В ожидании войны в Европе Париж склоняется к капитуляции

Инвалиды пятой статьи

Источниками нынешних и грядущих проблем "истинных демократий" традиционно объявляют Россию и примкнувший к ней Китай. Также возмутителями мирового спокойствия наряду с Ираном все чаще называют Турцию.

Запад теряет единство, власти стран НАТО и ЕС в растерянности перед лицом новых событий и явлений, а в США все больше посматривают в сторону ЮВА.

Дружба пошла скважинами

Президент Франции Эммануэль Макрон в обстановке хаоса и неразберихи явил миру образец острого галльского смысла, о котором упоминал Александр Блок в знаменитом стихотворении "Скифы". "Сейчас то, что мы наблюдаем, можно назвать смертью мозга НАТО", – сказал лидер французов. Слова эти следует воспринимать как признание растущей изоляции США от Европы. Вооруженный конфликт в Сирии убедительно продемонстрировал – между США и остальными членами НАТО нет никакой координации, Вашингтон действует по своему плану.

“ 46 процентов джи-ай считают, что в течение 2020 года Америка ввяжется в большую войну ”

Макрон возмущен тем, что у Франции и других стран НАТО в Сирии имеются общие интересы, но Турция, член блока, выступает в САР совместно с РФ, не согласовывая действия с Брюсселем. В результате политика Эрдогана нанесла альянсу большой ущерб, а Вашингтон бросил курдских союзников и тем тоже навредил НАТО.

В основе обеспокоенности Парижа – заинтересованность в добывающем секторе Сирии. До 2011 года часть нефти из этой страны закупали Франция, Германия и Италия. В добыче участвуют европейские компании, включая французскую Total и англо-голландскую Royal Dutch Shell. До гражданской войны Total добывала здесь 29 тысяч баррелей нефти в сутки. При нестабильности в САР бизнес стал небезопасен, значительная часть скважин перешла под контроль США, которые распоряжаются ими по своему усмотрению. Союзников по НАТО, имеющих в Сирии коммерческие интересы, Вашингтон просит не беспокоиться: дружба дружбой, а нефтедоллары врозь.

Глава МИДа РФ Сергей Лавров считает: США направляют доходы от украденного черного золота на поддержку лояльных вооруженных формирований. Это затрудняет урегулирование конфликта и служит серьезным раздражителем для Дамаска. Более того, Белый дом стремится отделить территории на восточном берегу Евфрата, где сосредоточены основные месторождения, и делает все, чтобы создать там квазигосударство.

"Большая игра" снова на арене

Французский лидер, говоря о пятой статье Североатлантического договора, трактующей агрессию против участника блока как нападение на всех, задает вопрос: "Если Башар Асад попытается напасть на Турцию, мы примем меры? Вот вопрос, на который нужно дать ответ!".

"Трамп относится к НАТО как к коммерческой организации, которая служит США. Франция не затем вступила в НАТО", – напоминает Макрон. Утверждая, что не желает драматизировать ситуацию, он замечает: "Если Европейский союз не станет независимым в военной сфере, не сможет ощущать себя стратегической силой и не откроет пути к стратегическому диалогу с Россией, он просто исчезнет в геополитическом отношении" ("Европа ищет сбрую для троянского коня").

Однако Ближним Востоком спектр обеспокоенности НАТО не исчерпывается. На правах одного из хозяев состоявшегося 3–4 декабря 2018 года саммита альянса глава объединенного командования ВС Великобритании Патрик Сандерс заявил, что Россия совместно с Китаем могут возобновить "Большую игру", поэтому необходимо перевести чрезвычайный кабинет при правительстве (COBRA) на круглогодичный режим. Напомним, "Большой игрой" там называют противостояние с Российской империей в XIX веке. Сферой передела были Центральная и Южная Азия, Афганистан. Сандерс подчеркнул, что РФ и КНР хотят использовать при этом технологии, обладающие высокой военно-политической активностью с опорой на новые системы высокоточного оружия.

