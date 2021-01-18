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ВВС США раскрыли подробности «глубокого удара» по России

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Источник изображения: Фото: Wikipedia

В августе 2020 года Военно-воздушные силы (ВВС) США изучали возможные способы использования малозаметных стратегических бомбардировщиков, в частности, B-2 Spirit, для нанесения «глубокого удара по вражеской цели», вероятно, имеющей отношение к России или Китаю. Подробности состоявшихся и планируемых военных учений раскрывает The Drive.

Как рассказал американскому изданию майор 53-го крыла ВВС США Теодор Эллис, в августовском мероприятии, проходившем на авиабазе Энглин в штате Флорида, кроме B-2 Spirit были задействованы истребитель пятого поколения F-35 Lightning II и секретный малозаметный дрон RQ-170 Sentinel.

В ноябре, согласно офицеру, ВВС США отработали уничтожение объектов вражеской противовоздушной обороны (ПВО), что включало в себя, в частности, использование самолета EC-130H Compass Call и истребителя F-15E Strike Eagle, оснащенного системой Eagle Passive/Active Warning and Survivability System (EPAWSS).

Майор отметил, что в мае ВВС США доставят на Аляску модифицированный истребитель четвертого поколения F-15EX Advanced Eagle, с которым запланировано проведение эксплуатационных испытаний. Офицер добавил, что данный самолет разработан для решения задач «в самых сложных сценариях Индо-Тихоокеанского театра действий».

«Эти шаги имеют решающее значение для удержания ВВС США на переднем крае, когда речь заходит о соперничестве великой державы с Китаем», — заключает издание, отмечая, что в рамках учений Black Flag («Черный флаг») в «небоевых испытаниях» будут проверены известные и секретные возможности военной авиации.

В декабре 2020 года издание Defence Blog сообщило, что ВВС США на базе Энглин провели учения Emerald Flag («Изумрудный флаг»), в ходе которых отрабатывалось, в частности, уничтожение российской военной техники, например, зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф», сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 и танка Т-72.

В сентябре 2019 года командующий ВВС США в Европе Джеффри Харриган заявил, что Пентагон располагает планом по прорыву многослойной ПВО Калининградской области.

В августе 2018 года он же утверждал, что последние полтора года США активно собирают данные о российской военной технике и ее возможностях в Сирии.

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Страны
Китай
Россия
Сирия
США
Продукция
B-2 Spirit
C-130
F-15
F-35
RQ-170
Небо РЛК
С-400 Триумф
Су-34
Т-72
Проекты
2020-й год
Военные учения
Истребитель 5 поколения
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