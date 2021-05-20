Daily Mail (Великобритания): в российской Арктике обнаружена путинская военная база

Английские читатели высмеивают истерию в британских СМИ вокруг «новых» российских военных баз в Арктике. «Россия присутствует там десятилетиями!», «Это российская земля, а вот Трамп носился с покупкой Гренландии, чтобы хоть как-то зацепиться за Арктику!», «Россия значительно ближе к Арктике, чем мы к Гибралтару!», «Россия с Китаем скоро будут править миром!»

Россия наращивает свои вооруженные силы на удаленной арктической авиабазе с ракетами, радарами и взлетно-посадочной полосой, поскольку Кремль стремится утвердить свое господство в спорном богатом ресурсами районе Земли, который он на этой неделе объявил «нашей землей».

Авиабаза Нагурское на архипелаге Земля Франца-Иосифа была построена в 1950-х годах как метеостанция и пост связи между материковой частью Евразии и Северным полюсом.

Раньше здесь обитали белые медведи: зимой температура опускается до минус 42 по Цельсию, а снег исчезает только с августа до середины сентября.

Сегодня на самой северной военной базе России кипит активность, и ее расширенная взлетно-посадочная полоса может принимать все типы самолетов, в том числе стратегические бомбардировщики с ядерными боеголовками.

Мощь и влияние Москвы в Арктике растут на фоне усиления международной конкуренции за огромные ресурсы региона. Как заявил на этой неделе министр иностранных дел страны Сергей Лавров: "Мы часто слышим нытье о расширении военной деятельности России в Арктике. Но все знают, что это наша территория, наша земля. Мы несем ответственность за безопасность арктического побережья, и все, что наша страна делает там, полностью законно".

Объект в форме трилистника на 6000-километровом Северном морском пути вдоль арктического побережья России состоит из трех больших капсул, выходящих из центрального атриума. Это сооружение и носит название "Арктический трилистник", и окрашено в бело-красно-синий цвет государственного флага России.

Другие здания на этом острове, который называется Земля Александры, используются для размещения радарных станций и средств связи, метеостанции, нефтехранилища, ангаров и строительных объектов.

Россия стремится утвердить свое влияние на обширных территориях Арктики в острой конкуренции с США, Канадой, Данией и Норвегией, поскольку сокращение полосы полярных льдов из-за потепления на планете открывает новые возможности для освоения здешних природных ресурсов и открытия и эксплуатации новых судоходных маршрутов.

Китай также проявляет растущий интерес к этому региону, в котором, как считается, находится до четверти неоткрытых запасов нефти и газа на Земле.

Президент России Владимир Путин привел оценки, согласно которым стоимость арктических минеральных ресурсов составляет порядка 30 триллионов долларов.

Скорее всего, нарастающая напряженность в отношениях между Россией и Западом вокруг Арктики еще больше обострится в связи со встречей министров иностранных дел арктических стран, которая пройдет 19 мая в Рейкьявике, Исландия, где Москва будет председательствовать в Арктическом совете.

Эта военная база, которая находится примерно в 1000 километрах к югу от географического Северного полюса, была построена с использованием новых строительных технологий в рамках усилий Кремля по совершенствованию своих вооруженных сил на фоне роста напряженности в отношениях с Западом после аннексии Россией Крымского полуострова в 2014 году.

На следующий год Россия подала в ООН пересмотренную заявку на обширные территории в Арктике, требуя почти 1 500 000 квадратных километров арктического морского шельфа, простирающегося более чем на 600 километров от берега.

В то время как ООН обдумывает эти российские претензии и контраргументы других стран, Россия заявила, что рассматривает Северный морской путь как "исторически сложившийся национальный транспортный коридор", требующий разрешения для прохода по нему иностранных судов со стороны Москвы.

США отклонили претензии России на юрисдикцию на некоторых участках маршрута как незаконные.

Москва заявила о намерении ввести рестриктивные процедуры для иностранных судов и назначать российских лоцманов для ведения по маршруту, который пролегает от Норвегии до Аляски.

В рамках этих усилий Россия восстановила и расширила объекты в полярном регионе, развернув средства наблюдения и защиты.

База, имеющая форму трилистника и покрашенная в патриотические цвета, аналогичная той, что имеется в Нагурском, находится и на острове Котельный, между морем Лаптевых и Восточно-Сибирским морем, на восточном конце судоходного маршрута. Она тоже оснащена радарами и ракетными установками.