Эксперты НАТО соревнуются в составлении мрачных прогнозов будущего конфликта. Высказывается мнение, что переход от гибридной войны по линии Запад – Восток к ограниченному обычному, а затем и ядерному может развиваться по трем сценариям:

вооруженное противостояние в одной бывших союзных республик;

третью мировую войну начнут Иран и Израиль с последующим вмешательством великих держав;

провокация хакеров-террористов, атаковавших жизненно важные объекты Запада.

Вариант вооруженного конфликта между РФ и НАТО обстоятельно проработал французский историк Филипп Фабри в исследовании "Атлас грядущих войн". По его мнению, столкновение в Европе неизбежно с 2019 по 2024 год, причем агрессором, конечно же, будет Россия. ВС РФ вторгнутся в Прибалтику, русские хакеры атакуют киберсети военных баз в Польше и Германии. НАТО отважится дать отпор, который будет быстро сломлен и стратегическая операция ВС РФ на Западном ТВД получит оперативный простор. Армады танков устремятся к Ла-Маншу, но русские не войдут в Париж, как 31 марта 1814 года, с триумфом, а российские дипломаты и военные принудят Францию к нейтралитету (здесь исследователь явно решил пощадить свою страну).

Американцы, по мнению Фабри, постоят в сторонке и откровенно кинут европейских союзников. По предположениям аналитика, Америка дождется окончательной хаотизации в мире и затем, чтобы в первую очередь обезопасить себя, постарается очистить Атлантику от российских подлодок, после чего нанесет ядерные удары по объектам в Китае и России.

США пересчитывают врагов

Европейским экспертам вторят заокеанские коллеги. В проведенном Сиракузским университетом опросе о перспективах глобального вооруженного конфликта около 46 процентов джи-ай заявили, что в течение 2020 года Америка вступит в очередную большую войну. Характерно, что в предыдущем аналогичном опросе такой позиции придерживались лишь пять процентов, а число респондентов, уверенных, что в ближайшее время США не ввяжутся в грандиозную бойню, за год упало с почти двух третей до половины. Россию главным врагом Америки считают около 71 процента опрошенных, что почти вчетверо превышает показатель предыдущего года (18 процентов). Второе место досталось Китаю – его назвали противником № 1 около 69 процентов (год назад 24 процента).

Американский журнал Military Times утверждает, что Россия разрабатывает чрезвычайно важные технологии и образцы техники, новую тактику боевых действий и напористую геополитическую стратегию, подрывающую претензии США на звание единственной сверхдержавы.

"Опасения насчет войны возникли на фоне того, что президент Дональд Трамп за последний год неоднократно указывал на необходимость повышения боевой готовности перед лицом нарастающих угроз со стороны внешних врагов, под которыми понимаются как террористические группы, так и традиционные державы-конкуренты", – указывается в статье. На этом фоне урегулирование отношений с Северной Кореей считается плодотворным: за год процент тех американских военных, кто называет Пхеньян источником серьезной угрозы, упал более чем с 72 до 46 процентов. Еще один плюс в предвыборную копилку Трампа.

Проведенный анализ позволяет утверждать, что Запад теряет былое единство. Страны НАТО и ЕС пасуют перед лицом новых глобальных угроз, в которых альянс лишь один из действующих субъектов и одновременно объектов. ООН, ОБСЕ, НАТО и ЕС, ВТО, ядерные и климатические соглашения формируют длинный список требующих решения проблем. Сегодня ничто из этого перечня не работает и не отвечает потребностям мирового сообщества. Слова Макрона свидетельствуют о понимании в Европе реального факта: атлантический фронт вместе с НАТО и другими институтами распадается, если ЕС будет упорно держаться за него, то неминуемо развалится.

Становится понятным курс Парижа и Берлина: собрать Евросоюз в кулак, заткнуть рты недовольным американским подпевалам из Прибалтики, Юго-Восточной Европы, и особенно Польши, а затем договариваться или конфликтовать с внешним миром с позиции силы единого крупнейшего экономического и политического союза на планете. Не случайно сегодня в ЕС уделяют повышенное внимание разработке концепта стратегической культуры.

Александр Бартош, член-корреспондент АВН, эксперт Лиги военных дипломатов

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 45 (808) за 19 ноября 2019 года