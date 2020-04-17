Войти
Lenta.ru

Самый «продвинутый» F-15 впервые взлетел

481
0
0

Видео: @BoeingDefense / Twitter

Истребитель четвертого поколения F-15QA (Qatar Advanced), созданный американской аэрокосмической компанией Boeing для Военно-воздушных сил Катара, впервые поднялся в воздух. Соответствующий ролик корпорация опубликовала в Twitter.

По информации The Drive, самолет в течение полутора часов летал вокруг международного аэропорта Ламберт в Сент-Луисе, штат Миссури. За это время истребитель выполнил несколько маневров, а летчик выдержал перегрузку до 9g.

В Boeing уверяют, что в настоящее время F-15QA является самой продвинутой версией серийного истребителя F-15 Eagle. Самолет получил, в частности, радар с активной фазированной антенной решеткой, систему поиска и отслеживания в инфракрасном диапазоне, пару дополнительных пилонов, обновленную кабину пилота и измененный конструктивный дизайн крыльев.

The Drive отмечает, что поставки F-15QA начнутся в конце текущего или начале следующего года.

В июне 2017 года Reuters со ссылкой на Министерство обороны Катара сообщило, что эмират и США подписали контракт на поставку в ближневосточную страну 36 единиц F-15QA на 12 миллиардов долларов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Катар
США
Продукция
F-15
Компании
Boeing
Проекты
АФАР
Похожие новости
16.04.2020
Первый истребитель F-15QA для ВВС Катара впервые взлетел в США
09.08.2017
Спрос на классику возрос: перспективы рынка истребителей в ожидании 5-го поколения
19.06.2017
США поставят Катару 36 истребителей F-15QA
22.11.2013
Создание радара с АФАР для истребителей Typhoon начнется в 2014 году
24.08.2010
Если завтра война
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 17.04 14:15
  • 12
Ситуация с коронавирусом в Вооруженных Силах России
  • 17.04 13:57
  • 4
Возможные потери экономики РФ оценили в триллионы рублей
  • 17.04 13:54
  • 43
Легкий истребитель. Иная точка зрения
  • 17.04 13:54
  • 4
В Индии заявили, что Россия снова предлагает вместе создать истребитель 5-го поколения
  • 17.04 13:26
  • 4
Разработка нового фронтового истребителя началась в России
  • 17.04 13:20
  • 3
Более 30 рабочих мест будет оборудовано в модуле "Наука" на МКС
  • 17.04 13:11
  • 19
Роскосмос на треть снижает цены на пусковые услуги для увеличения своего присутствия на международном рынке - Рогозин
  • 17.04 12:56
  • 4
Около часа американский шпион находился в панике
  • 17.04 12:53
  • 2
Чжунго цзюньван (Китай): Россия ускоряет модернизацию ядерных сил
  • 17.04 12:37
  • 1
На базе АО «Авиастар-СП» создан центр специализации «Панели фюзеляжа»
  • 17.04 12:34
  • 1
У балтийских военных летчиков выдались бессонные ночи
  • 17.04 12:21
  • 271
Страна не работает до 30 апреля
  • 17.04 12:11
  • 16
Лучшей самоходке в своем классе 2С31 "Вена" нет пока места в армии России
  • 17.04 11:38
  • 5
Российский танк на базе перспективной БМП "Драгун" мы вряд ли увидим скоро
  • 17.04 11:09
  • 3
США подозревают Россию и Китай в проведении тайных ядерных испытаниях