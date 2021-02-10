Раскрыта автоматизация Су-57

Российский истребитель пятого поколения Су-57 оснащен кабиной с максимальной автоматизацией, сообщает ТАСС, ссылаясь на Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК).

«Теоретически летчик после выполнения взлета и до момента захода на посадку может вообще не заниматься пилотированием, а осуществлять поиск и атаку целей. Причем и этот процесс также в достаточной степени автоматизирован», — приводит агентство слова начальника отдела кабин конструкторского бюро «Сухого» Никиты Дорофеева.

В частности, раскрывается, что истребитель оснащен многофункциональными индикаторами, способными обеспечить летчика большим объемом информации, касающейся тактической обстановки и работы систем самолета.

В феврале ветеран Корпуса морской пехоты (КМП) США Алекс Холлингс в блоге Sandboxx признал, что истребитель четвертого поколения F-15EX Advanced Eagle вряд ли победит самолеты пятого поколения — российский Су-57 и китайский J-20.

В декабре 2020 года Воздушно-космические силы (ВКС) России получили первый серийный Су-57.

В декабре 2019 года разбился Су-57, который должен был стать первым серийным истребителем пятого поколения, принятым на вооружение ВКС России.

К 2028 году ВКС России должны получить 76 единиц Су-57.

Иван Потапов