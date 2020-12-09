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ВВС США «уничтожили» российские С-400, Су-34 и Т-72

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Источник изображения: Фото: Karissa Rodriguez

Военно-воздушные силы (ВВС) США на базе Энглин (Флорида) провели учения Emerald Flag («Изумрудный флаг»), в ходе которых отрабатывалось, в частности, уничтожение российской военной техники, пишет Defence Blog.

Издание отмечает, что на одном из слайдов презентации ВВС США, демонстрирующем «усилия на будущих полях сражений», в качестве «потенциальных целей для авиаударов» были показаны зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 «Триумф», сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34 и подлодки.

Defence Blog пишет, что непосредственно в Emerald Flag были задействованы танки Т-72.

В сентябре 2019 года командующий ВВС США в Европе Джеффри Харриган заявил, что Пентагон располагает планом по прорыву многослойной противовоздушной обороны (ПВО) Калининградской области.

В августе 2018 года Харриган, занимавший должность главы Центрального командования ВВС США, отмечал, что Вашингтон активно следит за российским оружием в Сирии. Генерал-лейтенант добавил, что, в частности, речь идет о самолетах Су-34 и Су-35, собранная информация о которых будет учтена при обновлении базы данных истребителя пятого поколения F-35 Lightning II, касающейся действий в условиях оперативной среды.

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Страны
Россия
Сирия
США
Продукция
F-35
С-400 Триумф
Су-34
Су-35
Т-72
Проекты
Военные учения
Истребитель 5 поколения
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