент. "В области контроля над вооружениями мы сделали один важный шаг: на пять лет продлили договор СНВ-III между Россией и США. Мы стремимся к тому, чтобы это был не финал работы в этом направлении, а лишь первый этап дальнейшего разоружения", - говорит глава НАТО.

Он подчеркивает, как важно, чтобы НАТО следовала своей двуединой стратегии в отношении России: сдерживание военными методами, но также и диалог.

То же самое после встречи подчеркнул в Твиттере и новый госсекретарь США Энтони Блинкен.

Встречи с Лавровым

VG: В чем смысл этого двуединства, если НАТО никак не может добиться диалога с Россией?

Йенс Столтенберг: Мы ни в коем случае не должны прекращать попытки. Когда отношения сложные, разговаривать друг с другом еще важнее. И ведь контакты между странами НАТО и Россией есть. Я и сам регулярно встречаюсь с министром иностранных дел Лавровым, хотя организовать заседание Совета Россия-НАТО нам не удается.

Он добавил, что концепция НАТО "НАТО-2030", работу над которой Столтенберг возглавляет, в большой степени касается поиска новых путей для альянса в условиях новой реальности политики безопасности.

Серая зона

"Поскольку Россия все больше действует в серой зоне между войной и миром, мы все должны признать, что есть некие проблемы, которыми нам следует решать совместно, даже если речь не идет о нападениях, подпадающих под действие пятой статьи НАТО", - говорит Столтенберг.

Пятая статья подразумевает, что при нападении на любую страну НАТО альянс будет ее защищать общими силами.

"В "НАТО-2030" речь идет как раз о том, как отвечать на такие сложные и комплексные угрозы".

Столтенберг перечисляет кибератаки, операции по оказанию влияния в преддверии выборов в демократических странах, нападения на представителей оппозиции, такие как покушение на убийство двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании 2018 года.

Руководители НАТО также выдвинули к России четкое требование. "Мы ясно обозначаем свою политическую позицию и призываем непредвзято расследовать дело Навального, а также немедленно освободить Алексея Навального и остальных арестованных", - сказал Столтенберг на пресс-конференции после встречи в Брюсселе.

Встреча России и Китая

В то же самое время, когда в Брюсселе проходило заседание НАТО, состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и его китайского коллеги Ван И. Они договорились противостоять санкциям западных стран и бороться с ними.

Также, по словам Лаврова, стороны "отметили деструктивный характер намерений США, стремящихся, опираясь на военно-политические союзы времен холодной войны и создавая новые закрытые альянсы в том же духе, подорвать ооноцентричную международно-правовую архитектуру". Это была явная отсылка к НАТО.

План по климату

На встрече министров иностранных дел НАТО страны также договорились об общей климатической политике как элементе работы над концепцией "НАТО-2030".

"Климатические изменения усугубляют конфликты, а также влияют на наши безопасность и деятельность. Это касается и льда, тающего в Арктике, и необходимости учиться работать и приспосабливать оборудование к работе в 50-градусную жару в Ираке", - сказал Столтенберг.

VG: Будет ли у НАТО цель вдвое снизить выхлопы в атмосферу к 2030 году, как намерен сделать ЕС?

Йенс Столтенберг: НАТО будет сокращать выбросы в атмосферу и укажет путь к нулевой отметке. Сейчас мы договорились о первом шаге - о том, чтобы отвести климату центральное место в нашей работе.

Альф Бьярне Йонсен (Alf Bjarne Johnsen)