Адмирал Александр Моисеев, командующий Северным флотом России, заявил на прошлой неделе, что Москва имеет право устанавливать правила навигации на Северном морском пути.

"Практически весь Северный морской путь проходит через территориальные воды России или исключительную экономическую зону страны, - сказал Моисеев журналистам на борту ракетного крейсера "Петр Великий". - Сложные ледовые условия требуют организации безопасного судоходства, поэтому Россия настаивает на особом режиме его использования".

НАТО проявляет все большую обеспокоенность растущим военным присутствием России в Арктике. В этом году Вашингтон направил в Норвегию бомбардировщики B-1.

"Увеличение российского присутствия, увеличение количества российских баз на Крайнем Севере также вызвало необходимость и в увеличении присутствия НАТО, и мы нарастили свое присутствие там за счет роста нашего военно-морского потенциала, присутствия в воздухе и, что не менее важно, более надежной защиты трансатлантических подводных кабелей, по которым передается большой объем военных данных", - сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Моисеев выразил беспокойство по поводу военного укрепления США в Норвегии, заявив, что это привело к "увеличению конфликтного потенциала в Арктике".

На прошлой неделе российское министерство иностранных дел возмутилось заходом американской атомной подводной лодки в норвежский порт, заявив, что это отражает "курс Осло на милитаризацию Арктики".

В кулуарах заседания Арктического совета на этой неделе министр иностранных дел России Сергей Лавров намерен провести переговоры с госсекретарем Энтони Блинкеном, призванные заложить основу для встречи Путина с президентом Джо Байденом, запланированной на следующий месяц.

Блинкен указал, что, поскольку в Арктике темпы потепления вдвое превышают среднемировые, Россия предприняла шаги к увеличению своего присутствия в регионе.

"Россия использует изменение климата для того, чтобы попытаться установить контроль над новыми пространствами, - сказал он в прошлом месяце. - Она модернизирует имеющиеся базы в Арктике и строит новые".

С тех пор, как Путин посетил базу Нагурское в 2017 году, она была усилена и расширена. Сейчас на ней размещается специальная тактическая группа, которая управляет средствами электронного наблюдения, средствами ПВО и батареей противокорабельных ракетных комплексов "Бастион".

По словам командующего базой генерал-майора Игоря Чуркина, взлетно-посадочная полоса была расширена для возможности принятия всех типов самолетов, в том числе стратегических бомбардировщиков Ту-95.

"Модернизация арктических аэродромов значительно увеличивает возможности авиации Северного флота по контролю воздушного пространства в районе Северного морского пути и позволяет обеспечить его безопасность", - сказал он.

В марте российские военные провели в Нагурском учения совместно с сухопутными войсками и парой истребителей МиГ-31, пролетевшими над Северным полюсом.

В ходе учений также были замечены три атомные подводные лодки, пробившие арктический лед в непосредственной близости друг от друга, что, несомненно, является тщательно спланированной демонстрацией силы.

В понедельник 17 мая Лавров отверг критику Запада по поводу расширения военного присутствия России в Арктике и буквально набросился на Норвегию, обвинив ее в расширении позиций НАТО в арктическом регионе.

Комментарии читателей

Donald

Если ваш сапог стоит на каком-то куске земли, то он ваш. Так было исстари!

illuminated_one

Эти острова являются частью Российской Федерации. Они "не брали" их. Они построили базы на своей земле.

andrews mate geoff

Русские значительно ближе к Арктике, чем мы к Гибралтару. Чего же мы на него претендуем?

jon42

Запад слишком погряз в своей культуре "воук", либерализме и неудачах с коронавирусом. А Россия и Китай между тем настойчиво и упорно укрепляют свои военные потенциалы!

Pusser1975

Ничего, Байден со всем этим разберется. Правда, если разбирательство займет не больше 15 минут. Потом он просто заснет! На самом деле, трудно даже отгадать, когда он бодрствует!

My Vote UK

Что вы имеете в виду под словами "Россия наращивает свое присутствие в Арктике"? Да она там уже торчит долгие десятилетия. Вы только посмотрите на весь это ржавый металлолом, который они там повсюду разбросали!

