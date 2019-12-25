Первый серийный Су-57 разбился

Истребитель пятого поколения проходил летные испытания

В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57

Перспективный российский истребитель пятого поколения Су-57, принадлежащий Комсомольскому-на-Амуре авиазаводу (КнААЗ) имени Гагарина, который выпускает данный самолет, разбился в тайге в 111 километрах от аэродрома Дземги, находящегося на северо-востоке города. Пилот летательного аппарата, которому удалось катапультироваться в ходе штатного срабатывания системы аварийного покидания, с места происшествия был эвакуирован на вертолете Ми-8 и доставлен в больницу. Там стало ясно, что травм летчик не получил. Жертв и разрушений на земле также нет.

На истребителе проводились летные испытания двигателя

Существуют две версии случившегося. Согласно первой, в ходе полета возникли неполадки с двигателем первого этапа — АЛ-41Ф1 (изделие 117). Вторая версия — ошибка пилотирования. В настоящее время в обстоятельствах произошедшего, согласно Объединенной авиастроительный корпорации (ОАК), куда входит КнААЗ, разбирается специальная комиссия.

Инцидент стал третьим для Су-57 и самым серьезным

В августе 2011 года на Международном авиационно-космическом салоне (МАКС-2011) в Жуковском (Московская область) у Су-57 при разгоне произошел выпуск тормозного парашюта, вследствие чего истребитель так и не покинул взлетно-посадочной полосы. Причина инцидента — сбой в работе автоматики силовой установки. Второе происшествие с Су-57 произошло в июне 2014 года и тоже в Жуковском, когда после посадки у самолета наблюдалось задымление над правым воздухозаборником, а затем — локальное возгорание, которое удалось потушить.

Упавший Су-57 был первым серийным истребителем

До конца года Воздушно-космические силы (ВКС) России должны были получить первый серийный Су-57. Им, согласно источнику "Интерфакс", и был упавший в тайге самолет, который завод должен был передать военным до конца года. В следующем году ВКС также запланировали получить только один Су-57. После этого объемы производства истребителя на КнААЗ должны вырасти кратно. Всего до 2028 года ВКС должны получить 76 таких самолетов.

В России произведено тринадцать опытных экземпляров Су-57

Из них десять являются образцами для летных испытаний, в том числе пять — с прототипами двигателя второго этапа (изделие 30). Три остальных экземпляра предназначены для наземных статических испытаний. Таким образом Су-57 как действующего боевого истребителя пятого поколения, проходящего штатную эксплуатацию в ВКС, в настоящее время не существует.

Су-57 дважды испытывались в Сирии

В феврале 2018 года четыре российских истребителей пятого поколения впервые прилетели в Сирию, где отработали боевое применение перспективных оперативно-тактических крылатых ракет, предположительно, Х-59МК2 "Овод", которые должны получить данные самолеты. В декабре текущего года в генштабе российских вооруженных сил заявили о повторной апробации Су-57 в Сирии, в ходе которой все запланированные задачи успешно выполнены. Конкретные даты испытания при этом не разглашались.

Су-57 нельзя считать истребителем пятого поколения

Если за эталонный пример машины пятого поколения взять первый такой самолет в мире, американский F-22 Raptor, то российский Су-57, разрабатываемый с начала 2000-х годов, нельзя считать истребителем пятого поколения. Существую две основные претензии к российскому самолету. Первая — фактическое игнорирование стелс-технологий, обеспечивающих низкую радиолокационную заметность машины (для этого достаточно сравнить технологические припуски на американском и российском самолетах). Вторая — отсутствие серийного двигателя второго этапа, который должны получить все Су-57, в том числе те, которые сегодня оснащаются установками первого этапа. Последнее обстоятельство стало одной из формальных причин приостановки Индией сотрудничества с Россией по программе Fifth Generation Fighter Aircraft (FGFA), предполагающей создание на основе Су-57 первого индийского истребителя пятого поколения.

Андрей Борисов