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Третий ведомый Су-57 станет незаметным

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Источник изображения: Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Россия построит еще три образца тяжелого ударно-разведывательного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) С-70 «Охотник», считающихся ведомыми истребителя пятого поколения Су-57, сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе.

По словам собеседника, данные БПЛА «должны быть последовательно подключены к летным испытаниям в течение 2022-2023 годов». Источник добавил, что третий и четвертый образцы фактически станут серийными версиями С-70 «Охотник». Согласно агентству, данные БПЛА будет отличать, в частности, наличие плоского сопла, снижающего радиолокационную заметность летательного аппарата.

В октябре 2019 года «Звезда» опубликовала ролик, в котором С-70 «Охотник» показан с плоским соплом. На видео телеканала представитель конструкторского бюро «Сухого» стоит рядом с моделью БПЛА, отличающейся от летающего демонстратора устройством сопла, и заявляет, что именно такой вариант изделия станет серийным.

В сентябре того же года Минобороны России опубликовало ролик первого совместного полета Су-57 и С-70 «Охотник».


Иван Потапов

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Россия
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ПАК ФА
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Истребитель 5 поколения
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