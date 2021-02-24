Тяжелый убийца

ВВС США закупает аналог Су-57. Он станет самым вооруженным истребителем в мире

В феврале впервые взлетел американский истребитель четвертого поколения Boeing F-15EX Advanced Eagle. В небе над международным аэропортом Ламберт в Сент-Луисе (Миссури) самолет находился полтора часа. В компании Boeing уверяют, что новый F-15EX Advanced Eagle — самая совершенная версия истребителя F-15 Eagle. Два первых таких самолета в ближайшее время будут поставлены Военно-воздушным силам (ВВС) США. Зачем американским военным F-15EX Advanced Eagle, когда есть истребитель пятого поколения F-35 Lightning II, рассказывает «Лента.ру».

Во время первого полета F-15EX Advanced Eagle летчики-испытатели Мэтт Гизе и Майк Квинтини подняли самолет на высоту более 12 километров. Максимальная скорость, которую развил истребитель, составила 2 числа Маха. В ходе испытательного полета, прошедшего согласно принятой в Boeing стандартной процедуре приемочных испытаний Acceptance Test Procedure (ATP), была проверена работа основных систем самолета, в частности пары двигателей F110-GE-129, авионики и программного обеспечения. Проведенные тесты в компании признаны успешными.

Конструктивно двухместный F-15EX Advanced Eagle является дальнейшим развитием истребителя F-15QA (Qatar Advanced), созданного для ВВС Катара, который впервые поднялся в воздух в апреле 2020 года. Самый современный вариант истребителя получил, в частности, электродистанционную систему управления, цифровой кокпит, радар AN/APG-82(V)1 с активной фазированной антенной решеткой (АФАР), систему инфракрасного поиска и сопровождения, гондолу прицеливания Sniper и современную систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и наблюдения AN/ALQ-250 Eagle Passive Active Warning Survivability System (EPAWSS).

Грузоподъемность F-15EX Advanced Eagle достигла 13,4 тонны. Под крыльями самолета может размещаться четыре подвесных пилона. Таким образом, F-15EX Advanced Eagle может стать самым вооруженным истребителем в мире, перенося до 22 управляемых ракет класса «воздух-воздух», прежде всего AIM-120 Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile (AMRAAM). Поэтому неудивительно, что самолет получил второе кресло, предназначенное главным образом для офицера по системам вооружений, полезного в особенно сложных миссиях.

В перспективе самолет планируется оснащать гиперзвуковым или противоспутниковым оружием. В частности, в феврале 2020 года на выставке Air Warfare Symposium 2020 в Орландо (Флорида) редактор американского журнала Aviation Week & Space Technology Стив Тримбл заметил макет самолета с подвесным грузом, отвечающим ракете массой 3,3 тонны, длиной 6,8 метра и диаметром 0,8 метра. Вероятно, данное изделие станет ответом на гиперзвуковой ракетный комплекс Х-47М2 «Кинжал», который получает российский истребитель-перехватчик МиГ-31К.

Макет F-15EX Advanced Eagle с вероятным гиперзвуковым оружием Источник изображения: Фото: @TheDEWLine

Изначально F-15EX Advanced Eagle должен заменить устаревающие F-15C/D Eagle, которые в ВВС США так и не были вытеснены истребителями пятого поколения F-22 Raptor и F-35 Lightning II, оказавшимися слишком дорогими. Последний, кроме того, в целях сохранения малозаметности не предназначен для переноса тяжелой ракетно-бомбовой нагрузки. Американцы уверены, что F-35 Lightning II и F-15EX Advanced Eagle поработают совместно — истребитель пятого поколения будет обнаруживать противника и передавать данные о цели более вооруженному самолету четвертого поколения.

Дополнительная, но очень важная для ВВС США возможность, которую в перспективе должен получить современный F-15 Eagle, — управление ведомым беспилотным летательным аппаратом (БПЛА), вроде австралийского Boeing Loyal Wingman. Подобные дроны способны не только осуществлять разведку, но и переносить ракеты, существенно увеличивая боевой радиус действия ведущего самолета. Возможно, ответственным за подобные беспилотники в F-15EX Advanced Eagle также будет офицер по системам вооружений.

Другая серьезная особенность F-15EX Advanced Eagle — использование архитектуры Open Mission System (OMS), позволяющей, прежде всего благодаря стандартным интерфейсам и форматам данных, оперативно интегрировать в системы самолета современные возможности.

Ожидается, что первые два самолета, F-15EX-1 и F-15EX-2, будут доставлены на базу ВВС Эглин (Флорида) во втором квартале текущего года, к 49-й годовщине первого полета первого F-15A, состоявшегося 27 июля 1972 года. Еще раньше, в мае, ВВС США планируют доставить минимум один F-15EX Advanced Eagle на Аляску, где истребитель должен пройти эксплуатационные испытания. В Вашингтоне уверены, что этот самолет окажется полезным в самых сложных сценариях Индо-Тихоокеанского театра военных действий, прежде всего в случае потенциального противостояния США и их союзников с Китаем.

Согласно американским аналитикам Райану Бауэру и Питеру Уилсону, по своим характеристикам F-15EX Advanced Eagle напоминает российский истребитель Су-57, в России традиционно относящийся к пятому поколению. Эксперты уверены, что два самолета обладают всеми основными возможностями истребителей пятого поколения, за исключением малозаметности. Сближает Су-57 и F-15EX Advanced Eagle и то обстоятельство, что под первый, как и под второй, до сих не сформирован полный набор ракетного вооружения.

Истребители Су-57 Источник изображения: Фото: Андрей Катаев / РИА Новости

До 2030 года ВВС США намерены получить около 200 единиц F-15EX Advanced Eagle. Первые серийные самолеты к военным должны поступать уже с 2023 года. Стоимость соответствующей программы обновления парка F-15 Eagle оценивается в 23 миллиарда долларов. Для сравнения: к 2028 году Воздушно-космические силы (ВКС) России должны получить всего 76 истребителей Су-57.

Олег Иванов