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Известия.ru

Пентагон заявил об отсутствии решения о выводе войск из Афганистана

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Источник изображения: Фото: TASS/Zuma

Власти США пока не приняли окончательного решения о выводе американских войск из Афганистана, заявил во вторник, 23 марта, пресс-секретарь министерства обороны США Джон Кирби.

Представитель Пентагона пояснил, что если президент США примет такое решение, то на месте будут обеспечены необходимые условия, чтобы военные смогли безопасно покинуть Афганистан.

Вместе с тем Кирби отказался называть какие-либо предполагаемые сроки возможного вывода войск. Он подчеркнул, что «нельзя говорить сейчас об этом, не зная окончательного решения».

Ранее, 23 марта, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что министры иностранных дел 30 стран – участниц альянса не приняли решения по вопросу вывода войск из Афганистана.

29 февраля 2020 года предыдущая администрация США во главе с президентом Дональдом Трампом и движение «Талибан» (запрещено в России) подписали в Дохе мирное соглашение. Согласно договоренностям, Соединенные Штаты, их союзники и коалиция обязуются вывести в течение 14 месяцев все войска из Афганистана. Талибы в свою очередь гарантируют, что не станут использовать территорию Афганистана для действий, представляющих угрозу безопасности США и их союзников.

18 марта этого года министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании расширенной «тройки» (РФ, США, КНР, Пакистан) по афганскому урегулированию заявил, что Москва призывает Вашингтон и движение «Талибан» сохранять приверженность мирному соглашению. Российский министр отметил, что в случае необходимости Москва на своей площадке готова организовать межафганские переговоры.

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Афганистан
Китай
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Персоны
Лавров Сергей
Трамп Дональд
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NATO
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