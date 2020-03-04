Трамп сделал себе подарок от «Талибана»

Переговорщикам из Соединенных Штатов подстелили маковой соломки

В Дохе состоялось подписание мирного соглашения между США и запрещенным в России афганским движением «Талибан».

Документ предусматривает вывод американских войск и начало мирного процесса. Его скрепили подписями спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад и глава катарского офиса «Талибана» мулла Абдул Гани Барадар. Церемония прошла в присутствии представителей 30 стран, среди которых был и специальный представитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов. Замечу, что наш МИД 20 лет без особого успеха посредничает в установлении в этой стране мира.

Соглашение с «непризнанной организацией» предполагает отказ «Талибана» от сотрудничества с другими террористическими структурами и освобождение пяти тысяч заключенных из афганских тюрем. Власти США к августу 2020 года намерены снять санкции с членов движения, сократить в течение 135 дней воинский контингент в Афганистане до 8600 военнослужащих и за 14 месяцев вывести военные контингенты США и НАТО. Кроме того, Штаты отказываются от вмешательства во внутреннюю политику исламской республики.

Помпезно подписанный в Дохе документ оставляет открытым вопрос о том, насколько катарский офис влияет на процессы, идущие в Афганистане. Контора Барадара – диспетчер поступающих финансов на борьбу талибов с противниками движения, распределяет деньги, но к реальной ситуации на местах и полевым командирам отношение имеет весьма опосредованное. Поэтому пока непонятно, как будет выполняться подписанное соглашение. Вполне возможно, что оно ничего не стоит и никого ни к чему не обязывает. Но как пропагандистский акт сработало, подоспело к супервторнику, когда в большинстве штатов Америки проходят предварительные выборы, Дональд Трамп к этому событию получил великолепный подарок.

“ В Дохе подписано соглашение, никого ни к чему не обязывающее ”

Я считаю, что «Талибан» – террористическая организация, ничем не отличающаяся от запрещенных ИГ или «Аль-Каиды», недаром между ними идет активное взаимодействие. Однако Смоленская площадь контактирует с талибами. В российском МИДе объясняют свою позицию тем, что «Талибан» – пуштунское национальное движение, не имеющее территориальных притязаний вне зоны Афганистана. Оно предсказуемо и не угрожает нашим границам и союзникам в Центральной Азии. На самом деле это очень слабое объяснение, потому что национальным движением «Талибан» был в 90-е годы, когда его отряды в первый раз взяли Кабул. Пуштунским он был до начала 2000-х, когда американцы начали свергать правительства талибов. Их кабмин по всем критериям годился Вашингтону в друзья за одним исключением: «Талибан» объявил выращивание опийного мака национальным пороком и в первые месяцы правления все маковые поля были уничтожены. Удар по наркотрафику, с которого все, в том числе и американцы, кормились, оказался весьма чувствительным. Штаты провели спецоперацию и свергли талибанское правительство. У власти оказались американские марионетки во главе с Хамидом Карзаем, и наркотрафик из Афганистана за два десятилетия вырос в сорок раз.

Движение добивается реванша и на значительной части афганской территории преуспело в этом. «Талибан» стал третьей стороной в переговорах между кабульским правительством и западной коалицией.

Талибы утверждают, что контролируют 70 процентов территории страны, хотя в экспертном сообществе полагают, что цифра сильно завышена. Однако, как ни крути, серьезная сила. Но когда Россия в сентябре 2015 года начинала военную кампанию в Сирии, правительство Башара Асада контролировало едва ли треть территории страны. И вполне можно было заявить: если под властью террористов значительная часть территории, их надо признать стороной конфликта и начать с ними переговоры. Но Москва этого не сделала и поступила совершенно правильно. Тактика России в Сирии была абсолютно грамотной и порядочной: о помощи просило официальное правительство в Дамаске, и если террористы готовы сложить оружие, включиться в политический процесс, то с ними будет разговор. Но тех, кто продолжит стрелять, ждет война на уничтожение.

К сожалению, в Афганистане избрана неверная политическая модель. В результате серьезных отношений с талибами построить не удалось. Единственное, что сделано за два десятка лет, – приезд делегации «Талибана» в 2019 году в Москву. Однако встреча главы МИДа Сергея Лаврова с талибами политических дивидендов не принесла – официальное правительство ИРА своих представителей в Москву решило не посылать. И вместо трехсторонней встречи вышел беспредметный обмен мнениями.

В «Талибане» считают правительство в Кабуле американскими марионетками и не признают его, полагая, что разговаривать имеет смысл только с хозяевами. И в этом подходе есть доля правды: правительства и Хамида Карзая, и Ашрафа Гани были созданы при непосредственной поддержке США. Однако это не отменяет того, что они были избраны, есть законный парламент страны. Да и талибы в середине 90-х к власти пришли не сами по себе, а при активной внешней поддержке, прежде всего Пакистана и тех же Соединенных Штатов.

Не очень понятно, почему США, которые раньше не рассматривали «Талибан» как полноправную сторону переговоров, вдруг переменили мнение. Думается, на это Белый дом подвигло не признание военных заслуг талибов, а то, что Дональду Трампу нужен пропагандистский повод для оформления частичного вывода воинского контингента из давно воюющей страны.

Однако полного ухода из ИРА, о чем заявляет президент США, не будет, поскольку американцы, как известно, всегда прощаются и не никогда добровольно не уходят, что видим на примере Сирии. Ключевые объекты в Афганистане непременно останутся под их контролем. Напомню, еще президент Барак Обама заявлял о том, что войска необходимо выводить, и даже начал этот процесс: контингент уменьшился с 14 тысяч до 9 тысяч военнослужащих. Однако Трамп снова нарастил группировку до 14 тысяч, а неделю назад в сенате и конгрессе обсуждали вопрос об увеличении контингента еще на две тысячи военнослужащих. Так что все подписания неких документов под камеру не более чем пропагандистское обеспечение предвыборных планов Трампа. Расходы все же сократят капитально, поскольку за 20 лет Белый дом потратил на содержание афганского контингента более триллиона долларов. Да и боевые потери внушительные – свыше 2500 военнослужащих. В американском обществе тема ухода из Афганистана очень популярна, потому что очевидного успеха нет, а для большинства это означает напрасную трату времени и сил, гибель сограждан.

Что дальше? Конца истории не предвидится, но нестабильность будет нарастать – останутся американцы или уйдут. В последнем случае гражданская война заполыхает с новой силой: одни группы моджахедов, которые сражались против советских войск, будут беспрепятственно воевать с другими, которые также бились с шурави 30 лет назад. Для России это достаточно тревожная ситуация. Талибы снова считают Россию врагом номер один, поскольку США стали партнерами. Но и с кабульским правительством Москва испортила отношения, там недовольны двойственной позицией нашего МИДа. Количество антироссийских высказываний в нынешней афганской элите зашкаливает, можно однозначно сказать, что в Афганистане влияние потеряно. Все площадки для урегулирования в ИРА работают без участия России – там активничают США, Китай, Пакистан, страны Центральной Азии.

Резонно предположить, что ситуация будет ухудшаться и предпосылки к тому есть. За январь-февраль 2020 года зафиксировано около 50 попыток прорыва таджикско-афганской границы со стороны провинции Кундуз. Напомним, Таджикистан входит в ОДКБ, Россия в значительной степени обеспечивает охрану пограничья. Так что при любом исходе дела – выведет Америка своих солдат или оставит – в Афганистане эскалация напряженности будет нарастать.

Дарья Митина

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 8 (821) за 3 марта 2020 года