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ВКС России получили первый серийный Су-57

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Источник изображения: Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»

Воздушно-космические силы (ВКС) России получили первый серийный истребитель пятого поколения Су-57, сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник, знакрмый с ситуацией.

«Первый серийный Су-57 передан ВКС России», — сказал собеседник.

В августе аналитики Райан Бауэр и Питер Уилсон в статье для американской исследовательской организации RAND объявили Су-57 истребителем четвертого поколения, который столкнулся с «многочисленными проблемами и неудачами».

В июле в публикации китайского портала Global Times истребителями пятого поколения назывались американские F-22 Raptor и F-35 Lightning II, а также китайский J-20, но не российский Су-57. Ориентируемое на международную общественность издание, курируемое Центральным комитетом Коммунистической партии Китая, ссылаясь на публикацию в журнале Acta Aeronautica et Astronautica Sinica, приводило мнение заместителя директора по науке и технологиям корпорации Aviation Industry Corporation of China (AVIC), генерального конструктора J-20 Яна Вэйя.

В июне «Ростех» сообщил, что Су-57 более 3500 раз поднимался в воздух.

В декабре 2019 года разбился Су-57, который должен был стать первым таким серийным истребителем, принятым на вооружение ВКС России.

В июле 2018 года вице-премьер Юрий Борисов заявил, что Су-35 считается одним из лучших самолетов в мире, поэтому «нет смысла форсировать работы по массовому производству самолета пятого поколения [Су-57]».

К 2028 году ВКС должны получить 76 единиц Су-57.

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Продукция
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ПАК ФА
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Персоны
Борисов Юрий
Проекты
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