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ТАСС

Новый пулемет Калашникова станет частью экипировки "Сотник"

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Военный журналист Александр Хохлов в армии служил пулеметчиком и профессионально оценил РПЛ-20.
Военный журналист Александр Хохлов в армии служил пулеметчиком и профессионально оценил РПЛ-20.
Источник изображения: Сергей Птичкин/РГ

Генеральный директор "Калашникова" Дмитрий Тарасов сообщил, что первый образец пулемета РПЛ-20 находится в высокой степени готовности

АБУ-ДАБИ, 22 февраля. /ТАСС/. Новый российский 5,45-мм ручной пулемет РПЛ-20 разработки группы компаний "Калашников" (ГК "Ростех") частично войдет в состав перспективной экипировки "Сотник". Об этом ТАСС на международной выставке вооружений IDEX - 2021 сообщил генеральный директор "Калашникова" Дмитрий Тарасов.

"Предполагается, частично", - сказал Тарасов. По его словам, первый образец пулемета РПЛ-20 находится в высокой степени готовности. "По документальным процедурам мы в начале пути - это еще минимум несколько лет", - сообщил Тарасов. Он отметил, что в перспективе может быть создана модификация РПЛ-20 под патрон 5,56 мм стандарта НАТО.

РПЛ-20 под патрон 5,45х39 мм был впервые представлен на международном военно-техническом форуме "Армия-2020".

Подмосковный Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения приступит к работе над экипировкой "Сотник" в 2021 году. В экипировку войдут новые боеприпасы и стрелковое оружие, а также микробеспилотники, которые будут связаны с автоматизированной системой управления тактического звена. Изображение с их камер будет проецироваться на забрало шлема или защитные очки. Благодаря применению инновационных материалов и технологий вес комплекта будет снижен на 20% и составит около 20 кг. Комплект третьего поколения "Сотник" должен прийти на смену "Ратнику" в 2025 году.

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3 комментария
№1
24.02.2021 10:32
Цитата, q
еще минимум несколько лет
5,45-мм или 5,56-мм патрон с любым сердечником не может пробить уже существующие штатные бронежилеты. Американцы убедились и начали программу NGSW - совершенно новый патрон и оружие.
Поэтому РПЛ-20 уже сейчас годится только для стрельбы по бармалеям без бронежилетов. Да ещё - по мишеням на стрельбище.
А уж через несколько лет, когда будет поставлено в штат новое поколение бронежилетов... Тогда и NGSW уже не хватит.
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№2
24.02.2021 13:08
Виктор Алексеевич
Вопрос к Вам.
Меня давно смущает один момент завязанный как в плане тактики так и ттх стрелковки.
В западном отделении 10 человек при наличии 2х пулеметов один из которых "легкий".
В советском отделении 9 человек.
При потере боевой машины советское отделение традиционно теряет огневую мощь.
Это не считая естественно заложенную слабую управляемость.
Насколько на Ваш взгляд актуальна проблема легкого пулемета для подразделений? Или барабаны на 60 патронов для АК способны решить вопрос огневой мощи?
Пока бюджетным решением такой проблемы я вижу только расширение отделения и указанные барабаны. Неизбежно страдая от неподходящей компоновки советских бмп, или применения мтлб с 30мм модулями.
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№3
24.02.2021 18:16
Цитата, Grey_wolf сообщ. №2

При потере боевой машины советское отделение традиционно теряет огневую мощь.
Это не считая естественно заложенную слабую управляемость
Цитата, Grey_wolf сообщ. №2
Неизбежно страдая от неподходящей компоновки советских бмп
Укропатриота в очередной раз пробрало поговорить "традиционно естественно не о политике"...
Цитата, Grey_wolf сообщ. №2
В западном отделении 10 человек при наличии 2х пулеметов один из которых "легкий"
Каких же моделей "легкий" и "нелегкий" пулеметы в западном отделении?
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