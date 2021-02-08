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В США признали Су-57 победителем F-15EX

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Источник изображения: Фото: Андрей Катаев / РИА Новости

Истребитель четвертого поколения F-15EX Advanced Eagle вряд ли победит самолеты пятого поколения — российский Су-57 и китайский J-20, признает ветеран Корпуса морской пехоты (КМП) США Алекс Холлингс в блоге Sandboxx.

Тем не менее, автор считает маловероятной встречу F-15EX и Су-57.

«Проблемная российская программа Су-57 терпела неудачу за неудачей, и на сегодняшний день в наличии [имеется] только около 13 истребителей. Ожидается, что производство увеличится, однако у России нет средств для того, чтобы действительно разместить масштабный парк таких малозаметных истребителей», — уверен ветеран.

Холлингс напоминает, что у J-20 имеются проблемы с двигательной установкой.

Автор, ссылаясь на статистику воздушных боев, которые проходили с участием истребителя F-15 Eagle, называет его последнюю модификацию «самым крутым истребителем четвертого поколения на планете».

В феврале журнал Popular Mechanics написал, что F-15EX Advanced Eagle дешевле и сильнее вооружен, чем истребитель пятого поколения F-35 Lightning II.

Впервые F-15EX Advanced Eagle поднялся в воздух в том же месяце.

Согласно открытым данным, F-15EX Advanced Eagle получил, в частности, электродистанционную систему управления, цифровой кокпит, радар с активной фазированной антенной решеткой (АФАР) и современную систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ). В Boeing уверены, что самолет «может служить испытательным стендом для внедрения технологий будущего, что является ключевой возможностью для ВВС».


Иван Потапов

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Продукция
F-15
F-35
J-20
ПАК ФА
Компании
Boeing
Проекты
АФАР
Истребитель 5 поколения
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