Китай не назвал Су-57 истребителем пятого поколения

В публикации китайского портала Global Times истребителями пятого поколения называются американские F-22 Raptor и F-35 Lightning II, а также китайский J-20, но нет ни одного слова о российском Су-57.

Ориентируемое на международную общественность издание, курируемое Центральным комитетом Коммунистической партии Китая, ссылаясь на публикацию в журнале Acta Aeronautica et Astronautica Sinica, приводит мнение заместителя директора по науке и технологиям корпорации Aviation Industry Corporation of China (AVIC), генерального конструктора J-20 Яна Вэйя.

Согласно разработчику, концепция сверхманевренности, актуальная для самолетов четвертого поколения, не актуальна для истребителей пятого поколения. Причину этого специалист видит в появлении современных ракет средней дальности класса «воздух-воздух», позволяющих поражать вероятного противника вне пределов прямой видимости.

«Информация в настоящее время стала решающим фактором, поскольку современные истребители фокусируются на получении большего количества информации с помощью радаров с АФАР [активная фазированная антенная решетка] и цепочек данных, а также снижают способность противников получать информацию, в том числе с использованием стелс-технологий и радиоэлектронного подавления», — пишет Global Times.

Китайское издание отмечает, что ключевым условием успешной обработки получаемой с разнообразных устройств информации является использование искусственного интеллекта. По мнению Вэйя, пилоты должны обладать обширными знаниями и хорошими аналитическими способностями для работы с такими устройствами.

Согласно конструктору, истребителю пятого поколения, по сравнению с самолетом четвертого поколения, требуется увеличенная дальность, малозаметность, акцент на вооружение ракетами классов «воздух-воздух» и «воздух-земля» и обеспечение пилота легкими для использования средствами видения развивающейся в воздушном пространстве ситуации с возможностью прогнозирования ее будущих сценариев.

«В интегрированной системе самолет должен иметь возможность формировать сеть, показывать интегрированные ситуационные изображения в режиме реального времени, создавать множество маршрутов атаки и в реальном времени передавать целевую информацию через районы миссии», — пишет Global Times, ссылаясь на работу Вэя.

Также издание, ссылаясь на собственный источник, сообщило, что подобные решения, используемые в истребителях пятого поколения, будут применены и в самолетах шестого поколения. Global Times пишет, что первый китайский самолет, отличающийся использованием двигателя с адаптивным циклом и управлением ведомыми беспилотниками, может появиться уже в 2035 году.

В июле в The Drive, ссылаясь на китайскую прессу и собственные источники, предположили, что Китай смог заместить российские двигатели для истребителя J-20 на собственные.

В том же месяце Мэтью Бромберг, президент подразделения Military Engines американской Pratt & Whitney, в интервью Aviation Week & Space Technology заявил, что разрабатываемый компанией в рамках программы Adaptive Engine Transition Program (AETP) трехконтурный двигатель с адаптивным циклом XA101 представляет собой будущее авиационных силовых установок, в том числе военных.

В декабре 2019 года в публикации на китайском портале Sohu российский самолета Су-57 был объявлен истребителем поколения 4+++ (3+++ в китайском варианте). Там же говорилось, что «русским нужно работать усерднее, чтобы их не оставили позади другие страны мира».

Таким образом в Поднебесной отреагировали на произошедшее в том же месяце крушение самолета Су-57, который должен был стать первым российским серийным образцом истребителя пятого поколения.