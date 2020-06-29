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Раскрыт «прорывной» налет Су-57

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Источник изображения: Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Российский истребитель Су-57 более 3500 раз поднимался в воздух, сообщили «Интерфакс» в «Ростехе».

«Прежде чем пойти в серию, самолет проходит жесткие и многочисленные испытания военными летчиками. Это тем более актуально для такого прорывного продукта нового поколения как Су-57. Проведено уже более 3500 полетов», — сказал представитель госкорпорации.

По его словам, «идет выполнение государственного контракта на поставку 76 самолетов, на текущий год планируется поставка серийного самолета».

В марте исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко заявил, что Су-57 совершили несколько тысяч полетов.

В том же месяце крупнейшая в мире военно-промышленная корпорация Lockheed Martin поставила заказчику пятисотый серийный истребитель пятого поколения F-35 Lightning II.

В декабре 2019 года в Китае Су-57 отказались называть истребителем пятого поколения, отнеся его к поколению 4+++.

Ранее в том же месяце разбился Су-57, который должен был стать первым таким серийным истребителем, принятым на вооружение Воздушно-космическими силами (ВКС) России.

В июле 2018 года вице-премьер Юрий Борисов заявил, что Су-35 считается одним из лучших самолетов в мире, поэтому «нет смысла форсировать работы по массовому производству самолета пятого поколения [Су-57]».

К 2028 году ВКС должны получить 76 единиц Су-57. К настоящему времени произведено 13 опытных экземпляров Су-57, из которых десять являются образцами для летных испытаний, а три — для наземных статических.

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Страны
Китай
Россия
Продукция
F-35
ПАК ФА
Су-35
Компании
Lockheed-Martin
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
Истребитель 5 поколения
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