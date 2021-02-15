Akharin khabar (Иран): Россия требует от США прекратить «хозяйничать» на Черном море

Посольство России в США на своей страничке в Twitter опубликовало заявление, в которому говорится, что Россия требует от ВМС США прекратить "неразумное и нерациональное поведение" в черноморском регионе. Речь идет о демонстрацией вооружения американских военных кораблей, проводимое под видом военно-морских учений.

В заявлении также напоминается о том, что сохранение мира и спокойствия на Черном море "не нуждается ни в каком вмешательстве извне и в присутствии посторонних сил". В опубликованном в Twitter-аккаунте заявлении посольства России также указывается на то, что боевые суда Шестого флота ВМС США как будто "с нетерпением" заняты поиском какого-то врага в водах Черного моря. Американские ВМС словно "усиленно ищут повода" для того, чтобы под предлогом проведения военно-морских учений увеличить свое военное присутствие в акватории Черного моря.

Пресс-служба Шестого флота США ранее сообщала, что его боевые корабли, совместно с боевыми судами Турции, проводили в водах Черного моря в минувший вторник военные учения, основной целью которых было обнаружение в акватории подводных лодок воображаемого противника. Учения судов сопровождались также полетами турецких истребителей F-16.

Северо-атлантический блок и, прежде всего, США как лидирующая в нем сила, начиная с 2014 года значительно увеличили свое боевое присутствие в Черном море, ввиду обострения российско-украинских отношений и вхождения Крымского полуострова в состав России, а также в связи с "нестабильностью на востоке Украины".

Присутствие Запада на Черном море заключается не только в росте численности боевых единиц военно-морской техники, но также и в проведении регулярных военных учений, с очевидной целью удержать Россию от дальнейших шагов по "увеличению своей территории" в регионе.

Однако Россия, ввиду очевидного усиления боевой активности западных стран вблизи своих рубежей также не бездействовала: прежде всего, в ответ на проведение учений в черноморском регионе, она разместила на полуострове Крым береговые ракетные комплексы "Бастион", а также свои самые передовые силы ПВО, прежде всего, зенитно-ракетные комплексы С-400.

Помимо этого, в Кремле также распорядились сосредоточить на авиабазах Крымского полуострова боевые истребители Су, в то время как все российские боевые суда, сосредоточенные на Черном море, получили самое современное вооружение, в том числе крылатые ракеты, с управляемой траекторией полета.

Россия, в ответ на усиление боевой активности НАТО вблизи своих границ, в том числе на проведение Альянсом учений на Черном море, также проводит собственные регулярные боевые учения, с участием наземной, воздушной и морской боевой техники.

При этом Россия, для сохранения паритета сил в регионе, неоднократно предпринимала шаги для сопровождения боевых судов стран НАТО своими истребителями и бомбардировщиками. А в российской прессе появлялись сообщения о том, что авиация России неоднократно фиксировала разведывательные полеты самолетов США над Черным морем.

Нынешняя военная стратегия России также, с учетом изменения ситуации в акватории Черного моря, стала включать в себя регулярное наблюдение за перемещениями боевых судов НАТО по акватории. Частью этой стратегии было также боевое наблюдение России за американским десантным кораблем "Форт-Макгенри", который, имея на борту около 500 морских пехотинцев, вошел в акваторию Черного моря для оказания содействия Украине в защите ее границ.

Российские военные эксперты полагают, что Москва, осуществляя регулярное наблюдение за передвижением военно-морских сил НАТО в Черном море, дает тем самым понять Вашингтону, что Россия рассматривает акваторию как область, исключительно важную для своей безопасности. В то же время необходимо отметить, что если Украина, по мнению НАТО, в настоящее время слаба и не в состоянии защищать свои границы и собственную безопасность, то и вышеперечисленные шаги России как сопредельной с ней страны также выглядят логично.

Та же тактика, что в отношении американского боевого судна "Макгенри", была применена России и в отношении эсминца "Дональд Кук": как сообщали в Минобороны России, российский сторожевой корабль "Пытливый" осуществлял наблюдение и слежение за данным судном ВМС США.

Помимо своих оперативных шагов и действий, предусмотренных военной стратегией, Россия также предпринимает и дипломатические усилия, направленные на укрепление безопасности своих границ: устами своих дипломатов Россия неоднократно предупреждала страны Атлантического Альянса о возможных последствиях усиления боевого присутствия США и НАТО в Черном море.

Так, российский сенатор Алексей Пушков, глава комиссии Совета федерации России по информационной политике и взаимодействию со СМИ, в своем Твиттер-аккаунте подверг критике шаги США, направленные на увеличение своего боевого присутствия в Черном море, и, в частности, заметил, что задача боевых судов, находящихся в настоящий момент в Черном море, не имеет ничего общего с обеспечением безопасности этой страны.

Репортаж было бы также уместно завершить словами того же российского политика, который отметил, что боевые суда США посланы в акваторию лишь для успокоения некоторых американских сенаторов, тогда как в интересах самих же США воздерживаться от эскалации напряженности с Россией в акватории Черного моря.