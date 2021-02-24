Новый пулемет Калашникова станет частью экипировки "Сотник"

Генеральный директор "Калашникова" Дмитрий Тарасов сообщил, что первый образец пулемета РПЛ-20 находится в высокой степени готовности

АБУ-ДАБИ, 22 февраля. /ТАСС/. Новый российский 5,45-мм ручной пулемет РПЛ-20 разработки группы компаний "Калашников" (ГК "Ростех") частично войдет в состав перспективной экипировки "Сотник". Об этом ТАСС на международной выставке вооружений IDEX - 2021 сообщил генеральный директор "Калашникова" Дмитрий Тарасов.

"Предполагается, частично", - сказал Тарасов. По его словам, первый образец пулемета РПЛ-20 находится в высокой степени готовности. "По документальным процедурам мы в начале пути - это еще минимум несколько лет", - сообщил Тарасов. Он отметил, что в перспективе может быть создана модификация РПЛ-20 под патрон 5,56 мм стандарта НАТО.

РПЛ-20 под патрон 5,45х39 мм был впервые представлен на международном военно-техническом форуме "Армия-2020".

Подмосковный Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения приступит к работе над экипировкой "Сотник" в 2021 году. В экипировку войдут новые боеприпасы и стрелковое оружие, а также микробеспилотники, которые будут связаны с автоматизированной системой управления тактического звена. Изображение с их камер будет проецироваться на забрало шлема или защитные очки. Благодаря применению инновационных материалов и технологий вес комплекта будет снижен на 20% и составит около 20 кг. Комплект третьего поколения "Сотник" должен прийти на смену "Ратнику" в 2025 году.