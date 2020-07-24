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Китай заместил российские двигатели

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Истребитель J-20
Истребитель J-20.
Источник изображения: businessinsider.com

Китай научился создавать собственные двигатели для истребителей пятого поколения J-20, которые, по сравнению с его предыдущими разработками, обладают улучшенными стелс-характеристиками, большей мощностью и управляемым вектором тяги, пишет The Drive, ссылаясь на китайскую прессу и собственные источники.

В публикации издания сообщается, что до конца года Поднебесная планирует произвести шесть опытных самолетов J-20B, которые вместо российских двигателей получат китайские. В The Drive уверены, что подобное обстоятельство означает, что Китай смог заместить российские двигатели на собственные.

Предположительно, новый силовой агрегат создан на основе двигателя WS-10, которым оснащается китайский истребитель четвертого поколения J-10. Согласно информации издания, усовершенствование позволит самолету J-20B по своей маневренности приблизиться к российскому (Су-35) и американскому (F-22 Raptor) истребителям.

В июле президент подразделения Military Engines американской Pratt & Whitney заявил, что разрабатываемый компанией в рамках программы Adaptive Engine Transition Program (AETP) трехконтурный двигатель с адаптивным циклом XA101 представляет собой будущее силовых установок, в том числе военных.

В ноябре 2018 года пользователь East Pendulum разместил в Twitter ролик, в котором показано выполнение истребителем J-10B (с установленным на нем российским двигателем) в ходе показательных полетов на выставке AirShow China 2018 фигур высшего пилотажа «кобра Пугачева» и «кленовый лист».

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Продукция
J-10
J-20
WS-10
Су-35
Компании
Pratt&Whitney
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