SkyLark1000

Америка и Запад всегда политкорректны, всегда либеральны, всегда в культуре "воука" и всегда… слабы. Мы сами вручили свое будущее России и Китаю!

Matt70

Вот это новость! Обалдеть! Оказывается, у русских есть военные базы на своей собственной территории!

Lee Albison

Ну да, построили они свои базы на архипелаге, который прилежит к их материковой части и является их собственностью! Так о чем весь сыр-бор?!

Sceadu

Весь этот сыр-бор замешан на ненависти и на желании подготовить людей к войне, которую никто из нас не переживет!

David Ambler

Арктика - это крыша мира. Оттуда русские дотянутся до любой точки в Северном полушарии. Вот в чем состоит стратегическая важность Арктики!

worldinflames

Что-то мне не кажется, что русские занимаются экспансией, строя свои базы НА УЖЕ ПРИНАДЛЕЖАЩЕЙ ИМ ТЕРРИТОРИИ!

EEUK

О чем вообще весь этот треп? Вы что, хотите им запретить находиться на своей территории?!

The Greengrocer

Хороший у них командный пункт с древними мониторами! Все в духе славных 70-х годов!

Alex

Русские прекрасно умеют играть новые мелодии на старых скрипках. Они всегда обходились в инструментах и приборах функциональным минимумом, чтобы легче было их ремонтировать при необходимости. Главное в русских - это дух!

iLoveBacon

База отлично расположена: рядом с Россией и никаких соседей поблизости!

rozaylaker

Китай, Китай, Китай! Не отвлекайтесь, и четко осознавайте, кто является нашим подлинным врагом!

Heimdallr

У нас есть много примеров вмешательства США в дела других стран (Ливия, Ирак, Афганистан, Украина, Сирия) и практически ни одного со стороны России после падения коммунизма. Участие России в Сирии было осуществлено по просьбе их правительства (в отличие от США, чья внешняя политика заключается в замене этого правительства). Их участие в Крыму связано с голосованием в этом регионе за присоединение к России после спонсированного США свержения избранного правительства Украины и его замены проевропейским и антироссийским правительством (которое они продолжают вознаграждать массивными пакетами помощи).

Dang-5

Если США и ЕС предпримут попытки захватить природные ресурсы Сибири, тогда миру лучше подготовиться к полномасштабной ядерной войне!! И вы знаете, с такой огромной территорией у России шансы на выживание будут лучше, поскольку Европа и США в значительной степени будут ПОЛНОСТЬЮ УНИЧТОЖЕНЫ!! И если вы думаете, что русские не спустят курок, столкнувшись с угрозой своего исчезновения, то ПОДУМАЙТЕ ЕЩЕ РАЗ!!

Pinus elliottii

А мне кажется, русские просто любят холод!

annop

Такое впечатление, что русские вырвали страничку из китайского учебника по захвату островов в Восточно-Китайском море!

wdc230uk

Вы думаете, Джо Байдена эта военная активность как-то трогает? Я слышал, что главная забота его секретной службы - не дать ему умереть в туалете, сидя на унитазе. Поэтому их главное - ноу-хау - это как быстрее сносить двери в туалетах!

lorraine2222

Слушайте, это русские территориальные воды, и они принадлежат России! Точно так же, как американские территориальные воду принадлежат Америке! И хватит об этом!

The Redeemer

Слушайте, зачем это громадной стране чужие территории? Представьте себе - 11 часовых поясов! Когда солнце у них садится на западе, оно уже начинает вставать на востоке. Им бы самим справиться со всем этим!

Red corundum

Так вот почему Трамп носился с этой идеей о покупке Гренландии. Ведь у Америки-то земли в Арктике НЕТ!!!

Tim Rod

Природных ресурсов на 30 триллионов - это круто! Но вот все ли они либеральные и соответствуют культуре "воук"?! Вот в чем вопрос! Ха-ха!

NoobStick

Шокирующая новость: русские строят военную базу на своей земле! Ну все, нам конец!

Jagstar69

Отлично, Путин!

dai2000

Спи, Байден, спи. Россия и Китай отлично знают, что у них есть впереди 4 спокойных года для того, чтобы продвигаться вперед со своими территориальными приобретениями!

Tony_C

Россия Китаю: вместе мы сможем управлять миром! (16 февраля 2019 года, Мюнхенская конференция по безопасности)

Джек Ньюман (Jack Newman)