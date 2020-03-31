Раскрыт налет Су-57

Исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко раскрыл РИА Новости налет истребителя Су-57.

По его словам, несмотря на потерю самолета, который должен был стать первым серийным Су-57, поставки истребителя будут проходить «в соответствии с контрактом».

«Эти самолеты уже совершили несколько тысяч полетов. Разработчики используют результаты испытаний, а также в данном случае и результаты работы комиссии по расследованию вышеуказанного инцидента для того, чтобы сделать Су-57 еще более совершенным комплексом», — сказал менеджер.

В декабре 2019 года в Китае Су-57 отказались называть истребителем пятого поколения, отнеся его к поколению 4+++.

Ранее в том же месяце разбился Су-57, который должен был стать первым таким серийным истребителем, принятым на вооружение Воздушно-космическими силами (ВКС) России.

В июле 2018 года вице-премьер Юрий Борисов заявил, что Су-35 считается одним из лучших самолетов в мире, поэтому «нет смысла форсировать работы по массовому производству самолета пятого поколения [Су-57]».

К 2028 году ВКС должны получить 76 единиц Су-57. К настоящему времени произведено 13 опытных экземпляров Су-57, из которых десять являются образцами для летных испытаний, а три — для наземных статических.