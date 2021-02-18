Войти
Lenta.ru

Су-57 испытал супероружие

423
0
0
Источник изображения: Фото: Павел Головкин / AP

Российский истребитель пятого поколения Су-57 испытали с макетами супероружия — новой гиперзвуковой ракеты, сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Опытный истребитель Су-57 в рамках испытаний выполнил несколько полетов с функциональными массогабаритными макетами новой российской внутрифюзеляжной гиперзвуковой ракеты», — сказал собеседник агентства.

Источник добавил, что в ближайшее время с новыми ракетами, относящимися к классу «воздух — поверхность», планируется провести бросковые испытания.

В феврале агентство, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе, сообщило, что Россия построит еще три образца тяжелого ударно-разведывательного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) С-70 «Охотник», считающегося ведомым Су-57.

В том же месяце ТАСС, ссылаясь на Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК), сообщил, что Су-57 оснащен кабиной с максимальной автоматизацией.

В декабре 2020 года Воздушно-космические силы (ВКС) России получили первый серийный Су-57.

В декабре 2019 года разбился Су-57, который должен был стать первым серийным истребителем пятого поколения, принятым на вооружение ВКС России.

К 2028 году ВКС России должны получить 76 единиц Су-57.


Иван Потапов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
ПАК ФА
Компании
ОАК
Проекты
2020-й год
БПЛА
ГЗЛА
Истребитель 5 поколения
Похожие новости
15.01.2021
Какую боевую технику получит российская армия в 2021 году
30.12.2020
Какое оружие получила российская армия в 2020 году
12.07.2016
Владимир Михеев: истребитель 6-го поколения вооружат электромагнитными пушками
30.07.2014
Владимир Михайлов: "Ни один контракт ОАК сорван не будет"
18.09.2013
Долог путь до пятого поколения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.02 14:28
  • 16
Осло принимает американских "стратегов". Зачем норвежцам риски третьей мировой
  • 18.02 14:25
  • 2
AgoraVox (Франция): стоит ли ждать конфликта НАТО и России?
  • 18.02 14:24
  • 2
Россия и Пакистан подписали контракты на поставку вооружений
  • 18.02 14:24
  • 3
Рособоронэкспорт представит новейшее российское вооружение на выставке IDEX 2021 в Абу-Даби
  • 18.02 13:33
  • 119
Forbes (США): российская роботизированная субмарина с грязной бомбой «абсурдна», но Москва все равно строит для нее базу
  • 18.02 11:53
  • 177
На Украине изготовят один «парадный» танк «Оплот» за весь год
  • 18.02 11:16
  • 26
Ракетные "Метисы" хорошо зарекомендовали себя в городских условиях
  • 18.02 09:49
  • 2
Экспорт из России по закрытым статьям таможенной статистики в 2020 году сократился на 16%
  • 18.02 09:38
  • 29
Рогозин считает, что Роскосмосу следует создавать свою уникальную технику
  • 18.02 08:53
  • 47
Калининградский синдром
  • 18.02 05:19
  • 3
Штурвал на себя: кто построит самолеты для Дальнего Востока
  • 18.02 04:00
  • 2
Россия намерена продлить договоры по двум военным объектам в Беларуси
  • 17.02 23:11
  • 1
"Удар" по противнику: что известно о российском боевом роботе
  • 17.02 23:00
  • 2
Танк для экстремальных условий: MW высоко оценил Т-80
  • 17.02 21:41
  • 1
В Пакистане заявили о готовности приобрести российское вооружение